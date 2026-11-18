Młodzi twórcy startowali w konkursie w czterech kategoriach wiekowych. Co ważne, mieli pełną swobodę w doborze techniki plastycznej, realizując jeden z trzech inspirujących tematów: „Mój Święty Przyjaciel”, „Stworzenie świata – piękno Ziemi” oraz „Anioł Stróż w Wietrznym Mieście”.

Wyłonienie najlepszych prac nie było łatwym zadaniem. Podjęła się go komisja konkursowa w składzie: zarząd KIK z prezes Małgorzatą Tys na czele, dyrektor Marek Adamczyk z Polskiej Szkoły im. Jana Karskiego, Aneta Nidzińska z Polskiej Szkoły im. gen. Władysława Andersa oraz Anna Dunajewski z Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza.

Wielki finał wydarzenia odbył się w niedzielę, 15 listopada, w parafii św. Daniela w Chicago. Po uroczystej mszy świętej, którą odprawił o. Roman Deyna, przyszedł czas na najbardziej wyczekiwany moment – wręczenie nagród zwycięzcom.

Poziom prac przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. W każdym rysunku, obrazie i kolażu widać było ogromne serce, wyobraźnię i autentyczną wiarę. Dziękujemy Polskiej Szkole im. gen. W. Andersa za wspaniałą współpracę, a młodym artystom gratulujemy odwagi w dzieleniu się swoim talentem

– podkreśliła w rozmowie z „Super Expressem” Małgorzata Tys, prezes KIK i członkini komisji konkursowej. W imieniu organizatorów podziękowała też wszystkim uczniom za ich wrażliwość i zaangażowanie, a rodzicom, katechetom oraz nauczycielom z polonijnych szkół za nieocenione wsparcie i motywowanie dzieci do udziału w tym przedsięwzięciu. Przyznała, że wydarzenie mogło się odbyć dzięki wsparciu sponsorów: Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (PSFCU), Księgarni Quo Vadis oraz firmy KK Restoration.

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria I (klasy 0–3): I miejsce: Damian Gritsaev (kl. 1, Polska Szkoła im. gen. Władysława Andersa), II miejsce: Lena Jendrusiak (kl. 1, Polska Szkoła Języka i Kultury im. Zbigniewa Herberta), III miejsce: Victoria Camille (kl. 1, Polska Szkoła im. Św. Brata Alberta),

Kategoria II (klasy 4–6): I miejsce: Zofia Ostrowska (kl. 5, Polska Szkoła im. gen. Władysława Andersa), II miejsce: Josep Czarnik (kl. 4, Polska Szkoła im. Czesława Miłosza), III miejsce: Antoni Golak (kl. 5, Polska Szkoła im. Jana Karskiego),

Kategoria III (klasy 7–8): I miejsce: Kacper Wójcik (kl. 7, Polska Szkoła im. gen. Władysława Sikorskiego), II miejsce: Rita Górecki (kl. 8, Polska Szkoła im. Jana Karskiego), III miejsce: Franciszek Wiertek (kl. 7, Polska Szkoła im. Czesława Miłosza),

Kategoria IV (klasy licealne): I miejsce: Victoria Fiser (kl. I LO, Polska Szkoła im. Św. Małgorzaty Marii w Algonquin), II miejsce: Gabriela Starzyk (kl. I LO, Polska Szkoła im. Św. Małgorzaty Marii w Algonquin), III miejsce: Marie Tomaszewska (kl. III LO, Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego).