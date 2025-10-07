Takiego generała Maczka na Brooklynie jeszcze nie widziano. „To apel o empatię”

Polonia z USA przejdzie Piątą Aleją w 88. Paradzie Pułaskiego! „My też pomagaliśmy budować Amerykę!”

Polonia pokazała, że jest dumna z polskości. 88. Parada Pułaskiego przyciągnęła tłumy

Tłumy na spotkaniu z Wałęsą w Chicago. „Dla nas wciąż jest legendą”

- Skąd wziął się pomysł na połączenie historii generała Maczka ze współczesnym kontekstem?

Zofia: - Chciałam ożywić jego postać i dotrzeć z polską historią także do Niemców i innych kultur. Połączyłam dwa światy – Maczka, który nie mógł wrócić do ojczyzny, i uchodźców z Syrii. To sposób, by temat nie odstraszał, lecz angażował. To symboliczne zestawienie dwóch czasoprzestrzeni: przeszłości i teraźniejszości. Tytuł niesie emocjonalny ładunek i apel o empatię.

- Jakie źródła były najważniejsze podczas pracy nad tekstem?

Zofia: - Dzięki tłumaczeniu wystawy o polskiej enklawie w Niemczech trafiłam do archiwów obozu Oberlangen. Pomogła mi też Jolanta Ratajczak, która znała żołnierzy Maczka i przekazała ich osobiste historie. W spektaklu pojawiają się również cytaty z jego przemówień.

- Spektakl odnosi się do współczesnych konfliktów zbrojnych?

Zofia: - Tak. Zniszczenie Warszawy po powstaniu zestawiłam z tragedią Palmyry. Pokazałam też wątek wojny w Ukrainie – Maczek urodził się niedaleko Lwowa.

Katarzyna: - Mimo upływu lat wciąż mamy wojny i ofiary. Ten spektakl to artystyczny apel o pokój i refleksję: „Quo Vadis, człowieku?”.

- Czy widzą panie w historii Maczka uniwersalne wartości dla młodego pokolenia?

Zofia: - Maczek był bohaterem, ale pozostał skromnym człowiekiem. Hasło „Za wolność naszą i waszą” warto dziś przemyśleć na nowo.

Katarzyna: - Młodzież żyje w świecie sprzecznych komunikatów. Spektakl stawia ich w realnych sytuacjach, gdzie liczy się empatia, odpowiedzialność i rzetelność informacji.

Jakie emocje ten spektakl ma wzbudzać w widzach?

Zofia: - Wrażliwość na drugiego człowieka. Spektakl ma wytrącić młodych z cyfrowej bańki i pokazać realia, z którymi ich rówieśnicy mierzą się gdzie indziej. Nad całością czuwa duch generała Maczka.

- Skąd pomysł na interaktywną formułę spektaklu?

Zofia: - Chciałam, by uczestnicy nie tylko obserwowali, ale współprzeżywali emocje bohaterów. U mnie nie ma widzów – są uczestnicy, którzy stają się częścią opowieści.

- Czyli teatr powinien dziś angażować widza fizycznie, nie tylko emocjonalnie?

Zofia: - Tak, jeśli forma tego wymaga. Trzeba jednak wyważyć granicę – nie chodzi o szok, lecz o świadome wyciągnięcie widza ze strefy komfortu.

Katarzyna: Teatr od zawsze angażował widza. Już Szekspir zwracał się bezpośrednio do publiczności. Teatr fizyczny przekracza klasyczne podziały – szczególnie w spektaklach dla dzieci.

- Do tego przedstawienia rękę przyłożyły m.in. dzieci. Jak wyglądało projektowanie multimedialnych stacji?

Zofia: Proces twórczy miał charakter edukacyjny. Do pracy nad stacjami zaprosiłam osoby z różnych grup wiekowych. Każda grupa opracowała swoją stację, a ja połączyłam je w spójną całość.

- Jak przebiegała współpraca z Tomaszem Moskalem, Remigiuszem Juśkiewiczem i Katarzyną Drucker?

Zofia: Choć mieszkamy w różnych krajach, udało nam się stworzyć wyjątkową oprawę muzyczną. Tomasz Moskal skomponował muzykę do stacji, a utwory Remiego i Kasi zostały do niej dopasowane.

- Jakie znaczenie ma utwór „Ave Maria” w tym spektaklu?

Zofia: - Od razu zobaczyłam scenę, do której ten utwór pasuje idealnie.

Katarzyna: - Powstał w czasie pandemii jako moja modlitwa dla świata. Symbolicznie łączy się z sanktuarium Matki Bożej w Sednaya – miejscem duchowego dialogu i modlitwy o pokój.

- Pani Zosiu, została pani wyróżniona jako Polonijna Artystka Roku? Co dla pani znaczy ten tytuł?

Zofia: - To wyróżnienie zmniejsza dystans między Polonią a rodakami w kraju. Czuję, że dzięki niemu wracam do przestrzeni artystycznej w Polsce, z której emigracja często nas wyklucza.

- Czy emigracja wpływa na sposób opowiadania historii?

Katarzyna: Emigrant żyje między światami – pełen tęsknoty i poszukiwania tożsamości. To daje głębszą wrażliwość i dystans.

Zofia: - Nauczyłam się patrzeć na historię z różnych perspektyw. Nawet jeśli temat mnie porusza, potrafię spojrzeć na niego chłodniej, by zrozumieć go pełniej.

Rozmawiała Marta J. Rawicz