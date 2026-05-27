Polonijni artyści i muzyczne arcydzieła dla uczczenia ważnych rocznic. Wyjątkowy koncert na Greenpoincie

Teodor Lisowski
Teodor Lisowski
2026-05-27 20:26

W kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie odbył się ostatni koncert festiwalu „Silni Wiarą i Nadzieją”. Cyklem dziewięciu nowojorskich koncertów, zorganizowanych przez dr. Mariusza Monczaka, uczczono 106. rocznicę urodzin Jana Pawła II, 45-lecie działalności Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II i 300-lecie kanonizacji św. Stanisława Kostki.

Kościół św. Stanisława Kostki na Greenpoincie w niedzielę 24 maja wypełnił się muzyką. Nieprzypadkowo. Odbył się tam finałowy koncert z cyklu „Silni Wiarą i Nadzieją”, przygotowany dla uczczenia 106. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz 300. rocznicy kanonizacji św. Stanisława Kostki, patrona Polski. Wydarzenie zamknęło serię dziewięciu koncertów zorganizowanych dla Polonii w Nowym Jorku przez dr. Mariusza Monczaka, skrzypka i kompozytora o międzynarodowej renomie.

Dziewięć koncertów w kościołach, salach i szkołach Nowego Jorku, piękna i dobra muzyka ofiarowana jako pomost dla życia i nauczania świętego Jana Pawła II: dla Polonii i dla Amerykanów i dla wszystkich, którzy na tej ziemi mieszkają

– napisał w programie festiwalu dr Mariusz Monczak. Jak podkreślał twórca cyklu, program był bogaty i różnorodny.

Każdy koncert to coś innego. Muzyka polskich kompozytorów, pieśni religijne i wielkie arcydzieła klasyki oraz artyści z bliska i daleka, wszyscy złączeni tym samym pragnieniem

– streścił.

Niedzielny koncert rozpoczął się o godz. 18. Wnętrze zabytkowego kościoła św. Stanisława Kostki wypełniło się dźwiękiem muzyki wykonywanej przez uznanych artystów i zespoły polonijne. Przed publicznością wystąpili Mariusz Monczak (skrzypce, dyrygent), Nicolas Kaponyas (fortepian), Jakub Polaczyk (organy), Paweł Knapik (kontrabas), Karen L. Uslin (sopran), Katarzyna Drucker (sopran, dyrygent, recytacje), Andrew Koss (saksofon), Aleksandra Watras (fortepian), Bożena Konkiel (dyrygent Copernicus Children Choir), a także Chór Hejnał, Chór Krakus, Krakowianki i Górale, Dzieci Kostki i inni.

Przeczytaj także:
Donald Trump dostał lotnisko swojego imienia! Jego syn ujawnił logo

W programie koncertu znalazły się dzieła największych kompozytorów. Publiczność usłyszała utwory między innymi Jana Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, Antonia Vivaldiego i Arcangela Corellego, Franka Schuberta. Nie zabrakło też muzyki polskiej – w repertuarze pojawił się Fryderyk Chopin, Krzysztof Penderecki, Michał Kleofas Oginski, Wojciech Kilar i inni. Zestawienie barokowych arcydzieł z muzyką religijną i polską klasyką stworzyło podniosły klimat, godny wielkich rocznic.

Koncert na Greenpoincie był nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale i duchowym. Dla nowojorskiej Polonii to okazja do wspólnego przeżywania dziedzictwa Jana Pawła II. Dla amerykańskich słuchaczy – szansa na poznanie polskiej kultury i muzyki przez pryzmat uniwersalnych wartości. Tegoroczny cykl „Silni Wiarą i Nadzieją” pokazał, że muzyka może być realnym pomostem między narodami, pokoleniami i tradycjami. Finał w kościele św. Stanisława Kostki był tego najlepszym dowodem.

Nasi Partnerzy polecają

GROMDA 25: POWRÓT DO KORZENI
GROMDA 25: POWRÓT DO KORZENI

Tekst sponsorowany

ESKA Hity na Czasie – playlista, która rozkręci każdą chwilę
"ESKA Hity na Czasie" – playlista, która rozkręci każdą chwilę

NOWY JORK
USA
GREENPOINT
POLONIA

Najnowsze

Galeria zdjęć30
Aktorka filmów dla dorosłych złożyła pikatną propozycję bramkarzowi PSG! Co za odpowiedź żony!

W sobotę finał Ligi Mistrzów

Aktorka filmów dla dorosłych złożyła pikatną propozycję bramkarzowi PSG! Co za odpowiedź żony!

Złodziej podgrzewał sobie pizzę i pił piwo w sklepie. Obudzili go policjanci

Skok wszech czasów!

Złodziej podgrzewał sobie pizzę i pił piwo w sklepie. Obudzili go policjanci

Galeria zdjęć22
Ogień na grobie Łukasza Litewki. Wszystko widać na nagraniu

DRAMATYCZNE SCENY

Ogień na grobie Łukasza Litewki. Wszystko widać na nagraniu

Galeria zdjęć20
Koniec Na dobre i na złe. Kiedy wrócą nowe odcinki po wakacjach?

Na dobre i na złe

Koniec Na dobre i na złe. Kiedy wrócą nowe odcinki po wakacjach?

Galeria zdjęć8
Na dobre i na złe. Powracająca Wiktoria Consalida pojawi się dopiero w nowym sezonie. Będzie wielka niespodzianka na widzów 

Na dobre i na złe

Na dobre i na złe. Powracająca Wiktoria Consalida pojawi się dopiero w nowym sezonie. Będzie wielka niespodzianka na widzów 

Koniec Na dobre i na złe. Maria zgłosi się na policję, ale Jakub nigdy nie poniesie kary. Żona Dobrego zastawi na nią pułapkę w ostatnim 995 odcinku - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe

Koniec Na dobre i na złe. Maria zgłosi się na policję, ale Jakub nigdy nie poniesie kary. Żona Dobrego zastawi na nią pułapkę w ostatnim 995 odcinku - ZDJĘCIA