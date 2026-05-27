Polonijni artyści i muzyczne arcydzieła dla uczczenia ważnych rocznic. Wyjątkowy koncert na Greenpoincie

Kościół św. Stanisława Kostki na Greenpoincie w niedzielę 24 maja wypełnił się muzyką. Nieprzypadkowo. Odbył się tam finałowy koncert z cyklu „Silni Wiarą i Nadzieją”, przygotowany dla uczczenia 106. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz 300. rocznicy kanonizacji św. Stanisława Kostki, patrona Polski. Wydarzenie zamknęło serię dziewięciu koncertów zorganizowanych dla Polonii w Nowym Jorku przez dr. Mariusza Monczaka, skrzypka i kompozytora o międzynarodowej renomie.

Dziewięć koncertów w kościołach, salach i szkołach Nowego Jorku, piękna i dobra muzyka ofiarowana jako pomost dla życia i nauczania świętego Jana Pawła II: dla Polonii i dla Amerykanów i dla wszystkich, którzy na tej ziemi mieszkają

– napisał w programie festiwalu dr Mariusz Monczak. Jak podkreślał twórca cyklu, program był bogaty i różnorodny.

Każdy koncert to coś innego. Muzyka polskich kompozytorów, pieśni religijne i wielkie arcydzieła klasyki oraz artyści z bliska i daleka, wszyscy złączeni tym samym pragnieniem

– streścił.

Niedzielny koncert rozpoczął się o godz. 18. Wnętrze zabytkowego kościoła św. Stanisława Kostki wypełniło się dźwiękiem muzyki wykonywanej przez uznanych artystów i zespoły polonijne. Przed publicznością wystąpili Mariusz Monczak (skrzypce, dyrygent), Nicolas Kaponyas (fortepian), Jakub Polaczyk (organy), Paweł Knapik (kontrabas), Karen L. Uslin (sopran), Katarzyna Drucker (sopran, dyrygent, recytacje), Andrew Koss (saksofon), Aleksandra Watras (fortepian), Bożena Konkiel (dyrygent Copernicus Children Choir), a także Chór Hejnał, Chór Krakus, Krakowianki i Górale, Dzieci Kostki i inni.

W programie koncertu znalazły się dzieła największych kompozytorów. Publiczność usłyszała utwory między innymi Jana Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, Antonia Vivaldiego i Arcangela Corellego, Franka Schuberta. Nie zabrakło też muzyki polskiej – w repertuarze pojawił się Fryderyk Chopin, Krzysztof Penderecki, Michał Kleofas Oginski, Wojciech Kilar i inni. Zestawienie barokowych arcydzieł z muzyką religijną i polską klasyką stworzyło podniosły klimat, godny wielkich rocznic.

Koncert na Greenpoincie był nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale i duchowym. Dla nowojorskiej Polonii to okazja do wspólnego przeżywania dziedzictwa Jana Pawła II. Dla amerykańskich słuchaczy – szansa na poznanie polskiej kultury i muzyki przez pryzmat uniwersalnych wartości. Tegoroczny cykl „Silni Wiarą i Nadzieją” pokazał, że muzyka może być realnym pomostem między narodami, pokoleniami i tradycjami. Finał w kościele św. Stanisława Kostki był tego najlepszym dowodem.