Parada Pułaskiego przejdzie przez Manhattan. To wyjątkowe wydarzenie!

Parada Pułaskiego to jedno z największych świąt dla mieszkających w Stanach Zjednoczonych Polaków. W każdą pierwszą niedzielę października, bez względu na pogodę, Polonia maszeruje Piątej Aleją, demonstrując jedność i dumę z pochodzenia. I tak od niemal 90 lat, choć inne nacje ostrzyły sobie zęby, żeby odebrać Polonii ten termin. Ciekawostek związanych z biało-czerwonym marszem, który odbędzie się już 4 października, jest jednak znacznie więcej!

Autor: Pulaskiparade.org/ Materiały prasowe