W wielu rodzinach to nienaruszalna tradycja – najpierw parada Macy’s lub jej transmisja, potem wspólne biesiadowanie przy stole. W tym roku niestety musi być inaczej. Słynny handlowy gigant musiał odwołać planowaną z rozmachem setną już Thanksgiving Parade, która rankiem 26 listopada przemaszerować miała z Upper East Side na Herald Square, gdzie znajduje się flagowy sklep sieci. Decyzję ogłoszono podczas specjalnej konferencji, która przerwała tradycyjną ceremonię napełniania powietrzem gigantycznych balonów, będących główną atrakcją parady.

Zdajemy sobie sprawę, że stanowi to utrudnienie dla wielu osób odwiedzających nasze miasto. Decyzja ta została jednak podjęta z myślą o bezpieczeństwie, które jest dla nas sprawą nadrzędną. Chcemy mieć pewność, że organizowane przez nas parady są nie tylko niesamowite i spektakularne, ale także nie odbywają się kosztem bezpieczeństwa nikogo

– powiedział burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani podczas konferencji prasowej z udziałem komisarz policji Jessiki Tisch oraz rzecznika sieci Macy’s, Willa Cossa.

Powód pierwszego w historii przełożenia Thanksgiving Parade jest prozaiczny, ale poważny. To pogoda. Narodowa Służba Meteorologiczna (NWS) zapowiada na czwartek potężną burzę nor’easter, która przynieść może wichury i podtopienia na całym Wschodnim Wybrzeżu. Ostrzeżenia dla Nowego Jorku obejmują również piątek, stąd decyzja, by wspólne świętowanie z uwielbianymi dmuchanymi gigantami odbyło się w sobotę 28 listopada.

100. Thanksgiving Parade wystartować ma o godz. 8.30 am z 8th Avenue na wysokości 76th Street, by przejść 56th Street do 6th Avenue i dalej do 34th Street. Będzie można podziwiać ją na żywo, ale także w telewizji. W tym roku zobaczymy ponad 100 balonów, w tym wiele nowości. Będą to m.in. Joe Cool Snoopy, przedstawiający kultową postać z komiksu „Fistaszki” w charakterystycznych okularach przeciwsłonecznych wraz z Woodstockiem, a także Bluey, Hello Kitty, Underdog, Buckaroo Bob the Minion, Earl the Squirrel, Billie Brightpaw oraz Mickey jako Uczeń Czarodzieja.

Parada Thanksgiving to nie tylko balony. Na paradnej scenie pojawią się prawdziwe gwiazdy, w tym Megan Moroney, Teddy Swims, Queen Latifah, Keke Palmer, Jimmy Fallon & The Roots oraz JoJo, ale też Natasha Bedingfield, Blues Traveler czy Wyclef Jean. Będą też orkiestry marszowe z całej Ameryki, m.in. Tennessee, Hawajów, Teksasu, Indiany, Alabamy czy Connecticut.

Parada Macy's z okazji Święta Dziękczynienia przeszła przez Nowy Jork w 1924 roku. Nie odbyła się jedynie w latach 1942-1944 z powodu II wojny światowej.