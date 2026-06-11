Siedmiu wspaniałych, dobra królewna i ożywiony las na scenie. Młodzi artyści zachwycili Polonię

Widzowie Copernicus Center w Chicago w niedzielę mogli podziwiać na scenie ponad 50-osobową grupę młodych aktorów w wieku od 3 do 14 lat oraz ich rodziców, którzy towarzyszyli im w tej teatralnej przygodzie. Tego wieczoru wystąpił także młody, uzdolniony aktor Szymek Koszałka, którego publiczność miała już okazję zobaczyć jako Fryderyka Chopina w przedstawieniu „Zaczarowany fortepian”. Sztuka „O Śnieżce, złej królowej i siedmiu wspaniałych”, która jest napisana wierszem i oparta na klasycznej baśni, została przedstawiona w nowoczesnej, musicalowej formie.

Reżyserka Agata Paleczny stworzyła na podstawie autorskiego scenariusza Piotra Kukuły widowisko, które zachwyciło zarówno najmłodszych, jak i dorosłych widzów. Wspaniałym dopełnieniem były barwne kostiumy Maryli Pawliny, choreografia Marzeny Pol i muzyka autorstwa m. in. Agaty Paleczny, Asi Pawliny i Marka Lichoty.

Widzowie mogli zobaczyć zaczarowany las, gdzie szlachetna królewna spotyka tytułowych siedmiu wspaniałych i towarzyszące jej wierne zwierzęta. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem wcielały się w swoje role, a ich naturalność i radość grania sprawiły, że publiczność wielokrotnie nagradzała je brawami. Wśród widzów była Pierwsza Dama Dworu Tegorocznej Parady Konstytucji 3 Maja w Chicago Amelia Wiski. Przyznała, że wydarzenie to było szczególnie bliskie jej sercu, ponieważ przez wiele lat występowała na scenie Warsztatów Teatralnych „Little Stars”.

„Było to piękne i wzruszające widowisko, które zachwyciło publiczność. Wszyscy młodzi aktorzy znakomicie wcielili się w swoje role, prezentując ogromny talent, zaangażowanie i pasję do teatru. Barwna scenografia, piękne kostiumy oraz wspaniale dobrana muzyka stworzyły wyjątkową atmosferę i sprawiły, że spektakl na długo pozostanie w pamięci widzów. Serdecznie dziękujemy Pani Agacie Paleczny, Pani Marzenie Pol oraz całemu zespołowi Warsztatów Teatralnych „Little Stars” za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w tym wyjątkowym wydarzeniu”

- napisała Amelia na Facebooku Królowej Parady 3 Maja.