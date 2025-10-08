Niespodzianka podczas słynnego maratonu w Chicago. Będzie polska strefa kibica!

Polonia w Chicago organizuje wyjątkową strefę kibica podczas zbliżającego się 47. Bank of America Chicago Marathon.

Strefa, zlokalizowana na 24. mili trasy, ma na celu wsparcie polskich biegaczy w kluczowym momencie wyścigu.

Inicjatywa spotkała się z entuzjazmem i ma być świętem polonijnej jedności.

Chcesz dowiedzieć się, gdzie i kiedy dołączyć do biało-czerwonego dopingu? Sprawdź szczegóły!

Chicagowska Polonia nie tylko biegnie, ale całym sercem kibicować będzie uczestnikom 47. Bank of America Chicago Marathon. Właśnie dlatego postanowiła zorganizować wyjątkową strefę kibicowania na 24. mili trasy, czyli w kluczowym momentu biegu, gdzie zmęczenie zawodników będzie sięgać zenitu, a każdy okrzyk wsparcia polskich kibiców może zdecydować o finiszu maratonu.

- Właśnie na 24 mili biegacze będą toczyli najtrudniejszą walkę sami z sobą, ze swoim zmęczeniem. Są wyczerpani, bolą ich nogi, a do mety jest niby blisko, ale jeszcze daleko. Dlatego obecność kibiców w tym miejscu jest prawdziwym kluczem, który może im otworzyć drogę do mety!

– zaznacza w rozmowie z „Super Expressem” Marta Gawryło z grupy polonijnych biegaczy z Chicago BiegAm, która jest inicjatorem strefy kibica. Pomysł, którym grupa pochwaliła się w internecie, spotkał się z dużym entuzjazmem kibiców. - „Będę wypatrywał 24 mili i Waszego dopingu!” - zapowiedział Tomasz Owoc. - „Ale czad! Do zobaczenia!” - dodał z entuzjazmem Peter Baa.

Strefa Kibica zlokalizowana będzie przy 2901 South Michigan Avenue w Chicago. Jeśli ktoś chce przyłączyć się do kibicowania, najlepiej być tam w godzinach największego ruchu biegaczy, czyli od 9.30 am do 1.30 pm. - „To nie tylko kibicowanie – to święto Polonii! Zabierz rodzinę, dzieci, znajomych. Ubierz się w biało-czerwone barwy, weź flagę, transparent, cokolwiek, co pokaże naszą siłę i jedność. Pokażmy, że Polska społeczność w Chicago to serce i dusza tego maratonu! Niech wszyscy wiedzą, że polska społeczność jest jednością! (...) Dodajmy wsparcia naszym biegaczom i wspólnie pokażmy naszą siłę!"– zachęcają organizatorzy Facebooku.