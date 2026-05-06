Wezwali policję, ale było już za późno. 43-letnia Polka ofiarą przemocy domowej. Została uduszona

Marta J. Rawicz
2026-05-06 17:08

Społeczność miasteczka Schaumburg w stanie Illinois opłakuje 43-letnią Polkę, której ciało znaleziono w jej domu pod Chicago. Nagła śmierć Katherine „Kat” Torbick została uznana za zabójstwo.

Kat Torbick uduszona pod Chicago

Autor: Pixabay, Fox River MedSpa/ Facebook

Śledczy nie mają wątpliwości – według informacji lekarza sądowego hrabstwa Cook 43-letnia Katherine Torbick zmarła w wyniku uduszenia. Jej ciało odnaleziono w czwartek 30 kwietnia około godziny 9.20 pm w domu przy 1700 Weathersfield Way w Schaumburgu, gdzie policja została wezwana przez zaniepokojonych bliskich. Po wejściu do domu funkcjonariusze znaleźli Torbick nieprzytomną. Mimo podjętych działań ratunkowych stwierdzono jej zgon na miejscu.

Jak poinformowała lokalna policja, w domu przebywał też znany 43-latce mężczyzna. Został zatrzymany w celu przesłuchania, ale służby nie ujawniły jego danych. Dotąd nie poinformowano też o postawieniu mu jakichkolwiek zarzutów.

Sprawę śmierci kobiety wyjaśniają policjanci oraz prokuratura, tymczasem w mediach społecznościowych zaroiło się od pełnych żalu wpisów upamiętniających Kat Torbick. Żegnali ją między innymi znajomi z gabinetu urody Fox River MedSpa w Algonquin, IL, gdzie od niedawna pracowała.

„Wnosiła ciepło, energię i prawdziwą troskę do naszego miejsca pracy. Uwielbiała być częścią tego zespołu, a my cieszyliśmy się, że tu jest. Wywarła wpływ, którego nie zapomnimy – zarówno wśród klientów, jak i współpracowników. Nasze serca są z jej rodziną, zwłaszcza z jej synem, w tym niewyobrażalnym czasie. Myślimy o nich i wysyłamy im całą siłę oraz wsparcie, jakie możemy”

– napisali w oficjalnym oświadczeniu pracownicy salonu, podkreślając, że „ta strata jest głęboko odczuwalna w całym zespole”.

„Miała znaczenie. Była ceniona. I zawsze będzie częścią naszej historii. Zorganizujemy zbiórkę na rzecz Ofiar Przemocy Domowej w jej imieniu, a cały dochód przekażemy na rzecz Schroniska dla kobiet”

– czytamy dalej we wpisie, pod którym pojawiło się morze kondolencji.

Katherine „Kat” Torbick pracowała w salonie piękności, ale sama też zachwycała urodą. Próbowała swoich sił jako fotomodelka, pozując chicagowskim fotografom. Jej zdjęcia znaleźć można w mediach społecznościowych.

