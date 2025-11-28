Świąteczny blask w sercu Manhattanu. Wielkie Christmas Party polonijnej organizacji w konsulacie

Członkowie i przyjaciele organizacji Medicus 6 grudnia bawić będą się w wyjątkowym miejscu – Konsulacie Generalnym RP przy 233 Madison Avenue na Manhattanie, który co roku zachwyca świąteczną atmosferą. Na tegorocznym spotkaniu nie zabraknie gości z Polski. W przyjęciu, w towarzystwie żony Magdaleny, uczestniczyć ma Tomasz Górski z Poznania, który pełnił funkcję posła na Sejm V, VI i VII kadencji, dlatego jego obecność budzi w środowisku polonijnym spore zainteresowanie. Wśród honorowych uczestników wieczoru pojawi się również ceniony prawnik nowojorski – mecenas Sławek Platta.

Gospodarzami wieczoru, który rozpocznie się o godz. 5 pm, będą przewodzący Medicusowi dr Tadeusz Pyz, wraz z żoną Anną.

Cieszę się na kolejne Christmas Party w naszym konsulacie i spotkanie z przyjaciółmi. To co roku wyjątkowy wieczór dla naszej organizacji

– mówi nam dr Anna Pyz. Kulminacyjnym momentem spotkania, jak co roku, będzie poświęcenie polskich opłatków i symboliczne dzielenie się nimi w atmosferze wzruszeń i wspólnoty. Konsulat będzie reprezentować Konsul Generalny RP w Nowym Jorku, Mateusz Sakowicz i jego żona Bogna, dla których obchodzenie polskich świąt i tradycji pielęgnowanych za oceanem, jest bardzo ważne.

Artystycznym akcentem wieczoru będzie świąteczny koncert Axela Quincke, argentyńskiego pianisty, który zagra na fortepianie najpiękniejsze bożonarodzeniowe utwory. Zwieńczeniem będzie część taneczna z muzyką na żywo, która co roku dostarcza uczestnikom przyjęcia wielu niezapomnianych wrażeń. Do tańca porwie gości zespół WM Project w składzie: Krzysztof Medyna i Beata Andrzejewska.

Organizatorzy przewidują udział około 120 gości, a zapisy nadal trwają. Sugerowana donacja wynosi 100 dolarów od osoby. Do 30 listopada można wysyłać czeki na bilety na adres: Dr Anna Pyz, 310 Lexington Ave., Suite 1E, New York. Dodatkowych informacji udziela telefonicznie pod nr. 973 687 6018.