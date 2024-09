Nowy Jork nie zapomni o WTC. Metropolia uczci ofiary zamachów z 9/11

To będzie dzień pamięci, zadumy i łez. Nowy Jork, a z nim cała Ameryka, w środę 11 września, wspominać będzie blisko 3000 ofiar zamachów z 9/11. Jak każdego roku w miejscach każdego z trzech ataków odczytane zostaną nazwiska osób zabitych przez terrorystów. Podczas ceremonii w Pentagonie w Waszyngtonie, DC, wojskowi i urzędnicy wyrecytują nazwiska 184 zabitych. W Narodowym Miejscu Pamięci Lotu 93 krewni i przyjaciele ofiar odczytają listę 40 pasażerów i członków załogi, którzy stracili życie na polu niedaleko Shanksville w Pensylwanii. Największe uroczystości odbędą się tradycyjnie w Nowym Jorku.

Metropolia upamiętniać będzie ofiary zamachów na WTC, Pentagon oraz lotu 93 przez cały dzień. Główne uroczystości odbędą się w 9/11 Memorial, na terenie tzw. Ground Zero, gdzie przed 23 laty runęły bliźniacze wieże. Rodziny ofiar, oficjele i zaproszeni goście spotkają się na terenie pomnika-muzeum o godz. 8.30 am, by oddać hołd wszystkim 2977 osobom zabitym 11 września 2001 r., w tym sześciu Polakom, oraz sześciu, które zginęły w zamachu bombowym na World Trade Center w 1993 r. W ceremonii wezmą udział prezydent Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris, którzy tego dnia odwiedzą też Pentagon i Shanksville, PA.

Sześć minut ciszy dla ofiar

Uczestnicy uroczystości upamiętnią ofiary m. in. sześcioma momentami ciszy, które symbolizować będą chwile uderzenia samolotów w budynki, zawalenia się wież i katastrofy samolotu. Pierwszy z nich odbędzie się o godz. 8.46, w chwili uderzenia pierwszego z samolotów w pierwszą z wież. W trakcie kilkugodzinnej ceremonii dzieci, małżonkowie czy wnuki zabitych odczytywać będą nazwiska wszystkich zamordowanych przez terrorystów w koszmarnym dniu. O godz. 2.30 pm uczestnicy obchodów rocznicowych upamiętnią minutą ciszy osoby, które w kolejnych latach straciły życie wskutek chorób nabytych podczas akcji ratunkowej na Ground Zero i wdychania trujących pyłów. Teren muzeum do wieczora - a Memorial Plaza do godz. 3 pm - będzie dostępne jedynie dla rodzin i zaproszonych gości. Uroczystość będzie jednak transmitowana na stronie muzeum.

Błękitny hołd nad Manhattanem

11 września o ofiarach narodowego koszmaru przypominać będą też niebieskie światła. To przede wszystkim słynna już artystyczna instalacja Tribute in Lights – czyli dwa słupy błękitnego światła, które w środę o zmroku wystrzelą w niebo nad Manhattanem. - Ponieważ ponad 100 milionów Amerykanów urodziło się po 11 września lub jest zbyt młodych, by pamiętać ten tragiczny dzień, konieczne jest, abyśmy zainspirowali nowe pokolenie, dzieląc się jednością i odpornością naszej wspólnej reakcji. Bliźniacze promienie Tribute in Light sięgają wysoko w nocne niebo, aby przypomnieć wszystkim o tym, kogo i co straciliśmy - i odnaleźliśmy - 23 lata temu - powiedziała Beth Hillman, prezes i dyrektor generalna 9/11 Memorial & Museum. Światła Tribute in Lights będzie można podziwiać do świtu 12 września w promieniu nawet 60 mil od Ground Zero. Specjalne wspólne oglądanie świetlnego hołdu w godz. 7 pm – 9 pm organizuje zarząd Cmentarza Green-Wood na Brooklynie, na którym spoczywa ponad 100 ofiar 9/11. Błękitnymi barwami na znak pamięci podświetlone zostaną tego wieczoru również dziesiątki innych nowojorskich budynków, w tym Empire State Building, New York City Hall, Lincoln Center for the Performing Arts czy Rockefeller Center.

Msze i wspólne czuwanie

Rocznicę jednego z najczarniejszych dni w amerykańskiej historii upamiętnią też władze Port Authority. W środę 11 września o godz. 2 pm w kościele św. Piotra (22 Barclay Street New York, NY 10007) odbędzie się międzywyznaniowe nabożeństwo upamiętniające 84 pracowników, którzy zginęli podczas ataków oraz ofiary zamachu bombowego na WTC z 1993 r.

Wspólną modlitwę za ofiary zamachów organizuje też FDNY. 11 września o godz. 10.15 am jednostka Engine 54 / Ladder 4 / Battalion 9, która feralnego dnia straciła wszystkich 15 swoich członków, będzie gospodarzem mszy pamięci w Katedrze Św. Patryka przy Piątej Alei na Manhattanie.

Członkowie Batalionu 57 FDNY z Brooklynu około godz. 10 am poprowadzą procesję przez Most Brookliński do Konkatedry św. Józefa przy 856 Pacific Street na Brooklynie. Strażacy będą nieść 25 flag, jedną flagę amerykańską i 24 flagi FDNY, aby reprezentować 23 członków Batalionu 57, którzy zginęli w World Trade Center oraz brata członka, który również zginął tego dnia. Po brooklyńskiej stronie dołączy do nich biskup Brooklynu Robert Brennan, który będzie głównym celebransem mszy świętej z okazji 23. rocznicy ataków upamiętniającej członków nowojorskiej straży pożarnej, która odbędzie się o godz. 12 pm w konkatedrze św. Józefa.

Rocznicowe nabożeństwo odbędzie się też na Queensie. O godz. 7.30 pm biskup pomocniczy Raymond Chappetto odprawi mszę pamięci w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy 215-35 38th Avenue w Bayside.

Uroczystości rocznicowe organizują też niektóre dzielnice oraz organizacje działające w metropolii. Na Staten Island tradycyjnie już mieszkańcy i oficjele spotkają się 11 września przy pomniku Postcards Memorial na North Shore Waterfront Esplanade. Coroczna ceremonia, której gospodarzem będzie prezydent dzielnicy Vito Fossella rozpocznie się o godz. 6.30 pm, a jej głównym elementem będzie recytacja nazwisk mieszkańców Staten Island, którzy stracili życie 9/11 oraz ratowników, którzy zmarli w efekcie akcji ratowniczej. Uroczystość będzie otwarta dla wszystkich.