Ważne słowa pod Pomnikiem Katyńskim w Chicago. „Jesteśmy jednym narodem, mimo podziałów"

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-09-23 20:10

Wśród biało-czerwonych wieńców i przy dźwiękach modlitwy chicagowska Polonia w niedzielę 21 września po raz kolejny udowodniła, że ważne rocznice z historii Polski mają swoje miejsce w sercach kolejnych pokoleń. Uroczystości z okazji 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej, agresji sowieckiej na Polskę oraz Dnia Sybiraka zgromadziły naszych rodaków w Bazylice św. Jacka w Chicago oraz na cmentarzu św. Wojciecha w Niles, IL. Padły ważne słowa.

Rocznicowe uroczystości zorganizował Związek Klubów Polskich w USA, który tradycyjnie zaprosił na nie całą Polonię. W duchowym centrum chicagowskiej Polonii - Bazylice św. Jacka - odprawiono w niedzielę mszę świętą celebrowaną przez proboszcza tej parafii ks. Stanisława Jankowskiego. Modlono się za poległych, zesłanych i tych, którzy nie wrócili z nieludzkiej ziemi.

Zobacz teżW Chicago powstanie „ambasada” polskich województw. Pierwsza umowa już podpisana!

Druga część obchodów odbyła się pod Pomnikiem Katyńskim i Tablicą Smoleńską na cmentarzu św. Wojciecha w Niles, IL. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele organizacji polonijnych, harcerstwa, szkół, stowarzyszeń i klubów, m.in. Konsul RP w Chicago Regina Jurkowska, młodzież ze szkoły im. Władysława Andersa, członkowie Stowarzyszenia Ułanów im. Gen. T. Kościuszki, Klubu Motocyklowego Rajd Katyński, Placówki 90. SWAP, 12. Pułku Ułanów Chicago oraz przedstawicieli Przystanku Historia IPN Chicago.

Pomnik Katyński jest świadectwem naszej pamięci i jedności. Jesteśmy jednym narodem, mimo podziałów

- powiedziała konsul Jurkowska w czasie uroczystości pod pomnikiem. Prezeska ZKP Łucja Mirowska-Kopeć w swoim przemówieniu dziękowała wszystkim za pamięć i przybycie. Modlitwę prowadził ks. Ryszard Miłek, Kapelan Honorowy ZKP, a członkowie Stowarzyszenia Literatów im. Jana Pawła II zaprezentowali wzruszający program literacki.

