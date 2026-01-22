Polonia żegna ważną postać. Odeszła Bogna Kosina – „Krakowska dusza Chicago”

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-01-22 15:17

To jakaś czarna passa. Nasi rodacy z Chicago, IL, doświadczają kolejnej bolesnej straty. Z głębokim żalem środowisko polonijne przyjęło wiadomość o śmierci Bogny Kosiny, znanej i cenionej animatorki kultury, nazywanej przez wielu „Krakowską duszą Chicago”, która zmarła19 stycznia, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w sercach najbliższych.

Nie żyje Krakowska dusza Chicago Bogna Kosina

i

Autor: Bogna Kosina/ Facebook

Bogna Kosina, dla wielu po prostu Bogusia, była osobą niezwykle zaangażowaną w życie społeczne. Słynęła z pogody ducha, życzliwości, zawsze była chętna do pomagania innym. Przez lata działała w chicagowskim Towarzystwie Przyjaciół Krakowa – rodzinnego miasta, które kochała i promowała do ostatnich dni. Była też między innymi współorganizatorką słynnej parady jamników.

Za aktywność pani Bogusi, która wielokrotnie współpracowała też z „Super Expressem”, jej niezwykłą osobowość w pięknych słowach dziękują w mediach społecznościowych tłumy jej przyjaciół. W licznych wpisach na Facebooku podkreślają, że pozostanie ona w pamięci jako osoba pełna pasji, ciepła i życzliwości.

„Każdy ma kogoś, kogo już nie ma… Znałyśmy się ponad 45 lat - tysiące przegadanych dni i nocy, wspólne wakacje, imprezy… Pamięć o Niej nigdy nie zagaśnie. Żegnaj Boguniu, organizuj imprezy w niebie i opowiadaj tam swoje wesołe historyjki, które nas tu rozśmieszały do łez”

- napisała na Facebooku przyjaciółka zmarłej Eva Lechowicz.

Polecany artykuł:

Zaginął 47-letni góral spod Chicago. „Jego ojciec jest chory ze zmartwienia”

„Bogusiu, bez Ciebie polskie Chicago już nie będzie takie samo… A przecież tyle nam jeszcze zostało projektów, rozmów, telefonów do wykonania… Odpoczywaj w pokoju, przyjaciółko droga. Amen”

- pożegnał zmarłą Tadeusz Zaczek.

Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych rodzina i przyjaciele Bogusi Kosiny mają przekazać wkrótce.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Lekarz w świecie online: jak zmienia się codzienna praca medyków pracujących w teleporadach?
Lekarz w świecie online: jak zmienia się codzienna praca medyków pracujących w teleporadach?

Materiał sponsorowany

Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców
Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców

CHICAGO
USA
POLONIA

Najnowsze

Podróże w 2026 roku z poważnymi utrudnieniami. Planując urlop w tych miejscach, musisz liczyć się z opóźnionym lotem

Urlop 2026

Podróże w 2026 roku z poważnymi utrudnieniami. Planując urlop w tych miejscach, musisz liczyć się z opóźnionym lotem

Zwłoki zaginionej 67-latki leżały w zaspie śniegu. Zatrzymany 45-latek

Wstrząsające wieści

Zwłoki zaginionej 67-latki leżały w zaspie śniegu. Zatrzymany 45-latek

22
Hołownia pierwszy raz o odejściu żony Urszuli z wojska: Jest dla mnie bohaterką

wszystko jasne

Hołownia pierwszy raz o odejściu żony Urszuli z wojska: "Jest dla mnie bohaterką"

16
Ten kraj najbardziej pasuje do Polaków

Szok!

Ten kraj najbardziej pasuje do Polaków

14
Tanie AGD w Lidlu

Mega oferta

Tanie AGD w Lidlu

Karol Nawrocki podsumował wydarzenia w Davos. Jest zadowolony?

56. Światowe Forum Ekonomiczne

Karol Nawrocki podsumował wydarzenia w Davos. Jest zadowolony?