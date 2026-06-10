Wieczór wzruszeń z polską poetką w Nowym Jorku. Do tego akompaniament słynnego jazzmana

Spektakl odbył się w Centrum Polsko-Słowiańskim przy 177 Kent Street na Brooklynie. Był to pierwszy pokaz „Pocałunków” w Nowym Jorku oraz wyjątkowy hołd dla jednej z najwybitniejszych polskich poetek XX wieku. Już od pierwszych minut było wiadomo, że publiczność nie uczestniczy w zwykłym wieczorze poetyckim. Twórcy postawili na nowoczesną, multimedialną formę, w której słowo, muzyka i obraz wzajemnie się uzupełniały. Poezja Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej stała się osią opowieści o kobiecości, miłości, wolności i emocjach.

Głównymi bohaterkami wieczoru były Agata Pilitowska oraz Ilona Anna Urbaniak, które z niezwykłą wrażliwością interpretowały utwory poetki. Artystki sprawiły, że słowa napisane niemal sto lat temu nabierały nowego życia i współczesnego znaczenia.

Ogromną rolę odegrała muzyka wykonywana na żywo przez Krzysztofa Medynę. Subtelne melodie budowały atmosferę intymności i refleksji, podkreślając emocjonalny charakter prezentowanych utworów. Ważnym dopełnieniem przedstawienia i opowieści o poetce były również projekcje multimedialne. Szczególnym momentem wieczoru był gościnny udział Marii Nowotarskiej, autorki scenariusza sztuki i założycielki Salonu Poezji, Muzyki i Teatru w kanadyjskim Toronto. Aktorka pojawiła się w specjalnie przygotowanym materiale wideo.

Po zakończeniu spektaklu długo nie milkły brawa. Widzowie podchodzili do artystów, gratulując im znakomitego występu.

Agata Pilitowska wystawiła piękną poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Krzysztof Medyna stworzył znakomity podkład muzyczny, a Ilona Urbaniak urozmaiciła program pięknymi piosenkami. To był wspaniały, niezwykle urokliwy wieczór

– oceniła Janina Żak-Krasucki.

Pod wrażeniem przedstawienia był również Darek Kanarek.

To było niesamowicie fantastyczne, multimedialne połączenie projekcji wideo i muzyki w wykonaniu Krzysztofa Medyny. Bardzo ciekawy sposób opowiadania o artystce poprzez jej własną poezję. Do tego utalentowana obsada aktorów i muzyków stworzyła spektakl na najwyższym poziomie

– powiedział nam.

Nowojorska premiera „Pocałunków” była ważnym wydarzeniem dla Polonii. Wieczór pokazał, że klasyczna poezja może zachwycać współczesną publiczność, jeśli zostanie przedstawiona w atrakcyjnej, nowoczesnej formie.