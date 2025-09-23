Ważne słowa pod Pomnikiem Katyńskim w Chicago. „Jesteśmy jednym narodem, mimo podziałów”

Para prezydencka w USA. Uroczystości w Doylestown i spotkania z Polonią

Rocznicowe uroczystości zorganizował Związek Klubów Polskich w USA, który tradycyjnie zaprosił na nie całą Polonię. W duchowym centrum chicagowskiej Polonii - Bazylice św. Jacka - odprawiono w niedzielę mszę świętą celebrowaną przez proboszcza tej parafii ks. Stanisława Jankowskiego. Modlono się za poległych, zesłanych i tych, którzy nie wrócili z nieludzkiej ziemi.

Druga część obchodów odbyła się pod Pomnikiem Katyńskim i Tablicą Smoleńską na cmentarzu św. Wojciecha w Niles, IL. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele organizacji polonijnych, harcerstwa, szkół, stowarzyszeń i klubów, m.in. Konsul RP w Chicago Regina Jurkowska, młodzież ze szkoły im. Władysława Andersa, członkowie Stowarzyszenia Ułanów im. Gen. T. Kościuszki, Klubu Motocyklowego Rajd Katyński, Placówki 90. SWAP, 12. Pułku Ułanów Chicago oraz przedstawicieli Przystanku Historia IPN Chicago.

Pomnik Katyński jest świadectwem naszej pamięci i jedności. Jesteśmy jednym narodem, mimo podziałów

- powiedziała konsul Jurkowska w czasie uroczystości pod pomnikiem. Prezeska ZKP Łucja Mirowska-Kopeć w swoim przemówieniu dziękowała wszystkim za pamięć i przybycie. Modlitwę prowadził ks. Ryszard Miłek, Kapelan Honorowy ZKP, a członkowie Stowarzyszenia Literatów im. Jana Pawła II zaprezentowali wzruszający program literacki.