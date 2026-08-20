Polonia oddała hołd polskim żołnierzom. Patriotyczne obchody w Amerykańskiej Częstochowie

Doylestown po raz kolejny stało się miejscem szczególnego spotkania Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej zaprosili ich członkowie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce wraz z siostrzanym Korpusem Pomocniczym Pań. Nie zabrakło także reprezentantów Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce, oficerów Wojska Polskiego, członków korpusu dyplomatycznego, Kadetów Pułaskiego, harcerek i harcerzy, przedstawicieli wielu polonijnych organizacji i instytucji oraz mieszkańców Pensylwanii, New Jersey, Nowego Jorku i innych stanów. Liczna obecność Polonii pokazała, że pamięć o polskich żołnierzach i najważniejszych wydarzeniach w historii Polski nadal pozostaje ważną częścią życia polskiej społeczności w Ameryce.

Uroczystość miała podniosły, wojskowy charakter. Biało-czerwone sztandary, mundury i obecność przedstawicieli kolejnych pokoleń Polonii przypominały o tych, którzy walczyli o wolność Polski, a często także o wolność innych narodów.

Jednym z najbardziej wzruszających momentów tegorocznych obchodów w Amerykańskiej Częstochowie był występ Chóru Angelus. Chórzyści wykonali polskie utwory patriotyczne, wśród których znalazły się między innymi „Czerwone maki na Monte Cassino” oraz „Kocham Cię, Polsko”.

To był dla mnie wyjątkowy dzień, bardzo uroczysty i patriotyczny

– powiedziała nam pani Celina, która śpiewa w Chórze Angelus.

Tegoroczne Święto Żołnierza odbywało się przy okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, która przeszła do historii jako „Cud nad Wisłą”. Zwycięstwo Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii odrodzonej Rzeczypospolitej i do dziś pozostaje symbolem walki o niepodległość. To właśnie na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. Dla Polonii mieszkającej w Stanach Zjednoczonych doroczne uroczystości pod nazwą w Amerykańskiej Częstochowie są okazją do oddania hołdu wszystkim polskim żołnierzom – zarówno tym, którzy walczyli o niepodległość Polski, jak i tym, którzy służą ojczyźnie współcześnie.

Tegoroczne obchody miały również szczególny amerykański wymiar. Rok 2026 jest bowiem rokiem 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych, ogłoszonej w Deklaracji Niepodległości z 1776 roku. Dla Polonii jest to również okazja do przypomnienia o wielowiekowych związkach Polski i Stanów Zjednoczonych oraz o Polakach, którzy wnosili swój wkład w historię obu narodów.

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Szczególnie ważna była obecność podczas uroczystości dzieci i młodzieży – harcerek, harcerzy oraz Kadetów Pułaskiego. To nie tylko kolejny raz, gdy Święto Żołnierza łączy kilka pokoleń, ale i dowód, że to właśnie młode pokolenie, często urodzone już w Stanach Zjednoczonych, przejmuje odpowiedzialność za zachowanie polskiej historii, tradycji i pamięci o bohaterach.