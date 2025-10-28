Polonia szykuje się na dzień Wszystkich Świętych. Znicze, wspólna modlitwa i lekcja historii

Debiutant i lekarski mistrz triumfują w tenisowych zmaganiach pod Chicago. To już 32. taka impreza

Polonia w USA przygotowuje się do obchodów Dnia Wszystkich Świętych, łącząc modlitwę z lekcją historii.

Przy Pomniku Katyńskim i Tablicy Smoleńskiej w Niles, IL, odbędzie się Różaniec, upamiętniający zmarłych i ofiary tragicznych wydarzeń.

Uczniowie polskiej szkoły, porządkując pomnik, otrzymali wzruszającą lekcję historii o Katyniu i Smoleńsku.

Polonia pomodli się za zmarłych, ale upamiętni też tych, którzy stracili życie w wyniku najczarniejszych wydarzeń w historii Polski. 1 listopada o godz. 12 pm przy Pomniku Katyńskim i Tablicy Smoleńskiej na cmentarzu św. Wojciecha w Niles, IL, odbędzie się Różaniec, organizowany przez Związek Klubów Polskich w USA. Przedstawiciele organizacji zapraszają wszystkich, którzy chcą tego dnia połączyć się z rodakami we wspólnej modlitwie.

Kilka dni przed uroczystością przy pomniku pojawili się uczniowie klasy 7 Szkoły Polskiej im. Gen. Władysława Andersa w Prospect Heights na przedmieściach Chicago. Wraz z rodzicami i nauczycielami zadbali o monument i jego otoczenie, przygotowując go na nadchodzące święto i planowane uroczystości. Wspólne porządki stały się nie tylko gestem troski, ale i wspaniałą lekcją historii. Nauczyciele przygotowali krótkie opowieści o Katyniu i Smoleńsku, katecheci poprowadzili modlitwę, a młodzież wysłuchała poruszającego wiersza K.K. Baczyńskiego.

Szkoła od lat współpracuje z Komitetem Opieki nad Pomnikiem Katyńskim i Tablicą Smoleńską, działającym przy Związku Klubów Polskich w USA, uczestnicząc w pracach porządkowych oraz wydarzeniach rocznicowych 17 września i 10 kwietnia.

Polonia wybudowała pomnik i Polonia powinna się o niego troszczyć. Ogromnie cieszy nas, że od lat Polska Szkoła im. Gen. Władysława Andersa współpracuje z Komitetem i kilka razy w roku uczestniczy w porządkach przy pomniku

– podkreślił w rozmowie z „Super Expressem” Jan Kopeć, prezes honorowy ZKP i prezes Komitetu. - Z każdym rokiem młodzież jest lepiej zorganizowana, a nauczyciele i rodzice bardzo się angażują. To piękne, bo młodzież może sama dotknąć tej historii. To taka ‘hands on’ lekcja. A to pamięta się najlepiej – dodał, dziękując dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za pielęgnowanie pamięci, patriotyzmu i miłości do Polski wśród młodego pokolenia.