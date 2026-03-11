Pogodowy koszmar na północy USA. Dwie osoby nie żyją po przejściu tornad!

Dramatyczne doniesienia z Illinois i Indiany. Nad rejonem zamieszkiwanym m.in. przez liczną Polonię przeszły potężne nawałnice, które przyniosły nie tylko porywisty wiatr i ulewy. W ziemię uderzyły co najmniej cztery tornada, które porywały samochody i zniszczyły wiele zabudowań. Niestety, potwierdzono śmierć dwóch osób.

  • Potężne tornada i nawałnice uderzyły w Illinois i Indianę.
  • Żywioł spowodował ogromne zniszczenia i śmierć dwóch osób.
  • Co jeszcze czeka mieszkańców nawiedzonego regionu?

Za mieszkańcami Illinois i Indiany ciężkie chwile, a meteorolodzy ostrzegają, że to może nie być koniec! Burze, które uderzyły we wtorkowy wieczór (10 marca) w północne rejony tych dwóch stanów, okazały się tragiczne w skutkach. Na ziemię zeszły co najmniej cztery silne tornada, które zamieniały w drzazgi wszystko, co stanęło na ich drodze. Ucierpiały nie tylko linie energetyczne, zabudowania gospodarcze czy domy, ale także ludzie.

Najtragiczniejsze skutki tornada przyniosły w Indianie – w jednym ze zmiecionych z powierzchni ziemi domów w miejscowości Lake Village zginęło starsze małżeństwo.

Mamy tu wiele zniszczonych domów. Omijajcie ten rejon

– zaapelował na Facebooku Rob Churchill, szef strażaków w Lake Township. Jak zdradziła na konferencji rzeczniczka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lake Township rannych zostało około 10 osób. Wiele z nich ma zadrapania, siniaki, ale też rany szarpane od uderzeń przez niesione wiatrem przedmioty. Jak relacjonowali reporterzy Associated Press, z powierzchni ziemi zniknęły lokalny Familly Dollar i stacja benzynowa.

Burze spowodowały również wyjątkowo duże gradobicie. Z nieba leciały kule gradowe o średnicy 3-5 cali, czyli między 7,5 a nawet 12,7 cm! Służby w Kankakee, IL, odnotowały potencjalny nowy rekord stanu – jedna z gradowych kul miała 6 cali, czyli 15,2 cm! W okolicach miejscowości zeszło też jednak tornado, które ruszyło potem w stronę Aroma Park, IL. Niestety potężny żywioł zdmuchnął tam co najmniej kilkanaście zabudowań.

Biuro szeryfa apeluje do mieszkańców i kierowców o ograniczenie podróży w miarę możliwości ze względu na drzewa i inne zanieczyszczenia, które spadły na nasze drogi, a także przewrócone linie energetyczne

– wzywa w komunikatach w mediach społecznościowych Biuro Szeryfa Hrabstwa Kankakee.

Przez całą noc z wtorku na środę 11 marca Narodowa Służba Meteorologiczna i lokalne władze w hrabstwie Kankakee alarmowały, że nad rejon nadciągają kolejne burze. Spodziewane są też kolejne tornada, przed którymi ostrzegało w specjalnych komunikatach Biuro Zarządzania Kryzysowego Illinois. Przypomniało też pakiet wskazówek dla mieszkańców, jak zachować się w przypadku ryzyka tornada.

