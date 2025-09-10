Zborowski oskarżony o przestępstwa wobec dzieci

Poważne oskarżenia

Szok na zamożnych przedmieściach Chicago. Julian Zborowski zatrzymany pod potwornymi zarzutami!

2025-09-10 17:32

Mieszkańcy zamożnych przedmieść Chicago w szoku. 36-letni Julian M. Zborowski z Naperville w Illinois został zatrzymany przez mundurowych Policji Stanowej Illinois i usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych wobec dzieci! Mężczyzna miał posiadać i rozpowszechniać materiały pornograficzne z udziałem nieletnich.

Naperville jest elitarnym, spokojnym miasteczkiem położonym około 45 kilometrów na zachód od centrum Chicago. Znane z wysokiego poziomu życia, niskiej przestępczości i doskonałych szkół, uchodzi za jedno z najbezpieczniejszych miejsc do życia w Illinois. Aresztowanie jednego z mieszkańców miasteczka, w dodatku pod tak ohydnymi zarzutami, wywołało prawdziwy szok.

Wszystko zaczęło się jeszcze w czerwcu, gdy agenci specjalni Wydziału Śledczego Policji Stanowej Illinois natrafili na ślady udostępniania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Zidentyfikowali podejrzanego, którym okazał się być Julian M. Zborowski.

- „W dniu 17 lipca 2025 r. agenci specjalni ISP wykonali nakaz przeszukania mieszkania Zborowskiego przy ulicy Heritage Drive 1000 w Naperville w stanie Illinois. Zabezpieczono dowody i konieczne było przeprowadzenie szczegółowej ekspertyzy kryminalistycznej” – poinformowali przedstawiciele ISP. Po przebadaniu sprzętów elektronicznych 36-latka prokuratura hrabstwa DuPage bez wahania zatwierdziła nakaz aresztowania Zborowskiego, który 5 września pod eskortą agentów ISP trafił za kraty.

36-latek o polsko-brzmiącym nazwisku usłyszał zarzuty trzech przypadków posiadania pornografii dziecięcej (przestępstwo klasy 2) oraz trzech przypadków rozpowszechniania pornografii dziecięcej (przestępstwo klasy X). W Illinois za rozpowszechnianie pornografii dziecięcej można dostać karę od 6 do 30 lat bezwzględnego więzienia. Posiadanie takich materiałów grozi karą od 3 do 7 lat więzienia. Jeśli sąd uzna winę Zborowskiego, może on spędzić wiele lat za kratami. Póki co, 36-latek pozostaje w areszcie, a jego dalszy los zależy od decyzji sądu. Śledztwo trwa, a kolejne informacje mogą ujawnić jeszcze więcej szczegółów.

