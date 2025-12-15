Wyjątkowy wieczór nowojorskiej Polonii. „Sztuka pod choinkę” znów przyciągnęła tłumy

Artystyczny świąteczny wieczór nowojorskiej Polonii odbył się w piątek, 12 grudnia w siedzibie „Kuriera Plus” przy 176 Java Street. Na spotkaniu „Sztuka pod choinkę” swoje prace pokazali m.in.: Agnieszka Borkowska, Aleksandra Borowczak, Krzysztof Drabicki, Mariusz Dąbrowski, Irina Grinevitsky, Edmund Korzeniewski, Czesław Kotwica, Henryk Lasko, Eric Lavazzon, Elżbieta Milko, Zbigniew Nowosadzki, Janusz Obst, Grzegorz Radzio, Artur Skowron, Janusz Skowron, Valerie Sokolova, Jerzy Świątkowski, Beata Szpura, Lubomir Tomaszewski, Jacek Woźny oraz Ewa Zeller.

Kurator wystawy, Janusz Skowron, zwrócił uwagę na różnorodność prezentowanych prac.

– Publiczność mogła podziwiać ponad 70 prac malarskich, graficznych i płaskorzeźb. Moim zdaniem była to doskonała okazja do zakupu interesujących dzieł sztuki w formie prezentu pod choinkę. I to w bardzo przystępnych cenach –

– powiedział nam.

Jak wskazywała nazwa wieczoru, nie mogło zabraknąć też świątecznych akcentów. Uczestnicy spotkania zaśpiewali wspólnie kolędy, były też rozmowy z artystami przy świątecznym poczęstunku.

Aleksandra Borowczak, jedna z twórczyń biorących udział w wystawie, cieszyła się, że spotkanie „Sztuka pod choinkę” z roku na rok się rozwija i stało się ważną tradycją polonijnego życia kulturalnego.

– Jak zwykle udział wzięło w nim wielu nowojorskich artystów, a także zaprezentowano prace twórców z Polski. To wydarzenie jest efektem pracy wielu oddanych sztuce ludzi, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, aby promować polskich artystów i integrować naszą polonijną społeczność

– stwierdziła w rozmowie z „Super Expressem”, podkreślając wieloletnie zaangażowanie organizatorów – głównie szefowej „Kuriera Plus” Zofii Kłopotowski.

Wystawa, podczas której nabyć można prezentowane dzieła sztuki, będzie czynna do końca miesiąca.