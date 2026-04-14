Polacy pokazali, co potrafią! Silna reprezentacja na słynnych targach sztuki

Agata Drogowska
2026-04-14 17:31

Tuż przed obchodzonym 15 kwietnia Światowym Dniem Sztuki Nowy Jork ponownie stał się światową stolicą sztuki. Wszystko za sprawą jednych z największych targów artystycznych, Art Expo, które odbyły się w dniach 9-12 kwietnia. Nie mogło na nich zabraknąć również Polaków!

Galeria zdjęć 11

Art Expo New York 2026, jak co roku, zgromadziło tłumy odwiedzających i wielu twórców z całego świata, prezentujących dzieła w rozmaitych technikach, formatach i stylistykach. Od malarstwa, przez rzeźbę, aż po ceramikę, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Co istotne, prace można było nabywać bezpośrednio od artystów, a ceny zaczynały się już od 100 dolarów.

Przeczytaj także:
Na jednych z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych targów sztuki na świecie nie mogło zabraknąć silnej reprezentacji z Polski. Swoje prace zaprezentowała m.in. Orac Gallery, która reprezentowała pięciu artystów. Trzech było obecnych na targach osobiście: Józef Krzysztof Oraczewski, Blaze Lojewski z Chicago oraz Piotr Goławski, który zaprezentował ceramikę. Niestety, w wydarzeniu nie mogły uczestniczyć Alicja Maciejko oraz Chantia Malaja.

W Nowym Jorku jesteśmy już trzeci raz, tu się zawsze dobrze sprzedaje. Jednak artyści muszą mieć coś do powiedzenia. Najważniejsze to: warsztat, myśl i talent

– powiedziała nam Monika Turczyńska z Orac Gallery.

Indywidualnie swoje prace zaprezentował również Paweł Wojtak, dla którego udział w targach okazał się bardzo owocny.

Przyjechać do USA, by dostać propozycję wystawy w Wiedniu 

– skomentował, żartobliwie podsumowując swoją wizytę artysta. Nie był to jedyny sukces - w sobotę Paweł Wojtak sprzedał jeden z obrazów, a kolejne wzbudzały zainteresowanie odwiedzających. Z targów mógł wyjść z przekonaniem, że udział w wydarzeniu był trafną decyzją.

Art Expo New York, będące dla wielu wyjątkowym, wiosennym świętem sztuki, dla miłośników sztuki, zarówno kolekcjonerów, jak i osób poszukujących inspiracji, jest wydarzeniem obowiązkowym. Kolejne już za rok.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

NOWY JORK
SZTUKA
USA
POLONIA

Najnowsze

Galeria zdjęć11
Galeria zdjęć27
Galeria zdjęć20
Galeria zdjęć50
