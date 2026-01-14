Polonia spod Chicago rozpoczęła nowy semestr. Uroczysta msza w Niles

Uczniowie, rodzice i nauczyciele polonijnych szkół w Niles pod Chicago, IL, rozpoczęli nowy semestr szkolny, oddając się wspólnej modlitwie oraz zawierzając Bogu nadchodzący czas nauki.

Polską Szkołę im. Marii Skłodowskiej-Curie reprezentował m. in. poczet sztandarowy - w składzie: Amelia Wilk, Maja Lonski i Adrian Kamiński - który swoją obecnością dodał uroczystego charakteru wydarzeniu. W procesji z darami szli tegoroczni maturzyści: Ella Grosicki, która niosła chleb, oraz niosący kwiaty Gabriel Groński. Były to symbole wdzięczności, codziennego trudu i pracy społeczności szkolnej. W liturgię aktywnie włączyła się także uczennica szkoły, Sara Groński, która odczytała czytanie.

Homilię wygłosił ksiądz Wiesław Torba, kierując słowa do uczniów, nauczycieli i rodziców. Nawiązał w niej do tradycji świątecznych oraz głęboko zakorzenionego w polskiej kulturze przekonania, że „z Panem Bogiem zaczyna się wszystko” – tak, jak właśnie polscy uczniowie rozpoczęli nowy rok kalendarzowy i nowy rok swojej pracy. Na zakończenie liturgii zgromadzeni otrzymali błogosławieństwo na 2026 rok.

Uczestnictwo we wspólnej mszy świętej było dla nas wszystkich nie tylko piękna tradycja, ale także symbolem wspólnoty, jaką stanowi Polonia, oraz ważnym elementem wychowania naszej młodzieży. W tym roku obchodzimy 25-lecie istnienia naszej placówki, więc w szczególny sposób mogliśmy podziękować za te ćwierć wieku pielęgnowania polskości

– powiedziała po uroczystości w rozmowie z „Super Expressem” dyrektor szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie Elżbieta Berkowicz.