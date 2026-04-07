Parada Dyngusa rozgrzała Greenpoint mimo chłodu! Co tam się działo!?

Agata Drogowska
2026-04-07 14:54

Mimo chłodnej, wiosennej aury i zaledwie 8–12 stopni Celsjusza, Greenpoint znów zamienił się w najbardziej radosne miejsce na mapie Nowego Jorku. Ulicami polskiej dzielnicy przeszła piąta Parada Dyngusa, która przyciągnęła tłumy. Szczególnie zadowolone były dzieci, które z ogromnym entuzjazmem celebrowały tradycję Lanego Poniedziałku.

Tradycji śmigusa-dyngusa stało się zadość. Biało-czerwony pochód wyruszył spod kościoła św. Stanisława Kostki i przeszedł ulicami dzielnicy w stronę parku McGolrick. W trakcie parady było aż gorąco od dobrej energii, polskiej muzyki, tańców i śpiewów. Na platformie pojawili się m.in. proboszcz ks. Grzegorz Markulak, współorganizatorka wydarzenia Katarzyna Drucker oraz Andrew Michon z Polish America Pop Dance Company, który zaprezentował premierowy utwór „Let’s do the Dyngus dance”.

Jej dom był azylem dla polskich artystów na Manhattanie. Podzieliła się anegdot…

Największą atrakcją, jak co roku, było oczywiście polewanie się wodą. Dzieci nie szczędziły sobie tej przyjemności, a prawdziwą furorę zrobiła obecność straży pożarnej, która w McGolrick Park włączyła się do zabawy, obficie zraszając uczestników. Choć w parku nie było już muzyki, atmosfera wciąż była gorąca. Na uczestników czekały polskie przysmaki i rodzinny klimat, który przyciągnął całe pokolenia Polonii.

Bardzo fajnie, ludzie są zadowoleni. Polacy powinni częściej robić takie imprezy. Powinniśmy trzymać się razem. Cieszę się, że jestem Polakiem

– powiedział nam pan Robert.

Świetna zabawa dla dzieci. Pamiętam, jak sam byłem dzieckiem i świętowałem śmigus-dyngus. To jest atrakcja raz w roku

– dodał pan Tadeusz.

Parada odbyła się pod honorowym patronatem Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku Mateusza Sakowicza oraz dzięki wsparciu lokalnych sponsorów z Greenpointu, takich jak: Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, Karczma, Riviera Cafe, Syrena. Wydarzenie po raz kolejny pokazało, że polska tradycja w Nowym Jorku ma się świetnie.

Kompletnie pijane pielęgniarki w szpitalu! Wynik badania alkomatem szokuje

Policję wezwał pacjent

Kompletnie pijane pielęgniarki w szpitalu! Wynik badania alkomatem szokuje

Galeria zdjęć30
Małgorzata Tomaszewska o zwolnieniu z TVP dowiedziała się z mediów! Była wtedy w ciąży

Gwiazdy

Małgorzata Tomaszewska o zwolnieniu z TVP dowiedziała się z mediów! Była wtedy w ciąży

Moda na lato 2026 w stylu dolve vita. Gdy słońce spotyka radość i lekkość

Strefa mody

Moda na lato 2026 w stylu dolve vita. Gdy słońce spotyka radość i lekkość

Maciej Musiał stworzy nową wersję Dekalogu. Na zakup praw przeznaczył wszystkie oszczędności

Wielki projekt aktora

Maciej Musiał stworzy nową wersję "Dekalogu". Na zakup praw przeznaczył wszystkie oszczędności

Śmierć 71-latka we Wrocławiu. Prokuratura ujawnia nowe fakty

Tragedia PODCZAS INTERWENCJI

Śmierć 71-latka we Wrocławiu. Prokuratura ujawnia nowe fakty

Kto jest właścicielem Księżyca?

Eksploracja kosmosu

Kto jest właścicielem Księżyca?