Trump uderzył w imigrantów w Święto Dziękczynienia. „Deportuję każdego, kto stanowi obciążenie publiczne”

Trump ogłosił „stałe wstrzymanie migracji z Trzeciego Świata” i zapowiedział masowe deportacje oraz odebranie świadczeń wszystkim cudzoziemcom.

Prezydent chce odbierać obywatelstwo migrantom, którzy – jego zdaniem – „zakłócają spokój Ameryki”, choć prawnicy wskazują, że takie działania są w większości nielegalne.

Zapowiedzi padły dzień po ataku afgańskiego imigranta w Waszyngtonie, co podgrzało emocje i doprowadziło do kolejnych blokad wizowych.

„Nie będziecie tu długo!”

Prezydent Stanów Zjednoczonych, składając życzenia świąteczne, ostro zaatakował imigrantów, obwiniając ich za większość problemów USA. Według niego, w kraju przebywają 53 miliony cudzoziemców, z których wielu ma „obciążać amerykański system” i „pochodzić z upadłych państw, zakładów psychiatrycznych czy karteli narkotykowych”.

Donald Trump ogłosił, że tylko „odwrotna migracja” może ocalić Stany Zjednoczone.

„Usunę każdego, kto nie jest wartością dla Ameryki”

- zapowiedział prezydent USA i zasugerował, że imigranci to przede wszystkim koszty. - „Migrant zarabiający 30 000 dolarów i posiadający zieloną kartę otrzyma około 50 000 dolarów rocznych świadczeń dla swojej rodziny” - napisał. A do wszystkich, którzy „nienawidzą i niszczą Amerykę”, zwrócił się słowami: - „Nie będziecie tu długo!”.

Trump napisał, że zamierza „unieważnić miliony nielegalnych zezwoleń na pobyt wydanych przez Bidena” i „zlikwidować wszystkie federalne świadczenia i dotacje dla osób niebędących obywatelami naszego kraju, pozbawić obywatelstwa migrantów, którzy zakłócają spokój wewnętrzny, i deportuję każdego obcokrajowca, który stanowi obciążenie publiczne, zagrożenie dla bezpieczeństwa lub jest niekompatybilny z zachodnią cywilizacją”.

Reakcja na atak, który zszokował Amerykę

Słowa Trumpa pojawiły się dzień po głośnym ataku w Waszyngtonie, DC. 29-letni Afgańczyk Rahmanullah Lakanwal – legalnie przyjęty do USA były współpracownik CIA – poważnie ranił z broni palnej dwoje żołnierzy Gwardii Narodowej. W reakcji urząd imigracyjny zawiesił rozpatrywanie wniosków Afgańczyków, a administracja zaczęła przegląd decyzji o zielonych kartach dla obywateli 19 państw.

To jednak nie pierwsze uderzenie w imigrację. W czerwcu Trump ograniczył lub całkowicie wstrzymał wydawanie wiz m.in. dla obywateli Afganistanu, Somalii, Sudanu, Jemenu, Iranu, Haiti i Erytrei. Ograniczenia dotknęły też mieszkańców Kuby, Laosu, Togo czy Wenezueli.

Najnowsze zapowiedzi Trumpa już wywołały lawinę komentarzy. Najbardziej kontrowersyjna część wpisu prezydenta dotyczy odbierania obywatelstwa. Eksperci alarmują, że takie działanie jest praktycznie niemożliwe bez udowodnienia oszustwa przy naturalizacji.