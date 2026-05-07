„Parada ma łączyć ludzi”. Nowy Marszałek Williamsburga stawia na jedność Polonii

Agata Drogowska
2026-05-07 17:54

W 2026 roku to Bogdan Wawrzaszek poprowadzi jako marszałek Polonię z Williamsburga w 89. Paradzie Pułaskiego. Polsko-amerykański przedsiębiorca i menedżer branży budowlanej mieszkający w Nowym Jorku w tej nowej roli stawia na jedność Polonii, budowanie mostów między pokoleniami i pielęgnowanie tradycji w nowoczesnej formie. W rozmowie z „Super Expressem” opowiada o swoich planach na Paradę, wyzwaniach stojących przed polonijną społecznością oraz o wartościach, które pomogły mu osiągnąć sukces zawodowy i społeczny. Zdradza także, jaką rolę w jego życiu odgrywa rodzina i pasja do motoryzacji.

Bogdan Wawrzaszek marszałkiem Parady Pułaskiego na Williamsburgu Magdalena Odziemczyk
Bogdan Wawrzaszek marszałkiem Parady Pułaskiego na Williamsburgu Bogdan Wawrzaszek marszałkiem Parady Pułaskiego na Williamsburgu Bogdan Wawrzaszek marszałkiem Parady Pułaskiego na Williamsburgu Bogdan Wawrzaszek marszałkiem Parady Pułaskiego na Williamsburgu
Galeria zdjęć 13

„Super Express”: - Jakie są pana główne cele i priorytety jako marszałka podczas tegorocznej Parady Pułaskiego?

Bogdan Wawrzaszek: – Przede wszystkim zależy mi na jedności Polonii i dobrej atmosferze. Chciałbym, żeby to było wydarzenie, które łączy ludzi i pokazuje naszą obecność w Nowym Jorku.

– Czy planuje pan wprowadzić jakieś nowe elementy lub inicjatywy, które wyróżnią tegoroczną paradę i kontyngent z Williamsburga?

– Chcemy trochę mocniej wejść w social media i zachęcić młodsze osoby do udziału. Ale najważniejsze jest, żeby zachować tradycję i charakter tego wydarzenia.

– Jak chce pan zaangażować młodsze pokolenie Polonii w obchody?

– Myślę, że trzeba pokazać młodym, że warto być częścią tej społeczności. Dać im przestrzeń i zaprosić do współtworzenia, a nie tylko obserwowania.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z SZARFOWANIA BOGDANA WAWRZASZKA

Bal Marszałkowski na Williamsburgu 2026
Galeria zdjęć 36

– Co roku wracają pytania o przyszłość Parady Pułaskiego. Co, pana zdaniem, jest dziś największym wyzwaniem dla organizatorów słynnego polonijnego przemarszu?

– Chyba to, żeby dotrzeć do różnych pokoleń i utrzymać zainteresowanie przez cały rok, nie tylko w dniu parady.

– Jest pan znany Polonii z Nowego Jorku, ale przybliżmy pana nieco rodakom spoza metropolii. Jest pan prezesem firmy LBM Construction of NY Inc., która realizuje ekskluzywne projekty mieszkaniowe i komercyjne. Sprowadza pan do USA polskie produkty, np. systemy okienne. Osiągnął pan znaczący sukces zawodowy, co uważa pan za kluczowy moment w swojej karierze?

– Nie patrzę na to w kategorii jednego momentu. To raczej lata pracy, krok po kroku, i podejmowanie dobrych decyzji.

– Jaką radę dałby pan młodym Polakom w USA, którzy chcą osiągnąć sukces i jednocześnie działać na rzecz społeczności?

– Myślę, że najważniejsze to być konsekwentnym i nie bać się ciężkiej pracy. Warto też pamiętać, skąd się pochodzi i budować relacje z ludźmi. Sukces przychodzi z czasem, ale jeśli przy okazji można zrobić coś dobrego dla innych, to ma to jeszcze większą wartość.

Przeczytaj także:
Co za sceny na Williamsburgu! Ksiądz wskoczył w żupan i poprowadził bal marszał…

– Jakie wartości pomogły panu dojść do obecnej pozycji?

– Praca i konsekwencja oraz podejście, żeby robić wszystko najlepiej, jak się potrafi.

– Jak godzi pan intensywną pracę zawodową z działalnością społeczną?

– Staram się dobrze organizować czas. Jeśli coś jest dla mnie ważne, to zawsze znajdzie się na to miejsce.

– Jest pan ojcem dwóch dorosłych córek, jaką rolę odegrała rodzina w pana drodze do sukcesu?

– Bardzo dużą. Rodzina daje spokój i wsparcie, a to jest podstawa w życiu i pracy.

– Czy starał się pan przekazać córkom przywiązanie do polskich tradycji i kultury? Jeśli tak, w jaki sposób?

– Tak, moje córki urodziły się w Polsce, więc mają to naturalnie w sobie. W domu mówimy po polsku, staramy się pielęgnować tradycje i często odwiedzamy Polskę.

– Jak wygląda dla pana idealny czas spędzony z rodziną?

– Spokojnie, bez pośpiechu. Najważniejsze, żeby być razem.

– Wiem, że motoryzacja, a konkretnie motocykle, to jedna z pana pasji, skąd się ona wzięła?

– Od zawsze mnie to interesowało. Lubię dobrze zaprojektowane rzeczy i dbałość o szczegóły.

– Czy jest jakiś motocykl, który ma dla pana szczególne znaczenie lub o którym pan marzy?

– Nie mam jednego konkretnego. Bardziej cenię projekty, które mają charakter i są dobrze wykonane.

– Czy traktuje pan motocykle jako sposób na relaks od codziennych obowiązków?

– Tak, zdecydowanie. Motory to dla mnie chwila oddechu od pracy i codziennego tempa życia. Kiedy jadę, mogę się wyciszyć, poukładać myśli i po prostu na chwilę oderwać się od wszystkiego.

– Wróćmy na koniec do Parady. Co chciałby pan, aby ludzie zapamiętali z pana roli jako marszałka Parady Pułaskiego?

– Chciałbym, żeby zapamiętali mnie jako osobę, która starała się łączyć ludzi i działać dla dobra naszej społeczności. To dla mnie duży zaszczyt i odpowiedzialność, więc jeśli coś zostanie, to mam nadzieję, że właśnie to zaangażowanie i szacunek do naszych korzeni.

Rozmawiała Agata Drogowska

Nasi Partnerzy polecają

Mało znany skutek wstrząśnienia mózgu. Problemy do końca życia
Mało znany skutek wstrząśnienia mózgu. Problemy do końca życia

Nie wpychaj ich do ucha! Popularny nawyk grozi trwałym uszkodzeniem słuchu
Nie wpychaj ich do ucha! Popularny nawyk grozi trwałym uszkodzeniem słuchu

PARADA PUŁASKIEGO
NOWY JORK
USA
POLONIA

Najnowsze

Galeria zdjęć27
Zapłakana Pola Wiśniewska wyprowadziła się od Michała. A potem ostro odpowiedziała internautce

Nie ukrywa niczego

Zapłakana Pola Wiśniewska wyprowadziła się od Michała. A potem ostro odpowiedziała internautce

Barwy szczęścia, odcinek 3390: Sekretny ślub Ewa i Romea. Pobiorą się bez zgody rodziny - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3390: Sekretny ślub Ewa i Romea. Pobiorą się bez zgody rodziny - ZDJĘCIA

Galeria zdjęć9
M jak miłość. Śmierć Natalki w nowym sezonie? Najpierw zamienili aktorkę, a teraz to

M jak miłość

M jak miłość. Śmierć Natalki w nowym sezonie? Najpierw zamienili aktorkę, a teraz to

M jak miłość, odcinek 1932: Aneta przestanie się litować nad Kasią. Zmusi ją, żeby przyznała się, kto jest ojcem jej córki? - ZWIASTUN

M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1932: Aneta przestanie się litować nad Kasią. Zmusi ją, żeby przyznała się, kto jest ojcem jej córki? - ZWIASTUN

M jak miłość. Taki będzie koniec sezonu. Nic się nie wyjaśni w finale. TVP już ogłasza datę emisji ostatniego odcinka przed wakacjami - ZDJĘCIA

M jak miłość

M jak miłość. Taki będzie koniec sezonu. Nic się nie wyjaśni w finale. TVP już ogłasza datę emisji ostatniego odcinka przed wakacjami - ZDJĘCIA

M jak miłość. Tak Barbara tłumaczy zdradę Artura w finale sezonu! On naprawdę zakochał się w Joannie. Zostawi dla niej Marysię? - WIDEO

M jak miłość

M jak miłość. Tak Barbara tłumaczy zdradę Artura w finale sezonu! On naprawdę zakochał się w Joannie. Zostawi dla niej Marysię? - WIDEO