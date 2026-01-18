WOŚP wraca po roku do Chicago. „Przykro było patrzeć”

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-01-18 13:26

Po rocznej przerwie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ponownie zabrzmi w Chicago - głośno, radośnie i z sercem, które od ponad trzech dekad jednoczy Polonię na całym świecie. 25 stycznia o godzinie 2 pm na scenie Copernicus Center odbędzie się 34. Finał WOŚP, dedykowany w tym roku leczeniu chorób przewodu pokarmowego u dzieci. To wydarzenie, od lat przyciąga całe rodziny, wolontariuszy, artystów i wszystkich, którzy wierzą, że dobro wraca. O kulisach powrotu WOŚP do Chicago, o sile zespołu i o marzeniu, by grać „do końca świata i jeden dzień dłużej”, porozmawialiśmy z Tomaszem Towbinem, szefem chicagowskiego sztabu.

Rozmowa z Tomaszem Towbinem

i

Autor: Tomasz Towbin/ Archiwum prywatne

„Super Express”: - WOŚP wraca do Chicago po przerwie. Co sprawiło, że zdecydowałeś się ponownie podjąć się organizacji finału?

Tomasz Towbin: - Po prostu przykro było patrzeć, że WOŚP Chicago znika z mapy zagranicznych sztabów. Po mojej dwuletniej przerwie i po rocznej przerwie Orkiestry w Chicago postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i sprawić, by tak wspaniała inicjatywa wróciła do naszego miasta. Po wizycie w Fundacji w Warszawie ponownie otrzymałem pozwolenie na organizację 34. Finału. Gramy w tym roku w nieco mniejszym składzie, z ograniczoną liczbą wolontariuszy i puszek stacjonarnych, ale obiecuje, że zagramy najlepiej, jak potrafimy, by Chicago pozostało na stałe na liście sztabów WOŚP.

- Jak wyglądają przygotowania tak dużego wydarzenia?

- Myślę, że po dwóch latach organizacji finałów mamy już trochę doświadczenia. W tej chwili wszystko przygotowujemy spokojnie, bez bólu głowy. Każdy został wyznaczony do konkretnych zadań i wie, co ma robić. Scenę dziecięcą poprowadzi Agata Paleczny, osoba, która wielokrotnie brała udział w organizacji finałów i robi to z ogromnym zaangażowaniem. Sceną główną zajmuje się Mariusz Kot, również człowiek z doświadczeniem i świetnymi kontaktami z lokalnymi muzykami. Do zadań specjalnych mamy Bogumiłę Daniluk: rejestracja wolontariuszy, współpraca z biznesami i wiele innych spraw. Są też Marta Knyszewska, Marta Borkiet, Marcin, Magda, Krzysiek. Osoby od zadań różnych, ale bardzo potrzebnych. No i oczywiście wspaniali wolontariusze. Bez nich WOŚP by nie zagrała. Jestem im ogromnie wdzięczny.

Polecany artykuł:

Finału WOŚP w Chicago nie było. Dla Orkiestry pobiegło za to 100 polonijnych bi…

- A ty? Jaką rolę pełni szef sztabu w tym całym mechanizmie?

- Zajmuję się pozyskiwaniem sponsorów, darczyńców, kontaktami z Fundacją w Warszawie, mediami i wieloma innymi sprawami. Jest jeszcze kilka osób, które wspierają nas w tle. To naprawdę duży wkład pracy wielu ludzi.

- Co jest dla ciebie najważniejsze w tegorocznym finale?

- Chciałbym, aby WOŚP pozostała w Chicago na kolejne lata. Moim marzeniem jest grać jak najdłużej się da. Mam nadzieję, że zdrowie pozwoli nam spotkać się w przyszłym roku w jeszcze większym składzie i że wszystko wróci do normy. To mój trzeci Finał, ale pierwszy w Copernicus Center. Dlatego posiłkuję się osobami, które brały udział w organizacji finałów w latach poprzednich i muszę przyznać, że to był bardzo dobry ruch. Każdy jest wyznaczony do swoich zadań i działa z pełnym zaangażowaniem.

- Kolejny rok za nami. Czego chciałbyś życzyć Polonii na ten nowy rok?

- Życzę dużo zdrowia, życzliwości, wiary w ludzi i tego, by grali z WOŚP do końca świata i jeden dzień dłużej.

Rozmawiała Marta J. Rawicz

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Lekarz w świecie online: jak zmienia się codzienna praca medyków pracujących w teleporadach?
Lekarz w świecie online: jak zmienia się codzienna praca medyków pracujących w teleporadach?

Materiał sponsorowany

Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców
Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców

CHICAGO
WOŚP
USA
POLONIA

Najnowsze

26
Koniec Miłość i nadzieja. Kuzey okrutnie zażartuje z Naciye w 377 odcinku! Tak załatwi własną matkę w ostatnim odcinku - ZDJĘCIA

Tureckie seriale

Koniec Miłość i nadzieja. Kuzey okrutnie zażartuje z Naciye w 377 odcinku! Tak załatwi własną matkę w ostatnim odcinku - ZDJĘCIA

Te błędy popełnia prawie każda z nas – sprawdź, czego nie robić jeśli chcesz zachować odpowiednie nawilżenie i komfort skóry

Strefa beauty

Te błędy popełnia prawie każda z nas – sprawdź, czego nie robić jeśli chcesz zachować odpowiednie nawilżenie i komfort skóry

Idealnie dobrane światło gdziekolwiek jesteś

Strefa designu

Idealnie dobrane światło gdziekolwiek jesteś

Rodzina zabiła trzylatkę na ołtarzu podczas egzorcyzmów! Szok w Kalifornii

Chcą uniewinnienia!

Rodzina zabiła trzylatkę na ołtarzu podczas egzorcyzmów! Szok w Kalifornii

16
POLKA PODBIJA EUROPĘ! Hania Rani zdobyła prestiżową nagrodę za muzykę filmową! Kim jest?

DOSTANIE OSCARA?

POLKA PODBIJA EUROPĘ! Hania Rani zdobyła prestiżową nagrodę za muzykę filmową! Kim jest?

Tak Robert Lewandowski wsparł WOŚP! Licytacja osiągnęła zawrotną cenę. Co przekazał?

Goni Igę Świątek

Tak Robert Lewandowski wsparł WOŚP! Licytacja osiągnęła zawrotną cenę. Co przekazał?