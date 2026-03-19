Po pijaku potrącił człowieka i zeznał, że uderzył w zaspę. Zurawski zatrzymany pod Chicago

Funkcjonariusze Biura Szeryfa Hrabstwa Lake oraz strażacy z Lake Zurich w poniedziałek 16 marca około godz. 11.10 pm otrzymali zgłoszenie o człowieku leżącym na jezdni Route 22 w okolicy Kelsey w Barrington na przedmieściach Chicago, IL. Miejsce zabezpieczyli kierowcy, którzy dostrzegli poszkodowanego. Poważnie ranny 33-letni mieszkaniec Crystal Lake został najpierw przewieziony do szpitala Advocate Good Shepherd, a następnie do Advocate Lutheran w Park Ridge.

Policjanci szybko ustalili, że został potrącony przez samochód, gdy szedł poboczem drogi. Na miejscu zdarzenia znaleziono części pojazdu, które należały do srebrnego lub szarego Volkswagena Atlas, poruszające się najprawdopodobniej na zachód.

Dzięki systemowi kamer do odczytu tablic rejestracyjnych funkcjonariusze szybko namierzyli pojazd. Poszukiwany Volkswagen był zarejestrowany na mieszkańca Cary w hrabstwie McHenry. Samochód stał przed domem właściciela przy Sterling Circle

Śledczy ustalili, że kierowca Volkswagena, 73-letni John Zurawski, był pod wpływem alkoholu w momencie wypadku, po którym uciekł z miejsca zdarzenia

poinformowali funkcjonariusze Biura Szeryfa Hrabstwa Lake. Mężczyzna przyznał, że prowadził pojazd. Co więcej, przyznał że po drodze z czymś się zderzył – myślał, że była to zaspa śniegu.

Policjanci poinformowali, że Biuro Prokuratora Hrabstwa Lake postawiło 73-latkowi zarzuty ucieczki z miejsca wypadku z obrażeniami ciała oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Jestem bardzo dumny z naszego zespołu, który brał udział w tym dochodzeniu. Dzięki ich silnym umiejętnościom śledczym udało się szybko ustalić, że był to wypadek, którego sprawca uciekł, namierzyć pojazd sprawcy i pociągnąć kierowcę do odpowiedzialności za jego lekkomyślne działania. Nasze myśli są z poszkodowanym pieszym, który dochodzi do siebie po poważnych obrażeniach

– przekazał w oficjalnym komunikacie szeryf hrabstwa Lake John Idleburg.

Zurawski trafił do aresztu, a policjanci wystąpili o jego dalsze zatrzymanie do czasu procesu przed sądem. Nie wykluczyli też postawienia dodatkowych zarzutów.