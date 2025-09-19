Pływacy zmierzą się w rzece Chicago

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

To będzie pierwszy taki wyścig od stu lat! Pływacy zmierzą się w rzece Chicago

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-09-19 15:12

Mieszkańcy Chicago będą świadkami niecodziennego wydarzenia. W niedzielę 21 września w centrum miasta odbędzie się pierwszy od 98 lat oficjalny wyścig pływacki w rzece Chicago. Jak przewidują organizatorzy, na starcie „Chicago River Swim” pojawi się ponad 300 doświadczonych pływaków.

Już w ten weekend do centrum Chicago zawitają zawody w pływaniu na otwartym akwenie. W niedzielę odbędzie się „Chicago River Swim", oznaczający dosłownie rywalizację na rzece Chicago, czego miasto nie widziało od 98 lat. Ponad 300 wykwalifikowanych sportowców zmierzy się na trasach o długości jednej i dwóch mil wzdłuż głównego nurtu rzeki.

Do wyścigu dołączy również Olivia Smoliga, pochodząca z Chicago złota medalistka olimpijska w pływaniu, co dodaje wydarzeniu prestiżu. Celem jest zebranie funduszy na badania nad ALS (stwardnieniem zanikowym bocznym) w Feinberg School of Medicine w Northwestern University, lekcje pływania dla młodzieży oraz promocję bezpieczeństwa w wodzie.

Niedzielne zawody mają być świętem miasta. Bezpieczeństwo zapewni ponad 100 osób na kajakach, paddleboardach i łodziach, a trasa będzie monitorowana przez systemy GPS i autonomiczne boje. - „Wzdłuż Riverwalk odbędą się rodzinne festyny. To będzie dzień, w którym Chicago znów zanurzy się w swojej rzece” – nie kryją zachwytu organizatorzy w oficjalnym komunikacie.

Organizatorem wydarzenia jest A Long Swim, fundacja założona przez Douga McConnella, światowej klasy pływaka otwartych wód, która zabiegała o organizację wyścigu od kilku lat. Wydarzenie – które ma być też celebracją sukcesu w rewitalizacji rzeki - miało się odbyć już w zeszłym roku, ale organizatorzy nie otrzymali pozwolenia i przenieśli zawody na jezioro Michigan.

- To coś więcej niż tylko wyścig pływacki. To hołd dla korzeni Chicago i świadectwo siły wytrwałości. Po 13 latach pełnej zaangażowania współpracy jesteśmy głęboko wdzięczni miastu Chicago za wsparcie i zaangażowanie w przywracanie piękna i witalności naszej rzeki. To wydarzenie jest dowodem na to, co można osiągnąć, gdy społeczność jednoczy się wokół wspólnej wizji – podkreślił w oficjalnym oświadczeniu McConnell.

CHICAGO
PŁYWANIE
USA

