Pełne sale na przeglądzie polskiego kina w Nowym Jorku

„Kino Polska” rozpoczęło się 12 września uroczystym otwarciem w Brooklyn Academy of Music. Wieczór rozpoczęły przemówienia organizatorów. Jako pierwszy głos zabrał Jesse Trussell z BAM, który podkreślił znaczenie współpracy z Instytutem Kultury Polskiej oraz rolę festiwalu w przybliżaniu nowojorskiej publiczności współczesnego polskiego kina. Następnie kurator filmowy Instytutu Frederik Heringa przedstawił ideę tegorocznej edycji i opowiedział o wyjątkowym programie poświęconym setnej rocznicy urodzin Wojciecha Hasa. Na zakończenie powitań głos zabrała wicedyrektor Instytutu, Małgorzata Szum, dziękując partnerom i publiczności za obecność oraz zapraszając do uczestnictwa w całym tygodniu pokazów.

Pierwszym filmem zaprezentowanym w ramach festiwalu był „Under the Grey Sky” w reżyserii Mary Tamkowicz. Film przedstawia historię pary dziennikarzy walczących o zachowanie integralności i prawdy w warunkach brutalnych represji w Białorusi, po tym jak jedno z nich publikuje nagrania dokumentujące pacyfikację pokojowych protestów. Produkcja powstać musiała w Polsce, a w filmie wykorzystano również autentyczne materiały archiwalne z protestów w Mińsku, co wzmocniło jego siłę przekazu.

Po projekcji odbyło się spotkanie z reżyserką, które poprowadziła filmoznawczyni Sheila Skaff. Mary Tamkowicz opowiadała o dramatycznej sytuacji na Białorusi, o odwadze bohaterów, którzy zainspirowali powstanie filmu, a także o trudnościach produkcyjnych związanych z realizacją tak zaangażowanego obrazu. - „Sala była wypełniona po brzegi, a publiczność nie mogła być lepsza” – nie kryli radości we wpisie na Facebooku przedstawiciele Instytutu.

W niedzielę 14 września publiczność miała wyjątkową okazję zobaczyć film Wojciecha Hasa „Pętla” z 1957 r. Projekcji towarzyszyło krótkie wprowadzenie filmoznawczyni, autorki książki poświęconej twórczości Hasa, Annette Insdorf z Columbia University oraz moderowana przez nią dyskusja po seansie, podczas której widzowie mogli zgłębić kontekst historyczny, literacki i estetyczny dzieła oraz podzielić się własnymi refleksjami.

Tegoroczny program „Kino Polska” obfitował w szeroki wybór filmów fabularnych i dokumentalnych, poruszających tematy tożsamości, historii i przemian społecznych. Projekcje, z których wiele połączonych jest ze spotkaniami z twórcami, trwają do czwartku 18 września. We wtorek 16 września o godz. 7 pm zobaczyć można „Next to Nothing” w reżyserii Grzegorza Dębowskiego, a po projekcji wziąć udział w rozmowie z reżyserem i kierownik produkcji Agnieszką Skalską. W czwartek 18 września o godz. 7 pm prezentowany będzie obraz „It’s Not My Film” w reżyserii Marii Zbąskiej, która odpowie na pytania publiczności razem z operatorem Krzysztofem Piotrem Wiśniewskim.

Pełny program festiwalu „Kino Polska” i informacje o biletach znaleźć można na stronie internetowej.