Nowa polonijna organizacja w Chicago. Chcą integrować katolików

W Chicago zainaugurowano niedawno działalność nowej polonijnej organizacji Oddziału Klubu Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława Strzeszewskiego. W skład jego władz weszli: prezes Margaret Tys, wiceprezes o. Roman Deyna, wiceprezes Jolanta Wisnicki, sekretarz Krystyna Sip, skarbnik Anna Hebal, rzecznik prasowy Andrzej Moniuszko oraz kapelan ks. Greg Wójcik.

W ramach inauguracji działalności KIK, w niedzielę 17 maja w gościnnych progach kościoła św. Tomasza Becketa w Mount Prospect na przedmieściach Chicago odbyło się spotkanie z lokalną Polonią, na którym można było pogłębić swoją wiedzę na temat historii oraz dziedzictwa kulturowego polskiej emigracji. Głównym punktem wydarzenia była prelekcja w wykonaniu prof. Jacka Gołębiowskiego, prof. Mieczysława Ryby i prof. Piotra Rachwała z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, poświęcona architekturze i historii polskich kościołów w Ameryce.

To było bardzo udane pierwsze spotkanie Oddziału Klubu Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława Strzeszewskiego. Będziemy organizować kolejne spotkania w polonijnych parafiach

– zapowiedziała w rozmowie z „Super Expressem” prezes klubu Małgorzata Tys.

Naszym założeniem jest między innymi integracja środowisk katolickich wśród Polonii, tworzenie oddziałów KIK w innych stanach USA, opracowanie wspólnego programu działania dla wszystkich grup KIK w USA, w oparciu o statut macierzystego KIK w Polsce oraz nawiązanie ścisłej współpracy ze środowiskiem szkół polonijnych, w tym przygotowanie programu dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym podkreśleniem wychowania w duchu wiary katolickiej i historii Polski

- dodała. Zdradziła też, że wśród założeń KIK znajduje się także utworzenie elektronicznego banku danych filmów, prezentacji i materiałów edukacyjnych dotyczących regionów Polski, który byłby wykorzystywany w szkołach polonijnych i na spotkaniach integracyjnych.

Członkowie Oddziału Klubu Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława Strzeszewskiego są otwarci na przyjmowanie nowych osób. Chętni do zapisania się do nowej organizacji mogą skontaktować się z sekretarz chicagowskiego KIK Krystyna Sip za pomocą maila [email protected].