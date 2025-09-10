Szok na zamożnych przedmieściach Chicago. Julian Zborowski zatrzymany pod potwornymi zarzutami!

To był niebywały bankiet przed 88. Paradą Pułaskiego! „Te setki osób tutaj to wielka siła”

Naperville jest elitarnym, spokojnym miasteczkiem położonym około 45 kilometrów na zachód od centrum Chicago. Znane z wysokiego poziomu życia, niskiej przestępczości i doskonałych szkół, uchodzi za jedno z najbezpieczniejszych miejsc do życia w Illinois. Aresztowanie jednego z mieszkańców miasteczka, w dodatku pod tak ohydnymi zarzutami, wywołało prawdziwy szok.

Wszystko zaczęło się jeszcze w czerwcu, gdy agenci specjalni Wydziału Śledczego Policji Stanowej Illinois natrafili na ślady udostępniania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Zidentyfikowali podejrzanego, którym okazał się być Julian M. Zborowski.

- „W dniu 17 lipca 2025 r. agenci specjalni ISP wykonali nakaz przeszukania mieszkania Zborowskiego przy ulicy Heritage Drive 1000 w Naperville w stanie Illinois. Zabezpieczono dowody i konieczne było przeprowadzenie szczegółowej ekspertyzy kryminalistycznej” – poinformowali przedstawiciele ISP. Po przebadaniu sprzętów elektronicznych 36-latka prokuratura hrabstwa DuPage bez wahania zatwierdziła nakaz aresztowania Zborowskiego, który 5 września pod eskortą agentów ISP trafił za kraty.

36-latek o polsko-brzmiącym nazwisku usłyszał zarzuty trzech przypadków posiadania pornografii dziecięcej (przestępstwo klasy 2) oraz trzech przypadków rozpowszechniania pornografii dziecięcej (przestępstwo klasy X). W Illinois za rozpowszechnianie pornografii dziecięcej można dostać karę od 6 do 30 lat bezwzględnego więzienia. Posiadanie takich materiałów grozi karą od 3 do 7 lat więzienia. Jeśli sąd uzna winę Zborowskiego, może on spędzić wiele lat za kratami. Póki co, 36-latek pozostaje w areszcie, a jego dalszy los zależy od decyzji sądu. Śledztwo trwa, a kolejne informacje mogą ujawnić jeszcze więcej szczegółów.