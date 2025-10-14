Spotkanie z artystą

Wieczór pełen refleksji i poezji. Rafał Olbiński podzielił się z Polonią opowieściami z życia

Agata Drogowska
2025-10-14 20:17

W siedzibie PIASA (The Polish Institute of Arts and Sciences of America) odbył się wyjątkowy wieczór autorski z udziałem światowej sławy artysty Rafała Olbińskiego, zorganizowany we współpracy z „Przytuliskiem Literackim”. Artysta uraczył obecnych nie tylko czytaniem swoich wierszy, ale opowieściami ze swojego barwnego życia.

Rafał Olbiński, znany z niepowtarzalnego stylu łączącego realizm magiczny z poetycką symboliką, po raz kolejny zachwycił publiczność swoją inteligencją, poczuciem humoru i głębokim spojrzeniem na sztukę oraz rzeczywistość.

Spotkanie z artystą takiego kalibru, jakim jest Rafał Olbiński, nie mogło zresztą nie zrobić wrażenia na zgromadzonych, co podkreśliła Ella Wojtczak, współorganizatorka wydarzenia w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce.

- Bohater wieczoru uraczył nas barwnymi opowieściami ze swojego życia. Było zabawnie, ciekawie, a momentami poważnie. Rozmawialiśmy o jego przyszłych projektach. Czytał swoje wiersze. Wypełniona do ostatniego miejsca sala zasłuchanej publiczności została zaczarowana osobowością wielkiego malarza, ilustratora, pisarza, poety, „człowieka renesansu”- powiedziała nam pani Ella.

Spotkanie w PIASA było także okazją do zaprezentowania jego najnowszej książki „Mój Nowy Jork”, będącej osobistym hołdem artysty dla miasta, które od lat stanowi źródło jego inspiracji. Zainteresowani mogli też liczyć na autograf Olbińskiego. 

- Dla mnie był to wzruszający wieczór – zdradziła nam Agata Galaniś, współprowadząca spotkanie, które odbyło się 7 października. Warto dodać, że nie było ono jedynym. Artysta wziął udział także w dwóch innych wydarzeniach – w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpoincie oraz w New Jersey. Oba spotkania również cieszyły się dużym zainteresowaniem i były niezwykle udane.

NOWY JORK
RAFAŁ OLBIŃSKI
USA
POLONIA

