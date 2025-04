Stany Zjednoczone i Rosja wymieniły się więźniami. Moskwa wypuściła balerinę

Nowy Jork dogadał się z Trumpem. Opłaty za wjazd na Manhattan zostaną do jesieni

O co chodzi?

- „Amerykanka Ksenia Karelina jest w samolocie powrotnym do Stanów Zjednoczonych” – poinformował w czwartek 10 kwietnia o świcie czasu amerykańskiego sekretarz stanu USA Marco Rubio. Potwierdził tym samym informacje o wymianie więźniów między Rosją a USA, które jako pierwszy podał „Wall Street Journal", powołując się na przedstawiciela CIA. Do przekazania więźniów doszło w stolicy ZEA Abu Zabi.

American Ksenia Karelina is on a plane back home to the United States.She was wrongfully detained by Russia for over a year and President Trump secured her release. @POTUS will continue to work for the release of ALL Americans.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 10, 2025

Ksenia Kaerlina została zatrzymana przez rosyjskie służby w styczniu 2024 r., gdy przyjechała z Los Angeles, CA, odwiedzić rodzinę w Jekaterynburgu, 1100 mil na wschód od Moskwy. Posiadająca podwójne obywatelstwo 33-latka została oskarżona o zdradę rosyjskiego rządu, gdy przekazała 51 dolarów na rzecz organizacji charytatywnej, wspierającej Ukrainę. W sierpniu 2024 r. kobieta została skazana na 12 lat kolonii karnej.

- „Była niesłusznie przetrzymywana przez Rosję przez ponad rok, a prezydent Trump zapewnił jej uwolnienie. @POTUS będzie nadal działał na rzecz uwolnienia wszystkich Amerykanów” – zapewnił we wpisie w serwisie X Rubio.

Młoda tancerka została uwolniona w zamian za biznesmena Artura Pietrowa, obywatela Niemiec i Rosji, oskarżonego o nielegalny eksport mikroprocesorów, które miały trafiać do firm zaopatrujących rosyjską armię. 33-latek został aresztowany na wniosek USA w 2023 r. na Cyprze.

Czwartkowa wymiana więźniów jest kolejną, do której doszło w czasie trwania rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W lutym podczas wymiany więźniów udało się sprowadzić do USA nauczyciela z Pensylwanii Marca Fogela. W sierpniu 2024 roku do domu wrócili dziennikarz Evan Gershkovich (33 l.), weteran Paul Whelan (54 l.) i amerykańsko-rosyjska dziennikarka Alsu Kurmasheva (47 l.).