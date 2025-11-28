Świąteczny blask w sercu Manhattanu. Wielkie Christmas Party polonijnej organizacji w konsulacie

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2025-11-28 14:13

To jeden z najbardziej wyczekiwanych wieczorów w polonijnym kalendarzu. W mikołajkowy wieczór 6 grudnia w Konsulacie Generalnym RP na Manhattanie członkowie jednej z najstarszych polonijnych organizacji medycznych w Nowym Jorku – Medicus – spotkają się na uroczystym Christmas Party. Nie zabraknie ważnych gości z Polski i USA, a lista wciąż pozostaje otwarta.

Medicus zaprasza na Christmas Party w NYC

i

Autor: Medicus/ Materiały prasowe

Członkowie i przyjaciele organizacji Medicus 6 grudnia bawić będą się w wyjątkowym miejscu – Konsulacie Generalnym RP przy 233 Madison Avenue na Manhattanie, który co roku zachwyca świąteczną atmosferą. Na tegorocznym spotkaniu nie zabraknie gości z Polski. W przyjęciu, w towarzystwie żony Magdaleny, uczestniczyć ma Tomasz Górski z Poznania, który pełnił funkcję posła na Sejm V, VI i VII kadencji, dlatego jego obecność budzi w środowisku polonijnym spore zainteresowanie. Wśród honorowych uczestników wieczoru pojawi się również ceniony prawnik nowojorski – mecenas Sławek Platta.

Gospodarzami wieczoru, który rozpocznie się o godz. 5 pm, będą przewodzący Medicusowi dr Tadeusz Pyz, wraz z żoną Anną.

Cieszę się na kolejne Christmas Party w naszym konsulacie i spotkanie z przyjaciółmi. To co roku wyjątkowy wieczór dla naszej organizacji

– mówi nam dr Anna Pyz. Kulminacyjnym momentem spotkania, jak co roku, będzie poświęcenie polskich opłatków i symboliczne dzielenie się nimi w atmosferze wzruszeń i wspólnoty. Konsulat będzie reprezentować Konsul Generalny RP w Nowym Jorku, Mateusz Sakowicz i jego żona Bogna, dla których obchodzenie polskich świąt i tradycji pielęgnowanych za oceanem, jest bardzo ważne.

Polecany artykuł:

Nowe władze KPA zwiększą rolę Polonii w USA? „Próbuję być optymistką, ale nie b…

Artystycznym akcentem wieczoru będzie świąteczny koncert Axela Quincke, argentyńskiego pianisty, który zagra na fortepianie najpiękniejsze bożonarodzeniowe utwory. Zwieńczeniem będzie część taneczna z muzyką na żywo, która co roku dostarcza uczestnikom przyjęcia wielu niezapomnianych wrażeń. Do tańca porwie gości zespół WM Project w składzie: Krzysztof Medyna i Beata Andrzejewska.

Organizatorzy przewidują udział około 120 gości, a zapisy nadal trwają. Sugerowana donacja wynosi 100 dolarów od osoby. Do 30 listopada można wysyłać czeki na bilety na adres: Dr Anna Pyz, 310 Lexington Ave., Suite 1E, New York. Dodatkowych informacji udziela telefonicznie pod nr. 973 687 6018.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Tak rozpoznasz spadek odporności. Ochota na słodycze to jeden z objawów
Tak rozpoznasz spadek odporności. Ochota na słodycze to jeden z objawów

Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców
Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców

NOWY JORK
USA
POLONIA

Najnowsze

Barwy szczęścia, odcinek 3283: Sebastian i Dominika zostaną oficjalnie rodzicami zastępczymi Mateusza. Przed nimi najtrudniejsze dni – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3283: Sebastian i Dominika zostaną oficjalnie rodzicami zastępczymi Mateusza. Przed nimi najtrudniejsze dni – ZDJĘCIA

Listy gończe za sprawcami sabotażu na kolei

Sabotaż na kolei

Listy gończe za sprawcami sabotażu na kolei

52
Magia Świąt w Szczecinie. Jarmark Bożonarodzeniowy w centrum miasta już otwarty!

Co można zobaczyć?

Magia Świąt w Szczecinie. Jarmark Bożonarodzeniowy w centrum miasta już otwarty!

19
Szokujące ceny na Jarmarku Warszawskim 2025! Tyle trzeba zapłacić za sernik [ZDJĘCIA]

Co jeszcze można kupić?

Szokujące ceny na Jarmarku Warszawskim 2025! Tyle trzeba zapłacić za sernik [ZDJĘCIA]

6
Po studiach zarabiają nawet 17 tys. zł miesięcznie. Te kierunki to przyszłość

Warto wiedzieć!

Po studiach zarabiają nawet 17 tys. zł miesięcznie. Te kierunki to przyszłość

55
Nieznana historia małżeństwa Agnieszki Maciąg. Jej teściową była znana aktorka

Z teściową uwielbiały się do końca

Nieznana historia małżeństwa Agnieszki Maciąg. Jej teściową była znana aktorka