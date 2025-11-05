Skaivi idzie po sukces. Polska artystka z Chicago na drodze do Grammy’s

Gorzka prawda o aktywności rodaków w USA? "Ważne, żeby czcić rocznice i składać kwiaty, ale to za mało”

Polska artystka Skaivi z Chicago ma szansę na nominację do nagród Grammy 2026.

Jej utwór „Go Forth, Raven” został zakwalifikowany do etapu głosowania, a jej twórczość doceniana jest przez ekspertów.

Czy 22-letnia wokalistka dołączy do grona Polaków nominowanych do Grammy? Przekonamy się 7 listopada!

Artystyczna wizja Saivi, łącząca art-pop, alternatywę i teatralny storytelling, ma szansę wyjść z niezależnej sceny Chicago na salony światowej muzyki. Jej utwór „Go Forth, Raven” został właśnie oficjalnie zakwalifikowany do głosowania na nominacje do nagród Ggrammy.

Skaivi wcale jednak nie jest nowicjuszką. Jej singiel „Selene Of The Night” został w sierpniu wybrany do prestiżowego Grammy U Mixtape - „Blockbuster Beats”, a jej twórczość była wielokrotnie doceniana przez Banks Radio Australia, gdzie aż cztery jej utwory znalazły się w Top 10. Teledysk 22-latki do piosenki pod tytułem „Go Forth, Raven” doceniła Marta Cugier z zespołu Lombard, która nazwała go „pięknym”, a Troy Carter, były menedżer Lady Gagi, określił jej twórczość jako „inspirowaną wszechświatem”.

Sama artystka nie ukrywa radości z pozytywnych wieści.

- To jedna z najbardziej niesamowitych rzeczy, która może przytrafić się muzykowi, zwłaszcza niezależnemu! Chociaż nie jest to jeszcze ostateczna nominacja, to samo zakwalifikowanie się do etapu głosowania Grammy’s jest czymś wspaniałym i czymś, o czym marzy wielu artystów. Myślę więc, że jestem szczęściarą, że mogłam wziąć udział w 2026 edycji

– powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” Skaivi. - Kilku członków Grammy wyraziło zainteresowanie moim utworem ‘Go Forth, Raven,’ więc jestem bardzo ciekawa, ile głosów zdobył w pierwszej rundzie. Tak czy inaczej, jestem ogromnie wdzięczna każdej osobie, która oddała głos! – dodała 22-letnia artystka.

Już 7 listopada okaże się czy nasza rodaczka dołączy do grona nielicznych Polaków, którzy zapisali się w historii Grammy. Jej sukces byłby nie tylko osobistym triumfem, ale także symbolicznym krokiem dla polskiej muzyki alternatywnej na arenie międzynarodowej.