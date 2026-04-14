Polacy pokazali, co potrafią! Silna reprezentacja na słynnych targach sztuki

Art Expo New York 2026, jak co roku, zgromadziło tłumy odwiedzających i wielu twórców z całego świata, prezentujących dzieła w rozmaitych technikach, formatach i stylistykach. Od malarstwa, przez rzeźbę, aż po ceramikę, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Co istotne, prace można było nabywać bezpośrednio od artystów, a ceny zaczynały się już od 100 dolarów.

Na jednych z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych targów sztuki na świecie nie mogło zabraknąć silnej reprezentacji z Polski. Swoje prace zaprezentowała m.in. Orac Gallery, która reprezentowała pięciu artystów. Trzech było obecnych na targach osobiście: Józef Krzysztof Oraczewski, Blaze Lojewski z Chicago oraz Piotr Goławski, który zaprezentował ceramikę. Niestety, w wydarzeniu nie mogły uczestniczyć Alicja Maciejko oraz Chantia Malaja.

W Nowym Jorku jesteśmy już trzeci raz, tu się zawsze dobrze sprzedaje. Jednak artyści muszą mieć coś do powiedzenia. Najważniejsze to: warsztat, myśl i talent

– powiedziała nam Monika Turczyńska z Orac Gallery.

Indywidualnie swoje prace zaprezentował również Paweł Wojtak, dla którego udział w targach okazał się bardzo owocny.

Przyjechać do USA, by dostać propozycję wystawy w Wiedniu

– skomentował, żartobliwie podsumowując swoją wizytę artysta. Nie był to jedyny sukces - w sobotę Paweł Wojtak sprzedał jeden z obrazów, a kolejne wzbudzały zainteresowanie odwiedzających. Z targów mógł wyjść z przekonaniem, że udział w wydarzeniu był trafną decyzją.

Art Expo New York, będące dla wielu wyjątkowym, wiosennym świętem sztuki, dla miłośników sztuki, zarówno kolekcjonerów, jak i osób poszukujących inspiracji, jest wydarzeniem obowiązkowym. Kolejne już za rok.