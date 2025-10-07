Tłumy na spotkaniu z Wałęsą w Chicago. „Dla nas wciąż jest legendą”

Lech Wałęsa kontynuuje swoje wielkie tournée po USA, spotykając się z Polonią i amerykańską publicznością.

Były prezydent, legenda "Solidarności" i noblista, przyciągnął tłumy w Chicago, dzieląc się refleksjami na temat demokracji i wyzwań współczesnego świata.

Wałęsa podkreśla znaczenie edukacji obywatelskiej i osobistych spotkań, apelując o odwagę i wiarę w ludzi.

Jakie konkretnie wyzwania dla demokracji wskazał Wałęsa i co zaskoczyło uczestników spotkania?

Centrum Konwencyjne Donalda E. Stephensa w Rosemont pod Chicago, IL, wypełniło się w piątek 4 października niemal tysiącem osób, które przybyły na spotkanie z Lechem Wałęsą. Legenda „Solidarności”, były prezydent Polski i laureat Pokojowej Nagrody Nobla zawitał tam w ramach amerykańskiej trasy wykładów „Grand Lecture Tour 2025”, która rozpoczęła się 31 sierpnia w Los Angeles – w 45. rocznicę powstania „Solidarności”, a zakończy 30 października w Vancouver w Kanadzie.

Wieczór rozpoczął się od projekcji ośmiominutowego filmu, który w syntetyczny sposób pokazał drogę Wałęsy – od elektryka ze stoczni, przez lidera ruchu „Solidarność”, aż po prezydenta Polski. Film przypomniał dramatyczne momenty walki o wolność i bezkrwawe obalenie komunizmu, wzbudzając wzruszenie i podziw wśród widzów.

Następnie odbyło się wystąpienie Lecha Wałęsy, które według wielu słuchaczy było pełne pasji i troski o losy Polski. Polityk podzielił się swoimi refleksjami na temat współczesnych wyzwań dla demokracji. Zwrócił też uwagę na zagubienie młodych ludzi w dzisiejszej rzeczywistości politycznej oraz na potrzebę edukacji obywatelskiej.

- Czas jest zmiany. Rzeczywistość polityczna jest już zupełnie inna. Trzeba się do niej dostosować. Ludzie młodzi boją się demokracji, tracą poczucie pomiędzy prawdą a nieprawdą

– powiedział i zaznaczył: - Spotkania z ludźmi są ważniejsze niż wpisy w mediach społecznościowych.

Wałęsa apelował też o większe zaangażowanie polityków w edukację społeczeństwa, podkreślając, że tylko poprzez rozmowy i spotkania i wspólne działania można budować lepszą przyszłość. Na zakończenie były prezydent przypomniał, że zmiana świata nie wymaga siły, lecz odwagi, wizji i wiary w ludzi. Jego słowa wywołały owacje i głęboką refleksję wśród zgromadzonych.

- Dla nas w Chicago Wałęsa jest nadal wspaniałą legendą. Ma ogromną energię i chęć walki. Zachęcał, byśmy się edukowali politycznie

- powiedziała nam uczestniczka spotkania Sylwia Gol z Chicago.

Spotkanie w Rosemont było jednym z 28 przystanków na trasie byłego prezydenta, podczas której Lech Wałęsa dzieli się swoją historią, wizją przyszłości i przesłaniem nadziei w czasach pełnych niepokoju.