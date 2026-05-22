Prehistoryczne giganty pod Chicago! Słynne zoo ściągnęło nowych lokatorów

Marta J. Rawicz
2026-05-22 11:31

Przed Ameryką długi Memorial Day weekend, podczas którego honorować będzie swoich bohaterów. Nie zabraknie parad, pikników i pokazów sztucznych ogni. Tym wszystkim, którzy nie mają pomysłu, jak jeszcze urozmaicić ten czas, z pomocą przychodzi Brookfield Zoo Chicago. Nie dość, że na co dzień mieszka tam mnóstwo fascynujących zwierząt, to w najbliższym czasie zaroi się tam od prehistorycznych gadów!

To może być jedna z największych atrakcji tego roku w Chicago i okolicach. Od piątku 22 maja, w słynnym ogrodzie zoologicznym pod Chicago otwarta będzie ekspozycja „Dinos! (Dinozaury!)”, która będzie dostępna codziennie do 25 października. W jej ramach zwiedzający będą mogli zobaczyć na terenie zoo aż 35 dinozaurów naturalnej wielkości.

Organizatorzy zapowiadają, że na miłośników dinozaurów czekać będzie ponadto wiele atrakcji, między innymi przejście przez tunel przypominający ogromną klatkę piersiową. Będą też strefy do zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć, ale też specjalne wydarzenia, z których korzystać będzie można w ogrodzie przez całe lato.

W niedzielę 30 maja w Brookfield Zoo Chicago odbędzie się „Dino Dash Fun Run" – bieg na dystansie 2 mil. Uczestnicy będą mogli przebiec, przejść lub przespacerować trasę, a organizatorzy zachęcają do założenia przebrań i kostiumów dinozaurów. Każdy biorący udział otrzyma pamiątkowy medal oraz bezpłatny wstęp do Brookfield Zoo Chicago, zlokalizowanej tam karuzeli oraz Ferris Wheel w dniu wydarzenia. W sobotę 11 lipca odbędzie się z kolei „Dinos After Dark”, czyli wieczorne spotkanie w piżamach na wystawie dinozaurów, połączone z dodatkowymi atrakcjami.

Wystawę „Dinos!” można zwiedzać codziennie w godzinach od 9.30 am do 6 pm. Bilety w cenach od $20,95 do $29,95 są dostępne na stronie internetowej zoo.Dzieci w wieku do 2 lat oraz członkowie zoo mają wstęp darmowy.

