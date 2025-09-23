Bieg o uśmiech dziecka w Nowym Jorku 2024

Autor: Wojciech Maślanka/ Materiały prasowe

„Bieg o Uśmiech Dziecka”

Po raz 9. pobiegną dla potrzebujących dzieci. Każdy może pomóc!

Agata Drogowska
2025-09-23 19:19

To wyjątkowe wydarzenie wpisało się już na stałe w kalendarz polonijnych imprez. Children’s Smile Foundation wspólnie z Polska Running Team zapraszają wszystkich miłośników sportu i osoby o wielkich sercach na dziewiątą edycję „Biegu o Uśmiech Dziecka” – 5K Run. Jedyny w swoim rodzaju bieg odbędzie się już 28 września.

„Bieg o Uśmiech Dziecka” – 5K Run odbędzie się w niedzielę, 28 września o godz. 11 am w malowniczym Forest Park na Queensie w Nowym Jorku. Uczestnicy spotkają się przy Woodhaven Blvd i Forest Park Drive, obok Victory Field. Tegoroczny bieg odbywa się pod honorowym patronatem Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom – podopiecznym Children’s Smile Foundation. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter rodzinny i zachęcają do udziału całe rodziny, zarówno biegaczy, jak i kibiców.

Trasa biegu poprowadzi uczestników wśród pięknych parkowych widoków. Młodzież i dorośli będą mieli do pokonania dystans pięciu kilometrów, natomiast dzieci w wieku od 5 do 12 lat pobiegną na odcinku jednego kilometra.

Polonia balowała dla chorego Jasia. Anielska Noc w rytmach ABBY

Osoby, które nie są w stanie przebiec całej trasy mogą ją pokonać spacerkiem, ponieważ główną ideą „Biegu o Uśmiech Dziecka" jest wsparcie chorych i potrzebujących dzieci

 – przypominają organizatorzy, zachęcając do wspólnego przeżycia sportowych emocji, zabawy i kibicowania.

Zapisy prowadzone są online za pośrednictwem strony internetowej oraz poprzez kod QR umieszczony na plakatach promujących wydarzenie. Opłata za udział w biegu dla osób powyżej 12. roku życia wynosi 40 dolarów i obejmuje pamiątkową koszulkę, kawę, herbatę, wodę oraz ciasto. W dniu imprezy rejestracja będzie możliwa do godziny 10 am, jednak donacja wyniesie wówczas 50 dolarów. Dzieci w wieku od pięciu do dwunastu lat mają zapewniony bezpłatny udział, lecz również muszą zostać wcześniej zarejestrowane.

