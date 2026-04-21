Po 16 latach wracają do USA! Zespół „Mazowsze” rusza w wyjątkową trasę

Zespół „Mazowsze” założony w 1948 roku jest dziś jednym z najbardziej cenionych zespołów tego typu na świecie. Jego występy obejrzały miliony widzów w Europie, Azji, obydwóch Amerykach i innych regionach świata. Teraz, po 16 latach, czas na Stany Zjednoczone i Kanadę.

Jak przekonują organizatorzy, występ będzie dla amerykańskiej publiczności wyjątkową okazją, aby doświadczyć zespołu „Mazowsze” w olśniewającym połączeniu muzyki, tańca i tradycji, które w barwny sposób ożywia polskie dziedzictwo kulturowe na scenie. Amerykańskie tournée zespołu będzie największym w historii występów artystów z Polski przed amerykańską publicznością. „Mazowsze” przybędzie do USA w 150-osobowym artystycznym składzie: chór, balet, orkiestra, wraz z obsługą liczącą dodatkowe kilkadziesiąt osób. Zespół prowadzić będzie dyrektor i dyrygent Jacek Boniecki.

Widzowie podczas tych czterech wyjątkowych wieczorów zobaczą niezwykły kunszt 150 artystów na scenie w zapierającym dech w piersiach widowisku z dynamiczną choreografią, potężną muzyką oraz ponad 1500 olśniewającymi kostiumami reprezentującymi bogate tradycje regionalne Polski. Dla wielu Polaków w USA to pierwsza szansa od 16 lat żeby na nowo poczuć energię „Mazowsza” na żywo i pokazać dzieciom urodzonym w Ameryce, skąd przybyliśmy. „Mazowsze” wraca, żeby znów pokazać Polonusom i światu piękno, kolor i ducha polskiego folkloru.

Organizatorem wydarzenia jest firma Gram-X Promotions Inc. Jego właściciel, Grzegorz Fryc, mówi wprost: „Taki koncert zdarza się raz na generację”.

To wydarzenie bardzo drogie i bardzo ciężkie do zrealizowania i dlatego można się spodziewać, że nieprędko zobaczymy „Mazowsze” kolejny raz w Ameryce

– mówi i gorąco zaprasza na blisko trzygodzinne spotkanie z zespołem.

Bilety może nie są najtańsze, ale produkcja tego wymaga. Na pewno wiem jedno: nikt nie wyjdzie z występu „Mazowsza” zawiedziony. Satysfakcja gwarantowana w 100 proc. i jestem pewny, że tego wydarzenia nikt nie zapomni do końca życia

– dodaje Fryc.

Amerykańska trasa zespołu rozpocznie się w sobotę 25 kwietnia wieczorem w The Trump Kennedy Center w Waszyngtonie (2700 F St NW, Washington, DC 20566-0001). Występ „Mazowsza” w Nowym Jorku można będzie oglądać w niedzielę 26 kwietnia od godz. 5 pm na scenie The Leonard & Claire Tow Center for Performing Arts przy 2920 Campus Rd na Brooklynie, NY. W środę 29 kwietnia zespół wyjdzie na scenę Meridian Hall w Toronto (1 Front St E, Toronto, ON M5E 1B2, Canada), a 1 maja podziwiać będzie go mogła Polonia z Chicago w Geteway Theater w Copernicus Center (5216 W Lawrence Ave, Chicago, IL 60630).

Więcej informacji i bilety na stronie Zespołu „Mazowsze” i Gram-X Promotions Inc.