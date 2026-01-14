Nastoletni Polak wśród trzech oskarżonych o napaść seksualną na koleżankę

Trzech absolwentów liceum z Chicago oskarżonych o napaść seksualną na koleżankę.

Kevin Niemiec, Jon Clary II i Zachary Mascolo mieli dopuścić się napaści w minivanie po imprezie.

Prokuratura postawiła zarzuty gwałtu, porwania i bezprawnego pozbawienia wolności.

Trzech młodych mężczyzn odpowie za ohydne czyny. Według aktu oskarżenia, do zdarzenia miało dojść podczas prywatnego przyjęcia absolwentów w Roselle w nocy z 14 na 15 czerwca 2025 r. Wszyscy troje i pokrzywdzona znajdowali się w zaparkowanym przed domem minivanie. Śledczy twierdzą, że w tym pojeździe doszło do napaści seksualnej. Następnie ofiara udała się do domu przyjaciółki, skontaktowała się z siostrą, a stamtąd została zabrana przez rodziców do szpitala. Prokuratura hrabstwa DuPage postawiła oskarżonym szereg poważnych zarzutów, w tym gwałtu z użyciem lub groźbą siły, nadużyć seksualnych, porwania oraz bezprawnego pozbawienia wolności, bo według ustaleń śledczych, oskarżeni mieli uniemożliwić ofierze opuszczenie pojazdu.

Trzech nastolatków zostało zatrzymanych w grudniu pod zarzutem napaści, a w styczniu usłyszało dodatkowe zarzuty. Podczas rozprawy 12 stycznia Niemiec nie przyznał się do winy. Sąd zdecydował, że pozostanie w areszcie hrabstwa DuPage do czasu kolejnej rozprawy wyznaczonej na 9 lutego, natomiast Clary i Mascolo zostali zwolnieni za kaucją i mają ponownie stanąć przed sądem 27 stycznia. Obaj zostali objęci warunkami zwolnienia, które m.in. zabraniają im kontaktu z ofiarą oraz spożywania alkoholu. Policja z Roselle zabezpieczyła próbki DNA z minivana oraz odzieży pokrzywdzonej, co stanowi część materiału dowodowego w sprawie.

W oficjalnym oświadczeniu prokurator Robert Berlin podkreślił powagę oskarżeń i ich wpływ na ofiarę oraz społeczność.

Zarzuty postawione oskarżonym są niezwykle poważne. Impreza z okazji ukończenia szkoły to świętowanie osiągnięć i radość z perspektywy świetlanej przyszłości. Zgodnie z zarzutami, panowie Clary, Mascolo i Niemiec w najgorszy możliwy sposób skrzywdzili ofiarę i wyrządzili młodej kobiecie trwałą krzywdę. Mam szczerą nadzieję, że ofiara i jej rodzina otrzymają potrzebną i zasłużoną pomoc, która pozwoli im poradzić sobie z tym strasznym wydarzeniem. Wyrażam uznanie dla ofiary w tej sprawie za jej odwagę i siłę, z jaką zwróciła naszą uwagę na tę sprawę

– dodał.

Szef policji w Roselle, Robert Barreto, zdradził z kolei, że śledczy pracowali „niezliczone godziny”, aby zebrać materiał dowodowy i doprowadzić do postawienia zarzutów.

Informacje prokuratury wywołały lawinę komentarzy, nie tylko ze strony mieszkańców Arlington Heights i okolic. - „To bardzo niepokojące. Cieszę się, że ofiara miała odwagę, by zgłosić sprawę. Życzę jej siły w powrocie do zdrowia” – napisała Debi Sullivan.

Według profili w mediach społecznościowych, Kevin Niemiec jest studentem pierwszego roku inżynierii na University of Dayton w stanie Ohio. W liceum był aktywnym sportowcem, grając w szkolne drużyny piłki nożnej i futbolu. Przez 10 lat uczęszczał też do polskiej szkoły sobotniej im. Jana III Sobieskiego w Prospect Heights. Od 2020 roku pracował jako sędzia piłkarski Amerykańskiej Federacji Piłki Nożnej, a od czerwca 2025 r. odbywał staż w administracji miasta Rolling Meadows. Obecnie jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania, a za zarzucane czyny grożą mu poważne konsekwencje karne, jeśli sprawa znajdzie swój finał w sądzie.