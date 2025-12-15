Wyjątkowy wieczór nowojorskiej Polonii. „Sztuka pod choinkę” znów przyciągnęła tłumy

Agata Drogowska
2025-12-15 13:41

Na Greenpoincie, odbyło się kolejne, tradycyjne już spotkanie z cyklu „Sztuka pod choinkę”. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń artystycznych nowojorskiej Polonii. Tegoroczna edycja zgromadziła liczną publiczność, która mogła podziwiać ponad 70 prac malarskich, graficznych oraz płaskorzeźb. Na wystawie zaprezentowano dzieła uznanych artystów związanych z Nowym Jorkiem oraz twórców z Polski.

Artystyczny świąteczny wieczór nowojorskiej Polonii odbył się w piątek, 12 grudnia w siedzibie „Kuriera Plus” przy 176 Java Street. Na spotkaniu „Sztuka pod choinkę” swoje prace pokazali m.in.: Agnieszka Borkowska, Aleksandra Borowczak, Krzysztof Drabicki, Mariusz Dąbrowski, Irina Grinevitsky, Edmund Korzeniewski, Czesław Kotwica, Henryk Lasko, Eric Lavazzon, Elżbieta Milko, Zbigniew Nowosadzki, Janusz Obst, Grzegorz Radzio, Artur Skowron, Janusz Skowron, Valerie Sokolova, Jerzy Świątkowski, Beata Szpura, Lubomir Tomaszewski, Jacek Woźny oraz Ewa Zeller.

Przeczytaj także:
Polacy potrafią namieszać na amerykańskim rynku. Polski salon wśród najlepszych

Kurator wystawy, Janusz Skowron, zwrócił uwagę na różnorodność prezentowanych prac.

– Publiczność mogła podziwiać ponad 70 prac malarskich, graficznych i płaskorzeźb. Moim zdaniem była to doskonała okazja do zakupu interesujących dzieł sztuki w formie prezentu pod choinkę. I to w bardzo przystępnych cenach –

– powiedział nam.

Jak wskazywała nazwa wieczoru, nie mogło zabraknąć też świątecznych akcentów. Uczestnicy spotkania zaśpiewali wspólnie kolędy, były też rozmowy z artystami przy świątecznym poczęstunku.

Aleksandra Borowczak, jedna z twórczyń biorących udział w wystawie, cieszyła się, że spotkanie „Sztuka pod choinkę” z roku na rok się rozwija i stało się ważną tradycją polonijnego życia kulturalnego.

– Jak zwykle udział wzięło w nim wielu nowojorskich artystów, a także zaprezentowano prace twórców z Polski. To wydarzenie jest efektem pracy wielu oddanych sztuce ludzi, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, aby promować polskich artystów i integrować naszą polonijną społeczność

– stwierdziła w rozmowie z „Super Expressem”, podkreślając wieloletnie zaangażowanie organizatorów – głównie szefowej „Kuriera Plus” Zofii Kłopotowski.

Wystawa, podczas której nabyć można prezentowane dzieła sztuki, będzie czynna do końca miesiąca.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Mikrobiom skóry – jak dbać o niego? Poznaj 6 kosmetyków z probiotykami, które koją podrażnienia i wzmacniają barierę ochronną skóry.
Mikrobiom skóry – jak dbać o niego? Poznaj 6 kosmetyków z probiotykami, które koją podrażnienia i wzmacniają barierę ochronną skóry.

Materiał sponsorowany

Zamiast jogurtu, sięgnij po to! 10 produktów bogatych w żywe kultury bakterii
Zamiast jogurtu, sięgnij po to! 10 produktów bogatych w żywe kultury bakterii

NOWY JORK
USA
GREENPOINT
POLONIA

Najnowsze

19
Miał prawo jazdy od kilku tygodni. 21-letni Szymon zginął w dramatycznym wypadku

Klaudia trafiła do szpitala

Miał prawo jazdy od kilku tygodni. 21-letni Szymon zginął w dramatycznym wypadku

Zimą ponad 41% dorosłych zmaga się z suchą skórą. Jak sobie z tym poradzić?

Strefa beauty

Zimą ponad 41% dorosłych zmaga się z suchą skórą. Jak sobie z tym poradzić?

10
Na dobre i na złe, odcinek 975: To ona uratuje szpital w Leśnej Górze! Złoży Begerowi nietypową propozycję - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 975: To ona uratuje szpital w Leśnej Górze! Złoży Begerowi nietypową propozycję - ZDJĘCIA

6
Ukryte skarby w kamienicy w centrum miasta. Przez dziesięciolecia były zasłonięte warstwami farby

Ciekawe odkrycie

Ukryte skarby w kamienicy w centrum miasta. Przez dziesięciolecia były zasłonięte warstwami farby

Ponad 8 miliardów złotych na plusie! To sprzedajemy za granicę

Bilans NBP

Ponad 8 miliardów złotych na plusie! To sprzedajemy za granicę

52
Kiedy zapadła cisza, emocje wymknęły się spod kontroli. Poruszające sceny na pogrzebie Agnieszki Maciąg

Cały cmentarz wstrzymał oddech

Kiedy zapadła cisza, emocje wymknęły się spod kontroli. Poruszające sceny na pogrzebie Agnieszki Maciąg