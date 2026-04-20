Takich kapeluszy nie zobaczysz nigdzie indziej! Szalony bal połączyli z pomaganiem

Wiosenny Bal „Szalonych Kapeluszy – „Crazy Hats” odbył się 18 kwietnia w sali bankietowej Allegra Banquets w Schiller Park, IL. Kulminacyjnym punktem imprezy był konkurs kapeluszy, który od lat stanowi jej znak rozpoznawczy. Uczestnicy z dumą prezentowali swoje fantazyjne, często ręcznie wykonane nakrycia głowy, rywalizując o tytuł najpiękniejszego i najbardziej szalonego kapelusza. W kategorii „Strach na Wróble” zwyciężył Kamil Purcha, a wśród pań nagrodę zdobyła 90-letnia Genowefa Myśliwiec.

Podczas imprezy nie zabrakło też jednak wzruszających akcentów. Duża część zabawy poświęcona była wręczeniu Złotego Serduszka Fundacji Dar Serca, najważniejszego wyróżnienia przyznawanego osobom o wielkim sercu, które od lat wspierają organizację.

Nagrodzono nim Janusza i Jenny Barsh, twórców odnoszącego sukcesy imperium budowlanego, którzy od wielu lat należą do grona wiernych przyjaciół Daru Serca. Jak podkreślili przedstawiciele Fundacji, są zawsze obecni na różnych wydarzeniach przez nią organizowanych, a ich wsparcie finansowe w znaczący sposób pomaga realizować coroczne cele i sprawia, że każda zbiórka kończy się sukcesem.

Wyróżnione serduszkiem zostały także, Joanna Bochanek, która wielokrotnie udostępniała usługi Polameru polskim rodzinom w obniżonych, a czasem całkowicie zniesionych kosztach, wspierając działania Dar Serca, a także Krystyna Hryszko, jedna z najbardziej oddanych wolontariuszek, która od niemal 30 lat aktywnie wspiera Dar Serca. Wraz z mężem Jerry’m sfinansowała m.in. schody w Children’s Center oraz sprzęt rehabilitacyjny, w tym platformę do ćwiczeń wchodzenia i schodzenia po schodach. Jak podkreślają przedstawiciele Fundacji, jej ciepły głos podczas Radiotonów potrafi poruszyć każdego i zachęcić do wsparcia.

W gronie laureatów byli też Małgorzata i Wiesław Jura, którzy od ponad dwóch dekad pomagają Darowi Serca, są zawsze pełni energii, pomysłów i gotowości do działania, Małgorzta Wajs, prezes Literki Learning Center, która od lat aktywnie wspiera działania Fundacji Dar Serca, oraz Wiesław Wardzała, szef firmy Willow Eletrict Supply INC. Pan Wiesław od początku budowy fundacji w 2007 roku dba o instalacje elektryczne siedziby i wspiera Dar Serca finansowo.

Po zakończeniu części oficjalnej goście zasiedli do kolacji, a chwilę później parkiet wypełnił się tańczącymi parami, które do tańca porwał zespół The Kings. W programie balu znalazły się także tradycyjne atrakcje, jak loteria fantowa i cicha aukcja.

Impreza była udana w każdym calu, a goście bawili się znakomicie

– podsumowała w rozmowie z „Super Expressem”, prezes Fundacji Dar Serca Dorothy Malachowski.

Całkowity dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc ciężko chorym dzieciom, podopiecznym Fundacji Dar Serca. Dzięki hojności gości, sponsorów i darczyńców nasza fundacja może kontynuować swoją misję, zapewniając dzieciom z Polski leczenie, rehabilitację i wsparcie

– dodała, nie kryjąc radości.