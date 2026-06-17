Polskie Kobiety Biznesu świętują piękny jubileusz w USA. „Nie czekajcie na idealny moment”

„Super Express”: – Czym był dla was ten jubileusz?

– 20-lecie Polish Women in Business to dla nas przede wszystkim moment wdzięczności i refleksji. Dwie dekady działalności pokazują, że udało się stworzyć coś trwałego: społeczność kobiet, które wspierają się zawodowo, inspirują i budują relacje wykraczające poza biznes. Przygotowaniom do jubileuszu towarzyszyły ogromne emocje: wzruszenie, duma, ale też poczucie odpowiedzialności, aby godnie uczcić historię organizacji i osób, które ją tworzyły.

– Jak zmieniła się rola PWB na przestrzeni tych dwóch dekad? Co było największym wyzwaniem, a co największym sukcesem?

– Początkowo PWB było przede wszystkim przestrzenią spotkań i networkingu dla kobiet biznesu.

Dziś jesteśmy organizacją, która nie tylko integruje, ale również inspiruje, edukuje i wspiera rozwój zawodowy oraz społeczny kobiet. Największym wyzwaniem było dostosowywanie się do zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb kolejnych pokoleń. Największym sukcesem pozostaje fakt, że po 20 latach nadal przyciągamy aktywne, ambitne kobiety i budujemy społeczność opartą na autentycznych relacjach.

– Wasza gala zgromadziła wielu znamienitych gości. Co dla Was znaczy tak silne wsparcie?

– Obecność tak wielu gości była dla nas ogromnym wyróżnieniem i sygnałem, że działalność PWB ma znaczenie dla lokalnej społeczności. To pokazuje, że kobiece inicjatywy są dostrzegane i doceniane. Szczególnie cenne jest dla nas wsparcie Polonii, bo to właśnie relacje i współpraca budują siłę naszej społeczności.

– W programie nie brakowało pięknych akcentów: Polonez, występ Renaty Ciszek, młodzi wolontariusze. Który moment wieczoru był najbardziej symboliczny lub wzruszający?

– Jednym z najbardziej poruszających momentów był widok kilku pokoleń obecnych razem: założycielek, wieloletnich członkiń, młodych wolontariuszy i nowych osób poznających PWB po raz pierwszy. Polonez miał wyjątkowy wymiar, to symbol tradycji, wspólnoty i kontynuacji. To był moment, który pokazał, że nasza historia trwa i rozwija się dalej.

– Polskie kobiety biznesu łączą wiele ról: rodzina, praca, działalność społeczna. Jak PWB wspiera kobiety w tych codziennych wyzwaniach?

PWB daje przestrzeń, w której kobiety nie muszą wybierać między ambicją a życiem prywatnym. Tworzymy środowisko wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i budowania relacji opartych na zaufaniu. Pokazujemy, że sukces może mieć wiele definicji i każda z nich jest wartościowa.

– Jakie są wasze plany na kolejne lata?

– Chcemy dalej rozwijać działania edukacyjne, networkingowe i mentoringowe. Zależy nam na jeszcze większym zaangażowaniu młodego pokolenia oraz tworzeniu przestrzeni do współpracy między kobietami reprezentującymi różne branże i doświadczenia. Chcemy być organizacją nowoczesną, ale jednocześnie wierną swoim wartościom.

– Co, według pani, wyróżnia Polish Women in Business na tle innych organizacji polonijnych?

– To, co nas wyróżnia, to autentyczność i siła relacji. PWB nie jest tylko organizatorem wydarzeń, jest społecznością kobiet, które realnie wspierają się w rozwoju zawodowym i osobistym. Łączymy przedsiębiorczość z działalnością społeczną i budowaniem mostów między ludźmi.

– Czy podczas tych 20 lat działalności były momenty przełomowe, które szczególnie zapadły pani w pamięć?

– Każda zmiana pokoleniowa i każda jubileuszowa edycja miała szczególne znaczenie. Ale najbardziej pamięta się momenty, kiedy widzimy kobiety, które dzięki kontaktom i wsparciu w PWB rozwijają swoje firmy, inicjatywy i odważnie realizują swoje cele.

– Jakie wartości są fundamentem PWB i jak udaje się je utrzymać w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?

Naszym fundamentem są współpraca, wzajemny szacunek, profesjonalizm i otwartość. Świat się zmienia, ale potrzeba wspólnoty i wspierania kobiet pozostaje niezmienna. I właśnie to pozwala nam zachować ciągłość.

– Jakie znaczenie ma dla PWB współpraca z młodym pokoleniem: studentkami, młodymi profesjonalistkami i wolontariuszkami?

– To dla nas bardzo ważny kierunek rozwoju. Młode kobiety wnoszą energię, świeże spojrzenie i nowe kompetencje. Chcemy, aby czuły, że PWB jest miejscem również dla nich, miejscem rozwoju, inspiracji i budowania relacji.

– Co chciałaby pani przekazać kobietom, które dopiero zaczynają swoją drogę zawodową lub myślą o zaangażowaniu w działalność społeczną?

Nie czekajcie na idealny moment. Warto próbować, zadawać pytania, budować relacje i nie bać się prosić o wsparcie. Każda droga zaczyna się od pierwszego kroku, a siła kobiet często rodzi się właśnie we współpracy i wzajemnym inspirowaniu.

Rozmawiała Marta J. Rawicz