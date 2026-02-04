Piękne, młode, dumne z polskości. One powalczą o koronę Królowej Parady 3 Maja w Chicago

Przed Polonią już 27. gala wyborów Królowej Parady organizowanych przez Komitet Parady 3 Maja przy Związku Klubów Polskich. To wyjątkowe wydarzenie od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkających w aglomeracji chicagowskiej rodaków. Uroczystość rozpocznie się o godz. 5.30 pm w sali bankietowej Allegra Banquets w Schiller Park.

Kandydatki podczas gali zaprezentują się jury i publiczności m.in. podczas tradycyjnego Poloneza. Pokażą też swoje talenty oraz odpowiedzą na pytania dotyczące polskiej kultury, historii i tradycji. Stawką wyborów jest nie tylko korona, ale również atrakcyjne nagrody, w tym stypendia na studia o łącznej wartości ponad $15500. W tym roku ich pula została wzbogacona o atrakcyjne nagrody rzeczowe. W tym roku o zaszczytny tytuł będzie rywalizować 11 kandydatek. Oto one:

Justyna Szkaradek

Ma 21 lat, wychowała się w polskiej, katolickiej rodzinie. Jej rodzice przyjechali do USA z Polski, przekazując jej głęboką więź z ojczyzną oraz dumę z polskiego dziedzictwa. Justyna od przedszkola uczęszczała do Polskiej Szkoły Katolickiej im. św. Faustyny w Lombard, którą ukończyła maturą. Obecnie studiuje na Elmhurst University, a swoją pasję do nauczania realizuje pracując w Eye Level Learning Center, gdzie uczy dzieci matematyki. Prowadzi również korepetycje z matematyki dla polskich uczniów.

Justyna jest mocno zaangażowana w życie swojej parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lombard. Prowadzi tam scholkę dziecięcą „Boże Perełki” oraz młodzieżowy zespół muzyczny „Przyjaciele Miłosierdzia”. Uczestniczy także w Oazie Dzieci Bożych, a raz w roku wyjeżdża na misje medyczno-humanitarne do Gwatemali. Jej pasje to śpiew, gra na gitarze, jazda na nartach i podróżowanie. W przyszłości marzy o założeniu rodziny oraz o pracy jako nauczycielka matematyki w szkole średniej. Z dumą podkreśla swoje polskie korzenie i silną więź z ojczyzną. - Kocham Polskę, uwielbiam tam wracać i jestem dumna, że jestem Polką - oświadcza Justyna.

Isabella Kardasz

Ma 21 lat, jest studentką trzeciego roku księgowości i finansów na DePaul University. Urodziła się w Chicago, jednak wychowała w tradycyjnym polskim domu, w którym język polski, zwyczaje i wartości były naturalną częścią codziennego życia. Dzięki temu od najmłodszych lat czuje silną więź z polską kulturą i polonijną społecznością. Isabella pełni funkcję prezydenta DePaul Polish Student Alliance, gdzie organizuje wydarzenia promujące polską kulturę i integrujące studentów. Z ogromnym sentymentem wspomina lata spędzone w Polskiej Szkole im. św. Faustyny Kowalskiej w Lombard, którą ukończyła maturą. Uwielbia podróżować.

Po ukończeniu studiów planuje pracować w firmie księgowej w centrum Chicago i wspierać Polonię, łącząc zawodowe ambicje z misją pomagania polskiej społeczności. Z dumą mówi o swoich korzeniach i o tym, jak bardzo wpłynęły na jej życiową drogę. - Wychowałam się w polskim domu, gdzie język, tradycje i wiara były czymś naturalnym. To dzięki temu wiem, kim jestem i skąd pochodzę. Polskość jest dla mnie ogromną częścią tożsamości: daje mi siłę, kierunek i poczucie wspólnoty. Chcę dalej działać dla Polonii, bo czuję, że w ten sposób mogę oddać choć część tego, co sama otrzymałam – dodaje Isabella.

Przeczytaj także: Finansista z New Jersey na czele słynnej polonijnej parady w Chicago

Olivia Gebarowski

Ma 17 lat, jest uczennicą trzeciej klasy Hinsdale Central High School. Po ukończeniu szkoły średniej planuje kontynuować naukę za granicą - szczególnie bliska jej sercu jest Polska, gdzie chciałaby studiować architekturę oraz projektowanie wnętrz. Interesuje się również matematyką i inżynierią, dlatego w przyszłości pragnie rozwijać się także w tych kierunkach. W swojej dalszej edukacji i karierze zawodowej Olivia zamierza w pełni wykorzystać znajomość dwóch języków - polskiego i angielskiego.

Od najmłodszych lat pasjonuje się projektowaniem i szyciem, a jej marzeniem jest promowanie polskiej mody i estetyki. W przyszłości chciałaby współpracować z polską marką odzieżową, a jej największym marzeniem jest otwarcie własnego butiku z sukniami. - Projektowanie daje mi wolność tworzenia i wyrażania siebie. Chciałabym, aby moja praca łączyła polską estetykę z nowoczesnością i inspirowała innych do odkrywania piękna w naszej kulturze - mówi Olivia.

Amelia Wiski

Ma 18 lat, urodziła się w Stanach Zjednoczonych i mieszka w Oak Lawn wraz z rodzicami i młodszą siostrą. Jest uczennicą ostatniej klasy Oak Lawn Community High School, gdzie aktywnie działa w wielu szkolnych organizacjach. Należy m.in. do Speech Team, w którym pisze i wygłasza własne przemówienia oraz Student Helpers, gdzie wspiera nowych uczniów, National Honor Society, a także Polish Club, który współtworzyła z przyjaciółmi. Amelia jest również mocno zaangażowana w życie polonijne.

Jest absolwentką Polskiej Szkoły im. ks. Ignacego Posadzego w Burbank, uczennicą wokalną Music Studio by Eliza Idec, członkinią Diakonii Muzycznej podczas Polonijnej Pielgrzymki, wolontariuszką-aktorką w Misterium Męki Pańskiej, a także opiekunką na koloniach PNA w Yorkville. Przez wiele lat występowała również w Warsztatach Teatralnych Agaty Paleczny, co ukształtowało jej pewność siebie i wrażliwość artystyczną. Amelia chce zostać logopedą, by pomagać dzieciom i dorosłym dwujęzycznym w budowaniu pewności siebie w komunikacji. - Dorastałam między dwoma językami i wiem, jak łatwo stracić pewność siebie, gdy trudno wyrazić to, co naprawdę chce się powiedzieć. Chcę pomagać innym odnaleźć swój głos, dosłownie i symbolicznie, i poczuć dumę z tego, kim są – mówi z przekonaniem.

Kaia Karkut

Ma 17 lat, wychowała się w Stanach Zjednoczonych, jest uczennicą Lane Tech College Prep oraz maturzystką Polskiej Katolickiej Szkoły im. św. Ferdynanda. Polskość od zawsze była naturalną częścią jej codziennego życia – dorastała w polskich tradycjach. Od trzeciego roku życia jej światem jest polski taniec ludowy. Już 14 lat rozwija swoją pasję w Teatrze Pieśni i Tańca „Wici”, gdzie poprzez ruch uczy się historii, tradycji i dumy z własnych korzeni. Taniec dał jej nie tylko scenę, ale także pewność siebie, dyscyplinę i poczucie przynależności. Kaia angażuje się również w działalność Związku Harcerstwa Polskiego, Legionu Młodych Polek oraz inicjatyw Polish-American Congress, wierząc, że wspólnota ma sens tylko wtedy, gdy jest tworzona wspólnie i z sercem.

Poza tańcem uwielbia podróże, które pozwalają jej odkrywać świat, oraz malowanie. Spokój odnajduje także w pielęgnowaniu rodzinnych tradycji - szczególnie podczas pieczenia polskich deserów. Kandyduje do tytułu Królowej Parady 3 Maja, pragnąc inspirować młode Polki do dumy z siebie, odwagi i wiary we własne możliwości. Marzy o karierze w medycynie w roli chirurga. - Polskość nauczyła mnie, że siła rodzi się z tradycji, wspólnoty i odwagi, by być sobą. Chciałabym pokazać młodym Polkom, że mogą sięgać wysoko, nie tracąc tego, co najpiękniejsze - swoich korzeni. Wierzę, że kiedy znamy swoją historię, łatwiej budować przyszłość - zapewnia Kaia.

Angelica Myrda

Ma 20 lat, studiuje na drugim roku Carthage College, gdzie rozwija się w dwóch kierunkach: biznesie oraz języku angielskim. Od zawsze fascynował ją świat słowa, pisze książki i wiersze, a inspiracje czerpie z natury, w której najchętniej spędza wolny czas. Gra na gitarze, maluje pejzaże - szczególnie góry i zachody słońca - oraz z pasją gotuje i piecze, zwłaszcza chleb i ciasta z owocami. Angelica jest założycielką i prezesem Klubu Polskiego na swojej uczelni, a także aktywną członkinią Klubu Katolickiego i Klubu Artystycznego. Udział w tych organizacjach pozwala jej rozwijać pasje związane z wiarą, tradycją i sztuką, a także budować relacje z ludźmi, którzy podzielają jej wartości.

W przyszłości Angelica pragnie zostać profesorką biznesu oraz nauczycielką w polskiej szkole, aby wspierać młodych uczniów w przygotowaniach do matury i inspirować ich do rozwoju. - Pisanie, sztuka i wiara uczą mnie patrzeć na świat z wdzięcznością. Chciałabym przekazywać innym to, co sama dostałam: miłość do polskiej tradycji, odwagi w tworzeniu i wiary w to, że każdy ma w sobie talent, który warto pielęgnować - mówi Angelica.

Camilla Bartoszuk

Ma 18 lat, urodziła się w Stanach Zjednoczonych, jednak jej rodzina pochodzi z Białegostoku, co sprawia, że polskie korzenie są dla niej ważnym elementem tożsamości. Jest uczennicą ostatniej klasy Maine South High School w Park Ridge. Od sześciu lat trenuje szermierkę, która stała się jej największą pasją. Jako aktywna członkini Fencing Center of Chicago aż ponad osiem razy zakwalifikowała się do mistrzostw krajowych, zdobywając doświadczenie, determinację i sportową dyscyplinę.

W najbliższej przyszłości Camilla planuje rozpocząć studia na uczelni na kierunku związanym z marketingiem i sprzedażą. Otrzymała już kilka ofert przyjęcia i obecnie rozważa, która uczelnia będzie najlepszym miejscem do dalszego rozwoju. - Szermierka nauczyła mnie odwagi, koncentracji i tego, że każdy pojedynek, sportowy czy życiowy, wygrywa się sercem i wytrwałością. Chcę iść dalej tą drogą, rozwijać się i budować przyszłość, z której będę dumna - wyznaje Camilla.

Pola Kozikowski

Ma 17 lat, urodziła się w Chicago i jest uczennicą ostatniej klasy prestiżowego Walter Payton College Prep. Od najmłodszych lat jej życie jest głęboko związane z polskością - uczęszczała do polskiego przedszkola, polskiej szkoły przy Kościele Świętej Trójcy, śpiewała w scholi i tańczyła w zespole „Lajkonik”. Od dziecka rozwija również pasje językowe, zdobywając Seal of Biliteracy z języka francuskiego, a języka polskiego uczy się w domu, pielęgnując tradycje, historię i kulturę.

Pola aktywnie działa w wielu organizacjach polonijnych, takich jak Polish Youth Association, Polish American Congress czy Polish American Construction and Builders Association, angażując się w projekty społeczne, edukacyjne i kulturalne. Uwielbia spędzać czas w Polsce, uczestniczyć w warsztatach, konkursach i wydarzeniach, a także reprezentować Polonię na balach i uroczystościach. Marzy o tym, aby zostać Królową Parady 3 Maja, reprezentując polską tradycję, dumę i wartości. - Polskość to dla mnie nie tylko język i tradycje, ale sposób patrzenia na świat: z dumą, odwagą i wdzięcznością. Chciałabym jako Królowa pokazać, że młode pokolenie Polonii potrafi pięknie łączyć dwa światy i z sercem reprezentować nasze dziedzictwo - zapewnia Pola.

Wiktoria Baszewski

Ma 17 lat, kończy szkołę średnią, a w maju 2025 roku ukończyła z wyróżnieniem Polską Szkołę im. Adama Mickiewicza w Burbank. Wierzy, że pozytywne nastawienie otwiera drzwi do wielu możliwości. Często można ją zobaczyć z książką w ręku lub w rozmowie z ludźmi. Jest osobą otwartą, życzliwą i zawsze gotową do pomocy. Wiktoria od trzech lat prowadzi Polski Klub w swojej amerykańskiej szkole, który sama założyła. Trenuje Karate Shotokan, posiada żółty pas i kilka medali. Przez osiem lat tańczyła balet i jazz, grała również w szkolnej drużynie piłkarskiej. Uwielbia malować obrazy i portrety, a ostatnio odkryła pasję do projektowania graficznego. Podróżowanie z rodziną jest dla niej kolejną ważną częścią życia, wierzy, że każda podróż poszerza horyzonty.

Wiktoria dostała się na etap stanowy w dwóch konkursach: biznesowym (w dwóch konkurencjach) oraz w konkursie na napisanie i zilustrowanie książki dla dzieci. Jesienią rozpocznie studia z zakresu biznesu, komunikacji społecznej i języka francuskiego. Jest laureatką wielu polonijnych konkursów, m.in. pierwszego miejsca za najlepszy artykuł do magazynu „Cogito dla Polonii” w 2025 roku. - Zawsze staram się próbować nowych rzeczy, bo wierzę, że rozwój zaczyna się tam, gdzie kończy się strach. Kocham polską kulturę i chcę pokazywać, że młodzi mogą być jej pięknymi ambasadorami, z pasją, odwagą i otwartym sercem - wyznaje Wiktoria.

Olivia Bosak

Ma 18 lat, jest uczennicą ostatniej klasy liceum. Dorastała w otoczeniu polskiej społeczności, ucząc się łączyć polską tradycję, język i wartości z codziennym życiem w Stanach Zjednoczonych. Od ośmiu lat należy do polskiej katolickiej grupy młodzieżowej, w której aktywnie angażuje się w wolontariat. Pomaga przy organizacji wydarzeń parafialnych, a także uczestniczy w corocznych wyjazdach misyjnych. Olivia interesuje się rozwojem osobistym i uwielbia wędrówki górskie, szczególnie po polskich górach, które dają jej poczucie wolności i bliskości z naturą.

W przyszłości planuje kontynuować naukę na studiach, wybierając nauki polityczne jako przygotowanie do studiów prawniczych. Jej marzeniem jest ukończenie szkoły prawniczej, a zawodowym celem praca prokuratora. Olivia z dumą podkreśla swoje polskie pochodzenie i głęboko wierzy w wartość polskiej tożsamości. - Kocham Polskę i jestem dumna, że jestem Polką. Wierzę, że nikt nie powinien wstydzić się swojej polskości, bo to część tego, kim jesteśmy i skąd czerpiemy siłę. Nasze korzenie są fundamentem, na którym budujemy przyszłość - zapewnia Olivia.

Emilia Buga

Ma 18 lat i jest uczennicą Taft High School. Przez 13 lat trenowała pływanie, które stało się jej największą pasją i nauczyło ją wytrwałości, samodyscypliny oraz konsekwencji w dążeniu do celu. Opisuje siebie jako osobę pewną siebie, życzliwą i ambitną. Szczerość i lojalność są dla niej wartościami fundamentalnymi. Ci, którzy ją znają, wiedzą, że zawsze mówi prawdę i jest osobą, na której można polegać. Uwielbia spędzać czas z przyjaciółmi, pomagać innym i słuchać muzyki, która pomaga jej zachować równowagę. Jest bardzo zorientowana na swoje cele i skupiona na budowaniu wartościowej przyszłości. Jej marzeniem jest zostać pielęgniarką.

Jest osobą wierzącą i podkreśla, że wiara katolicka odgrywa ogromną rolę w jej codzienności. Relacja z Bogiem pomaga jej podejmować właściwe decyzje, wzmacnia ją psychicznie i pozwala skupić się na tym, co naprawdę ważne. W trudnych chwilach wiara daje jej spokój i przypomina, że nigdy nie jest sama, dzięki czemu życiowe wyzwania stają się łatwiejsze do pokonania. Jedną z najważniejszych osób w jej życiu jest brat, który przedstawił jej przyjaciół i wspierał ją w najtrudniejszych momentach. To dzięki niemu nauczyła się, jak ważne są relacje, wdzięczność i obecność drugiego człowieka. - Staram się żyć w zgodzie z własnymi wartościami, kierować się sercem i pozostać wierna zarówno swojej wierze, jak i przyszłości, na którą pracuję. Wierzę, że dobro wraca, a siła płynie z tego, kim jesteśmy naprawdę - mówi Emilia.