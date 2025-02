Muzyk zagra dla "sąsiadów"

Piotr Rubik uczci święto zakochanych koncertami dla Polonii. „Staram się, by każdy dzień był jak walentynki!”

Piotr Rubik (56 l.) ponad rok temu przeprowadził się z rodziną na Florydę i skupił na budowie swojej marki na amerykańskim rynku. Przy okazji święta zakochanych Polonia z USA i Kanady znów będzie mogła zobaczyć go na scenie. Znany muzyk opowiedział nam o tym, co przygotował dla polonijnej publiczności, zdradził, jak żyje mu się w Ameryce i zapewnił, że stara się, by każdy dzień był jak walentynki.

Najnowsze z działu 37-latki szuka policja Matka z Illinois sfingowała porwanie córki, a potem sama zniknęła! Eric Adams uciął spekulacje Nowy Jork plotkuje o rezygnacji burmistrza. „Czy wyście powariowali?” Spotkanie w konsulacie RP Wspominali fascynującą Polkę. Wieczór opowieści o Tamarze Łempickiej w Nowym Jorku Seniorzy w USA zyskają! Polonia odzyskała prawo do pełnych emerytur, ale na pieniądze musi poczekać Bob Mendendez usłyszał wyrok Senator łapówkarz skazany za korupcję. Polityk z New Jersey ma odsiedzieć 11 lat - Polonijna publiczność nie widziała pana kilka lat. Ma pan tremę przed najbliższymi koncertami dla Polonii? - Niezależnie od tego, w jakim kraju gram nie mam tremy. Odczuwam wielką radość i mobilizację na myśl, że będę mógł się spotkać z publicznością. Tegoroczne koncerty dla Polonii będą na pewno wyjątkowe, ponieważ teraz jesteśmy poniekąd sąsiadami. - Jaki repertuar pan nam zaprezentuje? - Zagramy koncert „Niech mówią, że to nie jest miłość", czyli najpiękniejsze piosenki o miłości. Oczywiście trudno jest wybrać te najpiękniejsze spośród tysięcy jakie napisałem, ale wierzę, że te, które wybrałem, dadzą słuchaczom mnóstwo pozytywnej energii. Nie zabraknie największych przebojów, wspólnego śpiewania i oczywiście klaskania. Będzie dużo wzruszeń, uśmiechów i miłości. 7 lutego zagramy w New Britain, CT, 8 lutego w Lodi, NJ, 9 lutego na Brooklynie, NY, 14 lutego w Hamilton w Ontario, 15 lutego w Mississauga w Ontatio, a 16 lutego w Chicago, IL. - Skąd są towarzyszący panu muzycy? - Cały zespół przylatuje z Polski. Będzie to czterech wybitnych solistów: Olivia Wieczorek, Marta Moszczyńska, Marcin Januszkiewicz i Michał Gasz oraz znakomici muzycy, z którymi na co dzień gram koncerty w Polsce. - To koncert walentynkowy. Jaki ma pan prywatnie stosunek do tego święta? - Staram się, aby każdy dzień był jak walentynki. Nigdy nie należy zapominać o okazywaniu sobie uczuć, o mówieniu „kocham cię". Nie odkładaj tego na ten jeden dzień. Choć każdy pretekst do świętowania jest dobry! - Jak zatem będzie pan je obchodził? - Z publicznością w Kanadzie i USA. Będziemy musieli pójść z żoną na walentynkową kolację dzień wcześniej, bo następnego dnia gram już koncert. - Czy wierzy pan w miłość od pierwszego wejrzenia? - W moim przypadku to się sprawdziło. Nie wierzę w przypadki. Uważam, że spotykamy na swej drodze te osoby, które są nam przeznaczone. Ważne, abyśmy nie przegapili sygnałów, jakie daje nam serce i umieli zorientować się, że spotykamy swoją miłość. - Miłość kwitnie. Teraz w nowym kraju. Nie żałuje pan przeprowadzki do USA? - Absolutnie nie! Zawsze marzyłem, aby mieszkać na tropikalnej wyspie, nad brzegiem oceanu . W Miami odkryłem idealne miejsce do życia. Trzeba jednak pamiętać, że wyspa, gdzie mieszkamy to swego rodzaju „bańka", zupełnie inna niż reszta Stanów Zjednoczonych. - Co się panu najmniej, a co najbardziej tam podoba? - Najbardziej w Miami podoba mi się pogoda i taki karaibski vibe. Najmniej - kierowcy. Bardzo wielu ludzi w Miami na drodze zachowuje się po prostu głupio i niebezpiecznie. - Dopuszcza pan powrót do Polski w przyszłości? - Nie myślę o tym teraz. Bardzo dobrze czuję się na naszej wyspie. Zresztą odwiedzam Polskę bardzo często. Mam tam mnóstwo koncertów i prowadzę muzyczne przedszkola Rubik Music School. - A jak się rozwija pana kariera w USA? - Od roku intensywnie nawiązuję kontakty, pracuję nad marką „Rubik" w USA. Zakończyłem etap brandingu i teraz nagrywam tutaj nowe utwory. Mam nadzieję, że w przyszłym roku moja praca przyniesie pierwsze efekty! Rozmawiała Marta J. Rawicz