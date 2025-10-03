Czek na $2000 dla każdego Amerykanina? Trump chce podzielić się zyskami z kontrowersyjnych ceł

Polscy aktorzy z Chicago podbili Florydę, mimo problemów z bagażem. Spektakl o zdradzie okazał się hitem

To pierwszy taki festiwal dla Polonii w USA. Na liście gości reżyser znanych dokumentów

Wielki Marszałek przed 88. Paradą Pułaskiego: „Ten rok minął jak chwila, ale jesteśmy gotowi”

Prezydent Trump rozważa podział zysków z kontrowersyjnych ceł, które przyniosły USA setki miliardów dolarów.

Amerykanie mogą otrzymać jednorazową "dywidendę" w wysokości od 1000 do 2000 dolarów.

Czy Sąd Najwyższy zadecyduje o legalności ceł i tym samym o losie wypłat? Sprawdź, co dalej z tym pomysłem!

Amerykanie na własnej skórze odczują korzyści z decyzji Donalda Trumpa? Bardzo możliwe, że taki jest zamysł. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że analizuje pomysł wypłacenia obywatelom swoistego procentu od zysków, które odnotowała państwowa kasa. Ma to być udział w sukcesie finansowym, który przyniosły nałożone wiosną na inne kraje wysokie cła. A ten robi wrażenie.

Według stacji Fox Business, która powołuje się na dane Departamentu Skarbu, rząd federalny uzyskał w tym roku około 214,9 miliarda dolarów dochodów z ceł. To efekt nałożenia w kwietniu ceł na niemal wszystkie towary sprowadzane do USA, co wywołało popłoch na każdym kontynencie globu. Ich minimalna wysokość sięgnęła 10 proc., ale w przypadku niektórych towarów z Chin wynosiła nawet 120 proc.

Donald Trump w wywiadzie dla One America News Network zapewnił, że setki miliardów dolarów zysków to „dopiero początek”.

Ostatecznie wasze cła będą wynosić ponad bilion dolarów rocznie

– stwierdził przed kamerami. Zapowiedział też, że pieniądze w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na spłatę długu publicznego, który sięga już 37 bilionów dolarów.

- Spłacimy dług, ale możemy również dokonać podziału środków między obywateli

– rzucił prezydent i nakreślił pomysł planu, o którym wspomniał przed kilkoma tygodniami, mówiąc o „dywidendzie dla obywateli Ameryki”.

Na jakie kwoty na czekach od administracji federalnej mogliby liczyć mieszkańcy USA?

- Myślimy o kwocie od 1000 do 2000 dolarów. Byłoby wspaniale

– powiedział Donald Trump.

Dzielenie się gigantycznymi zyskami z ceł może okazać się jednak jednorazową akcją. W listopadzie Sąd Najwyższy USA rozpatrywać będzie kwestię legalności nałożenia opłat na partnerów handlowych Ameryki. To efekt apelacji, jaką złożyła administracja federalna, niezadowolona z orzeczenia Sądu Apelacyjnego dla Okręgu Federalnego. Ten uznał bowiem, że prezydent nie miał prawa skorzystać z ustawy o uprawnieniach nadzwyczajnych do nałożenia ceł.