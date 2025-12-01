Nowe pokolenie Polaków wchodzi do gry w Chicago. „Głos młodych naprawdę ma znaczenie”

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-12-01 12:13

W Chicago w Illinois odbyła się inauguracja Delegatury Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży – organizacji polonijnej, od lat działającej na rzecz młodych Polaków w Stanach Zjednoczonych. O celach, wartościach i wyzwaniach stojących przed młodymi Polakami w USA rozmawiamy z Jakubem Staniewskim, prezesem organizacji. - Najważniejsze jest, aby młodzi ludzie uwierzyli w swoje możliwości i zrozumieli, że ich głos ma znaczenie – mówi nam.

– Polskie Stowarzyszenie Młodzieży się rozwija. Otworzyliście nowy oddział. Jakie główne cele stawiacie sobie w Chicago?

– Delegatura ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, reprezentować naszą organizację na całym obszarze działalności Konsulatu Generalnego RP w Chicago, czyli aż w 11 stanach: Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota i Wisconsin. Po drugie, chcemy realizować nasze programy w sposób dopasowany do potrzeb młodych Polaków w regionie Midwest. Chicago to jedno z najważniejszych centrów Polonii na świecie, dlatego zależy nam, aby nasza misja edukacyjna, integracyjna i społeczna była tutaj trwale zakorzeniona.

– Wasza działalność w Chicago będzie się jakoś różnić od tej na Wschodnim Wybrzeżu?

– Delegatura w Wietrznym Mieście nie jest oddzielną strukturą ani alternatywą dla tego, co robimy na Wschodnim Wybrzeżu. To naturalny etap rozwoju organizacji. Nasze wartości, misja i programy pozostają takie same. Różnica polega jedynie na lokalnym kontekście: ogromna Polonia w Chicago i całym Midwest, inna dynamika instytucji oraz specyficzne potrzeby młodzieży. Jestem przekonany, że nasi przedstawiciele w regionie wykonają fenomenalną pracę.

– Skoro, mowa o pracy, co chcecie przekazać młodemu pokoleniu Polonii?

– Najważniejsze jest to, aby młodzi ludzie uwierzyli w swoje możliwości i zrozumieli, że ich głos naprawdę ma znaczenie. Chcemy przekazywać wartości łączące pokolenia: odpowiedzialność, współpracę, odwagę w działaniu i dumę z własnych korzeni. Polskość może być fundamentem nowoczesnego, pewnego siebie przywództwa. Naszym zadaniem jest stworzenie przestrzeni, w której młodzi rozwijają swoje talenty i stają się najlepszą wersją samych siebie.

– Polonijna młodzież może pomóc w budowaniu mostów między Polską a USA?

– Młoda Polonia żyje w dwóch kulturach jednocześnie i właśnie to jest jej największym atutem. To naturalni ambasadorzy, którzy rozumieją obie tożsamości i potrafią budować relacje przekraczające granice. Młodzi ludzie są najważniejszym kapitałem w rozwoju relacji polsko-amerykańskich. W edukacji, biznesie, kulturze i życiu społecznym.

Przeczytaj także:
Polonijna młodzież rośnie w siłę. Powstał nowy oddział stowarzyszenia młodych P…

– Jakie wyzwania stoją dziś przed młodymi Polakami w Chicago i jak Stowarzyszenie może im pomóc?

– Młoda Polonia w Chicago chce działać. Najlepszym dowodem jest to, że spodziewaliśmy się około 40 uczestników na otwarciu delegatury, a przyszło ponad 150 osób. Naszym zadaniem jest ukierunkować tę energię, zapewnić narzędzia, wsparcie organizacyjne i przestrzeń, w której młodzi mogą realizować swoje pomysły. Delegatura będzie właśnie takim miejscem: otwartym, dynamicznym i tworzonym przez młodzież dla młodzieży.

– Planujecie jakieś programy integracyjne lub edukacyjne skierowane do studentów i uczniów polskiego pochodzenia w ramach tej działalności?

– Tak, w bardzo szerokim zakresie. Planujemy spotkania networkingowe, warsztaty rozwoju osobistego, projekty społeczne i wydarzenia integracyjne. Chcemy odwiedzać polonijne szkoły, prowadzić warsztaty dla uczniów, wspierać ich w przygotowaniu do studiów oraz współpracować z klubami studenckimi w całym regionie.

– Nie działacie w próżni. Współpracujecie z innymi organizacjami polonijnymi w USA, jak to się układa?

– Bardzo dobrze. Od początku podkreślamy, że Polskie Stowarzyszenie Młodzieży nie powstało po to, aby rywalizować, lecz po to, aby współpracować. Łączy nas wspólny cel: młodzież. Budujemy partnerstwa oparte na wzajemnym szacunku i wspólnej pracy na rzecz młodego pokolenia.

– Jakie projekty lub wydarzenia planujecie w najbliższym roku?

– Najbliższy rok będzie czasem intensywnego wzmacniania struktur delegatury. Planujemy serię spotkań integracyjnych i networkingowych, warsztaty dla studentów i młodych profesjonalistów, projekty wolontariackie, wizyty w polonijnych szkołach oraz inicjatywy społeczne angażujące całą Polonię.

– Jak widziałby Pan rolę Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży w Chicago za jakiś czas?

– Marzymy o tym, aby delegatura stała się silnym, stabilnym i rozpoznawalnym centrum młodzieżowym, które inspiruje kolejne pokolenia młodych Polaków. Chcemy, aby każdy młody człowiek wiedział, że ma tutaj swoje miejsce, swój głos i swoją społeczność. Wierzymy, że Chicago ma potencjał, aby stać się jednym z najważniejszych filarów PSM w całych Stanach Zjednoczonych.

Rozmawiała Marta J. Rawicz

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Tak rozpoznasz spadek odporności. Ochota na słodycze to jeden z objawów
Tak rozpoznasz spadek odporności. Ochota na słodycze to jeden z objawów

Co lubią kobiety w łóżku? Te pozycje przynoszą im najwięcej satysfakcji
Co lubią kobiety w łóżku? Te pozycje przynoszą im najwięcej satysfakcji

CHICAGO
USA
POLONIA
Polskie Stowarzyszenie Młodzieży

Najnowsze

Palący w piecu śmieciami zapłacą srogi mandat

Smog

Palący w piecu śmieciami zapłacą srogi mandat

Focus Ice Swimming Festival 2025 po raz kolejny rozgrzał zimną Bydgoszcz!

Mamy relację!

Focus Ice Swimming Festival 2025 po raz kolejny rozgrzał zimną Bydgoszcz!

11
Barwy szczęścia, odcinek 3283: Wyjątkowy prezent Grzelaków na osiemnastkę Romeo. To będzie kosztowało krocie!

Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3283: Wyjątkowy prezent Grzelaków na osiemnastkę Romeo. To będzie kosztowało krocie!

50
Siostra Igi Świątek robi karierę w zupełnie innej branży. Podobieństwo widać z daleka, choć jest jedna zasadnicza różnica

Tak wygląda siostra Igi

Siostra Igi Świątek robi karierę w zupełnie innej branży. Podobieństwo widać z daleka, choć jest jedna zasadnicza różnica

27
Zenek Martyniuk na koncercie oberwał z... konfetti. Strzał tuż przy uchu. Tak zareagował!

Strzał tuż przy uchu

Zenek Martyniuk na koncercie oberwał z... konfetti. Strzał tuż przy uchu. Tak zareagował!

10
Zapytała Trumpa o badania lekarskie. Stracił nad sobą panowanie!

Nie był miły!

Zapytała Trumpa o badania lekarskie. Stracił nad sobą panowanie!