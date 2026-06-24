„Nie” dla kontroli obywatelstwa przy głosowaniu. Sąd blokuje Trumpa

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-06-24 22:39

Sąd federalny zablokował wyborczą reformę Donalda Trumpa, która uderzałaby w imigrantów. Wydaną 24 czerwca decyzją zakazał administracji federalnej wdrożenia zapisanych w prezydenckim dekrecie wymogów, m.in. dotyczącego wprowadzenia obowiązku kontroli obywatelstwa przy głosowaniu.

Donald Trump w granatowym garniturze i błękitnym krawacie, z przypinką flagi USA, spogląda w prawą stronę na białym tle, symbolizującym decyzję sądu blokującą jego reformy wyborcze. Więcej informacji o tej sprawie znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Shutterstock/ Shutterstock

Jednym z pierwszych dekretów po objęciu urzędu w 2025 roku Donald Trump wprowadził szereg zmian dotykających procedur wyborczych, co zdaniem komentatorów miało być wstępem do większej reformy amerykańskiego systemu wyborczego. Jednym z istotniejszych punktów było wprowadzenie obowiązku kontroli dokumentów zaświadczających o posiadaniu amerykańskiego obywatelstwa podczas rejestracji do udziału w głosowaniu. Prezydent chciał też jednak zakazu zliczania głosów, które wpłynęły do komisji wyborczych po dniu wyborów oraz karania stanów, które się do tego nie stosują odbieraniem funduszy federalnych.

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Projekt wywołał błyskawiczną reakcję i został zaskarżony w sądzie przez grupę demokratycznych stanowych prokuratorów generalnych. Skutkiem była tymczasowa blokada przepisów. Teraz sędzia Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych z Bostonu podjęła decyzję o przekształceniu obowiązującego rok zakazu w stały ban. Odrzuciła główny argument federalnych prawników, którzy dowodzili, że skarga była przedwczesna, bo przepisy nie weszły w życie. Sędzia Denise Casper uznała, że pomysły Trumpa naruszałyby zasadę podziału władzy.

„Konstytucja nie przyznaje prezydentowi żadnych konkretnych uprawnień w zakresie wyborów”

– napisała w orzeczeniu cytowanym przez Asssociated Press, przypominając, że takimi uprawnieniami dysponują stany oraz Kongres USA.

Decyzja sądu w Bostonie błyskawicznie doczekała się reakcji ze strony Prokurator Generalnej Nowego Jorku Letiti James, która odtrąbiła sukces.

Powstrzymaliśmy niezgodne z konstytucją działania administracji federalnej mające na celu przejęcie kontroli nad naszymi wyborami. Będę nadal robił wszystko, co w mojej mocy, aby chronić wolne i uczciwe wybory oraz bronić świętego prawa do głosowania mieszkańców Nowego Jorku i wszystkich Amerykanów

– napisała w serwisie X.

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