Rockowe lata 90. wróciły na Greenpoint. Wyjątkowa premiera albumu polskiego fotografika

Agata Drogowska
Agata Drogowska
2026-11-10 14:48

Polskie koncerty rockowe w Nowym Jorku sprzed ponad 30 lat, legendarne kluby, znajome twarze i wspomnienia, które wciąż budzą emocje. W sobotę, 7 listopada, w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpoincie odbyła się premiera albumu fotograficznego „CAN YOU FEEL IT!? NYC 90s and beyond” Tomasza Jakubowicza. Głównym punktem wieczoru był pokaz slajdów ze zdjęciami dokumentującymi polskie życie muzyczne w Nowym Jorku lat 90. Nie zabrakło wspomnień, niespodzianek i pozdrowień od znanych polskich muzyków.

Centrum Polsko-Słowiańskie przy 177 Kent Street na Brooklynie w sobotni wieczór zgromadziło miłośników polskiego rocka, fotografii oraz osoby, które pamiętają nowojorskie koncerty z lat 90. Spotkanie było okazją do promocji limitowanego albumu fotograficznego Tomasza Jakubowicza, ale przede wszystkim do wspólnego przypomnienia ważnego okresu w historii nowojorskiej Polonii.

Do końca nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Byłem bardzo miło zaskoczony, przyszło naprawdę dużo ludzi. Przyszły osoby, z którymi spotykałem się w latach 90., które wtedy chodziły na koncerty. Spotykaliśmy się kilka ulic od Centrum, w klubie Exit

– wspominał Tomasz Jakubowicz.

Spotkanie poprowadził Marcin Sitko, dziennikarz, producent muzyczny i autor książek poświęconych historii polskiego rocka. Wspólnie z autorem albumu przywoływał historie związane z koncertami polskich artystów w Nowym Jorku i atmosferą tamtych czasów.

Najważniejszą częścią wydarzenia był pokaz slajdów z fotografiami Tomasza Jakubowicza wykonanymi w latach 90. Publiczność mogła zobaczyć zdjęcia z koncertów polskich zespołów rockowych, portrety artystów oraz kadry dokumentujące życie muzyczne ówczesnej Polonii.

Fotografie wywoływały żywe reakcje uczestników. Niektórzy odnajdywali na nich siebie sprzed 30 lat, inni rozpoznawali przyjaciół, znajome twarze i miejsca, które przed laty były ważnymi punktami na mapie polskiego Greenpointu.

Pokaz stał się pretekstem do rozmów o tym, jak wyglądało życie polskiej społeczności w Nowym Jorku, gdzie odbywały się koncerty i jak zmieniała się muzyczna scena emigracyjna.

Fajnie było posłuchać, jak opowiadali o przemianach na rynku muzycznym i wśród Polonii

– komentował Ted Figwer, jeden z uczestników spotkania.

Dużą niespodzianką dla uczestników były specjalne nagrania wideo z pozdrowieniami od polskich muzyków. Uczestników spotkania pozdrawiali Kazik Staszewski, Muniek Staszczyk, Leszek Gnoiński (autor słowa wstępnego do albumu), Jerzy Styczynski z zespołu Dżem oraz przedstawiciele zespołów Budka Suflera i Kasa Chorych.

Tomasz Jakubowicz od ponad 35 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Uczęszczał do nowojorskiego International Center of Photography, a następnie rozwijał swoje umiejętności, pracując jako asystent uznanych fotografów. Publikował w polskiej i amerykańskiej prasie, prezentował swoje prace na wystawach w Nowym Jorku i New Jersey. Fotografował również światowej sławy muzyków, wśród nich B.B. Kinga, Allman Brothers Band i Johna Mayalla. Pracował także na planie filmu Janusza Zaorskiego „Szczęśliwego Nowego Jorku”.

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Jego czarno-białe fotografie zebrane w album „CAN YOU FEEL IT!? NYC 90s and beyond” tworzą dokument epoki, której nie da się już odtworzyć. Jednak, jak pokazało sobotnie spotkanie, tytuł albumu „Czy to czujesz?” okazał się wyjątkowo trafny. Bo choć od tamtych koncertów minęło ponad 30 lat, emocje zapisane na fotografiach Tomasza Jakubowicza wciąż są żywe, a reakcje publiczności pokazały, że odpowiedź na pytanie z okładki brzmiała: „Yes, I can! – Tak, czuję to!”.

 

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