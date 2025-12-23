Polska artystka świętowała urodziny na specjalnym koncercie. Chciała pomóc młodym talentom

Agata Drogowska
2025-12-23 16:46

W Au Bar 56 na nowojorskim Manhattanie odbył się wyjątkowy, świąteczny wieczór. Jego gwiazdą była Olivia Bąk – polsko-amerykańska aktorka, wokalistka, tancerka i producentka oraz jedna z młodych liderek polonijnego środowiska artystycznego w Nowym Jorku. Koncert miał szczególny wymiar, ponieważ odbył się w dniu urodzin artystki. Połączył muzykę, rodzinne emocje oraz ważne przesłanie charytatywne.

Olivia bardzo angażuje się w życie Polonijne, urodziła się w USA, ale świetnie mówi i pisze po polsku. Tę umiejętność zawdzięcza swojej mamie, która pilnowała córki, żeby była dwujęzyczna, a w niedzielę 21 grudnia oklaskiwała córkę razem z publicznością na Manhattanie.

Program koncertu był niezwykle różnorodny. Olivia Bąk wykonała utwory z Broadwayu, polskie piosenki oraz świąteczne klasyki, a całości towarzyszył akompaniament fortepianowy na żywo. Kameralna atmosfera i bliski kontakt z publicznością sprawiły, że wieczór miał bardzo osobisty charakter.

CZYTAJ TEŻ: Wyjątkowy wieczór nowojorskiej Polonii. „Sztuka pod choinkę” znów przyciągnęła tłumy

Artystka dedykowała kilka utworów swojej rodzinie. Wspomniała również o niedawno zmarłej babci, która uwielbiała piosenki Ireny Jantar. Jednym z najbardziej poruszających momentów koncertu było wykonanie utworu tej artystki. Olivia przypomniała także swojego tatę, miłośnika muzyki klasycznej oraz zespołu ABBA, sięgając po repertuar legendarnej szwedzkiej grupy.

Koncert spotkał się z bardzo dobrym odbiorem publiczności, wśród której znaleźli się Paulina Dragan oraz konsul Wiktor Cichecki z Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

Gratuluję Oliwii Bąk znakomitego koncertu i cieszę się, że zdobywa kolejne nowojorskie sceny. Jej talent i charyzma sceniczna zwiastują dalsze sukcesy. Dzisiejszy wieczór to kolejny dowód na to, że polscy artyści wyraźnie zaznaczają swoją obecność na nowojorskiej scenie kulturalnej i przyciągają publiczność

– powiedział nam konsul Cichecki.

Wyjątkowym momentem wieczoru był występ męża artystki, Andrew Arana, który poprowadził koncert i zaśpiewał z Olivią jeden z utworów.

To ciężka praca i pełne zaangażowanie. Przyszła cała rodzina i przyjaciele. W pewnym momencie wszyscy przypomnieli Oliwii o jej urodzinach i wspólnie świętowaliśmy. To było wspaniałe spotkanie

– podkreślił Andrew Aran.

Olivia Bąk karierę rozpoczęła jako tancerka baletowa w Nowym Jorku, a później została odkryta w programie Oprah Winfrey. Od tamtej pory występowała na off-Broadway, pojawiła się na antenie stacji Lifetime oraz w licznych ogólnokrajowych kampaniach reklamowych. Pracuje także jako asystentka producenta oraz jako producent wykonawczy.

Dochód z koncertu Olivii został przeznaczony na wsparcie programu PopsEd, realizowanego przez orkiestrę New York Pops. To inicjatywa, która pomaga dzieciom i młodzieży rozwijać talenty muzyczne, także tym, którzy nie mają możliwości finansowych, by kształcić się artystycznie. Organizatorzy zapowiadają kolejne koncerty łączące sztukę i realną pomoc dla młodych talentów, tym bardziej, że na koncert Olivii wszystkie bilety zostały sprzedane.

