Polska aktorka podbija Manhattan. Jej monodram przywraca głos zapomnianej siostrze Mozarta

Spektakl „The Other Mozart” zaprezentowany został o godz. 3 pm w ramach limitowanej serii off-broadwayowskich. I występ Sylvii Milo podziwiała pełna widownia. „The Other Mozart” opowiada historię Marii Anny Mozart, znanej jako Nannerl – starszej siostry Wolfganga Amadeusza Mozarta, obdarzonej niezwykłym talentem muzycznym. Jako dziecko koncertowała razem z bratem po całej Europie i była uznawana za równie wybitną klawesynistkę. Jej artystyczna droga została jednak przerwana przez ograniczenia obyczajowe XVIII wieku, które nie pozwalały kobietom na samodzielną karierę kompozytorską.

Spektakl Sylvii Milo przywraca Nannerl głos i miejsce w historii, stawiając pytania o zapomniane role kobiet w świecie muzyki klasycznej. Forma przedstawienia jest równie sugestywna jak jego treść. Monodram rozgrywa się w imponującej, wielometrowej sukni, która pełni funkcję scenografii i symbolu epoki – świata pełnego splendoru, lecz jednocześnie narzucającego surowe granice. Całości dopełnia oryginalna muzyka, wykonywana na nietypowych instrumentach.

Widzowie nie kryli zachwytu. – Sztuka Sylvii od lat krąży po całym świecie. Australijczycy zrobili o niej program. To ogromne osiągnięcie i wielka satysfakcja widzieć, jak ta historia porusza publiczność w różnych krajach – powiedziała pani Teresa, którą spotkaliśmy na nowojorskim pokazie.

Sama Sylvia Milo w rozmowie z „Super Expressem” zwróciła uwagę na badawczy i osobisty wymiar projektu.

Od zawsze zajmuję się muzyką. Gram na fortepianie i skrzypcach. Inspiracja do stworzenia spektaklu przyszła w Wiedniu, podczas festiwalu Petera Sellarsa „New Crowned Hope”, kiedy najwybitniejsi reżyserzy z Europy prezentowali opery Mozarta

– powiedziała nam. - Od dwunastu lat jeżdżę z tym przedstawieniem po całym świecie. Występowałam również w mieszkaniu Mozarta, tam, gdzie się urodził – dodała.