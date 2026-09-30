Przejechała pół Stanów, by ostrzelać dom Rihanny. Odpowie za usiłowanie zabójstwa

Teodor Lisowski
Teodor Lisowski
2026-09-30 20:46

Ivanna Lisette Ortiz (36 l.) z Orlando na Florydzie, zatrzymana po tym, jak przejechała Teslą przez niemal całe Stany żeby ostrzelać dom Rihanny i A$AP Rocky'ego w Kalifornii, oficjalnie oskarżona. Wielka ława przysięgłych oskarżyła ją o 14 przestępstw, w tym usiłowanie zabójstwa. Kobiecie grozi dożywocie za kratami.

Akt oskarżenia został odtajniony w środę w sądzie w Los Angeles. Jak podała agencja Associated Press, Ortiz stawiła się w sądzie w żółtym stroju więziennym, odezwała się tylko do swojego obrońcy, który w jej imieniu nie przyznał się do winy. Sędzia wyznaczył kaucję w wysokości 2,6 mln dolarów. To przełom w sprawie, która przez miesiące stała w miejscu. Dzień wcześniej sędzia Maria Cavalluzzi uznała, że Ortiz jest poczytalna i może stanąć przed sądem.

Tajne posiedzenie wielkiej ławy przysięgłych odbyło się w czasie, gdy kobieta przechodziła oceny psychiatryczne. Dzięki niemu prokuratura może pominąć jawne wstępne przesłuchanie, na którym w Kalifornii musi publicznie przedstawić dowody.

Każdy człowiek zasługuje na to, by czuć się bezpiecznie w swoim domu i w jego pobliżu

– skomentował akt oskarżenia prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles Nathan J. Hochman.

Strzelanie do zamieszkałego domu to poważne, brutalne przestępstwo, które jest zarówno lekkomyślne, jak i niebezpieczne. To czysty przypadek, a nie kwestia powściągliwości, że nikt nie zginął ani nie został ranny

– dodał.

Do zdarzenia doszło 8 marca. Według ustaleń policji i prokuratury, Ortiz przyjechała białą Teslą Model 3 pod posiadłość pary w rejonie Beverly Hills, wystawiła przez okno karabin typu AR-15 i oddała co najmniej 20 strzałów w kierunku domu i sąsiedniej posesji. Jak podał portal MyNewsLA.com, śledczy znaleźli ślady po kulach na bramie, drewnianym płocie, przedniej szybie przyczepy Airstream, tarasie i na zewnętrznej ścianie pokoju dziecięcego na drugim piętrze. Rihanna oraz troje małych dzieci z nianią, a także matka piosenkarki i personel znajdowali się akurat w domu. Raper A$AP Rocky spał w przyczepie. Rihanna miała zeznać policji, że usłyszała ok. 10 głośnych dźwięków, jak uderzenia metalu o metal. Na szczęście nikt nie został ranny.

Ortiz została zatrzymana tego samego dnia w centrum handlowym Sherman Oaks Galleria, ok. 13 km od domu gwiazdy. W samochodzie miała karabin, amunicję i perukę.

Nie usiłowałam nikogo zabić

– mówiła po aresztowaniu, jak cytowała AP. 36-latka to licencjonowana od lat logopedka, bez wcześniejszej kartoteki kryminalnej. Motyw nie jest znany, prokuratura nie podaje żadnego związku między nią a Rihanną. Akt oskarżenia obejmuje: jeden zarzut usiłowania zabójstwa Rihanny, 10 zarzutów napaści z użyciem broni szturmowej i trzy zarzuty strzelania do zamieszkałego budynku lub przyczepy. Ortiz grozi dożywocie. Rozprawa wstępna 36-latki zaplanowana jest na 29 października.

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