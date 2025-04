Muzyką i filmem oddali hołd Janowi Pawłowi II. Zachwycająca gala w Nowym Jorku

Filmowa podróż przez życie Jana Pawła II na otwarcie gali

Dzień śmierci Jana Pawła II był szczególny i utkwił w pamięci wszystkim czekających z niepokojem na wieści z Watykanu o stanie zdrowia papieża. Gdy nadeszła wiadomość - która nie mogła być inna, bo ziemska droga ojca świętego dobiegała nieuchronnie końca - dla wielu czas stanął w miejscu i dla skończyła się pewna epoka. Czas wyznaczającego ją pontyfikatu przybliżył film dokumentalny „Remembering John Paul II”, który w czwartek 3 kwietnia otworzył wyjątkową galę przygotowaną przez Fundację Kultury i Sztuki.

Obraz oparty jest na faktach z życia i dokonaniach Jana Pawła II. Zaczyna się w Wadowicach nieopodal Krakowa, gdzie 18 maja 1920 roku przyszedł na świat Karol Józef Wojtyła. Film pokazuje miejsca z jego dzieciństwa i młodości. Pokazuje Kraków pod niemiecką okupacją, lata komunizmu i posługi kapłańskiej Karola Wojtyły w tych trudnych czasach, pamiętne konklawe i wybór na Stolicę Piotrową człowieka „z dalekiego kraju”. Przypomina pierwszą podróż papieża do Polski, natchnione słowa papieża w Warszawie i późniejsze lata zmagań narodu z komunizmem. Przypomina o wszystkich pielgrzymkach Jana Pawła II we wszystkie strony świata i o wielkiej roli, jaką odegrał papież na arenie międzynarodowej. Projekcję kończą sceny z uroczystości pogrzebowych, na które w Rzymie stawili się wszyscy światowi przywódcy i ponad trzy miliony wiernych. Film został przygotowany przez Jolantę Wodiczko, szefową Fundacji Kultury i Sztuki, która była jednocześnie organizatorką „Gali koncertowej ku pamięci Jana Pawła II”.

Oficjele wspomnieli papieża Polaka

Po projekcji organizatorka przywitała zaproszonych gości i głos zabrał Konsul Generalny RP z Nowego Jorku Mateusz Sakowicz. W swoim przemówieniu przypomniał ważną rolę, jaką odegrał Jan Pawel II w dziejach Polski i w dziejach świata. - Myślę, że jego osoba będzie zawsze nas inspirowała do działania, myślę, że był prawdziwym liderem światowym w tamtych czasach - powiedział i przyznał, że czuje się zaszczycony biorąc udział w tym wydarzeniu.

Po przemówieniu konsula RP odczytane zostały dwa listy od osób, którym obowiązki nie pozwoliły na celebrowanie z Polonią – Arcybiskupa Nowego Jorku oraz burmistrza metropolii. Kardynał Timothy M. Dolan wspominał w liście trzy wizyty Jana Pawła II w Nowym Jorku i chwalił sposób, w jaki wraz z muzyką, stanowiącą ważną część katolickiej tradycji, Polacy czczą pamięć swojego wielkiego rodaka. Eric Adams przypomniał dzieła pontyfikatu Jana Pawła II i wspomniał o podróżach papieża, w czasie których odwiedził on 129 krajów na świecie, niosąc przesłanie nadziei, ludzkiej godności i pokoju. Burmistrz pogratulował organizatorom pomysłu uczczenia pamięci papieża koncertem, na który składa się muzyka sakralna i klasyczna.

Następnie zgromadzeni zostali zaproszeni do odbycia sentymentalnej podróży w czasie i rozpoczął się koncert, na który złożyły się utwory najwybitniejszych światowych kompozytorów w wykonaniu światowej sławy muzyków i solistów z Metropolitan Opera: sopranistki Brittany Renee i tenora Paul’a Appleby. Koncert rozpoczął Copernicus Children Choir pod dyrekcją Bożeny Konkiel, który wykonał utwory Cezara Franck „Panis Angelicus” i Gullio Cacciniego „Ave Maria”. Następnie Richard Lin (skrzypce) i Laura Poe (fortepian) wykonali utwory Johannesa Brahmsa „Kontemplacja” i „The Swan” Camila Saint- Saënsa z opery „The Carnival of the Animals”.

W kolejnych minutach na scenie pojawili się też pianistka Kyoung Im Kim, tancerze Tiffany Mangulaban i Blake Kapels, polski pianista Kamil Pacholec. Gwiazdą wieczoru okazał się jednak młodziutki Andrew Michoń, który wykonał ulubiony utwór Jana Pawła II - „Barka” kompozytora Cesareo Gabaraina. Koncert zakończył występ Copernicus Children’s Choir, który wykonał utwór w aranżacji Mack’a Wilberg’a „Deep River”.

"Każdy z nas pamięta, gdzie był, co robił tego wieczoru"

Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz tuż po koncercie zdradził, że był bardzo wzruszony. - 20 lat minęło, nie wiadomo kiedy, każdy z nas, tych bardziej dorosłych, to pamięta, gdzie był, co robił tego wieczoru, gdy uderzyła w nas ta informacja o odejściu Jana Pawła II – powiedział w rozmowie z „Super Expressem”. Stwierdził też, że przekaz polskiego papieża z jego pontyfikatu jest dalej aktualny. - Ta jego mądrość jest tak samo dla współczesnych, wydaje mi się, wciąż ważna. Ten przekaz o potrzebie dialogu, zrozumienia, otwarcia na drugiego człowieka, co zresztą w dzisiejszym filmie, który stanowił wprowadzenie do koncertu, było znakomicie pokazane – powiedział, oceniając film jako „świetny” i wychwalając jego reżyserkę, ale też producentkę i organizatorkę wieczoru Jolantę Wodiczko.

Zapytany, gdzie on był pamiętnego wieczoru 20 lat temu zdradził, że był z kolegami i koleżankami z liceum w swojej rodzinnej miejscowości, bo miał akurat jakąś przerwę na studniach. - Pamiętam, byliśmy na jakimś spotkaniu i nagle wszystko jakby zamilkło, muzyka została wyłączona, a że gdzieś to napięcie było w nas, bo wiedzieliśmy, że to może nastąpić i pamiętam, jak dziś ten wieczór, to napięcie na twarzach i takie rozejście się wszystkich. Wszyscy rozeszliśmy się do domów, w zasadzie bez słowa, bo to był tak duży ciężar, że każdy musiał sam to w swojej głowie przepracować – powiedział.

Przyznał też, że po 20 latach wszyscy raczej skupiają się na pozytywnym ładunku emocjonalnym, który towarzyszy wspomnieniom o Janie Pawle II. I tak, jego zdaniem było też tego wieczoru. - Każdy znalazł coś dzisiaj atrakcyjnego o we wspomnieniach i w samym koncercie, który miał bardzo szeroki repertuar i wykonawców z różnych pokoleń, od 6. roku życia do nieco i bardziej starszych – stwierdził. Konsul Sakowicz zaprosił też Polonię na mszę świętą ku pamięci Jana Pawła II organizowaną przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku i Katedrę Św. Patryka, która odbędzie się w niedzielę 27 kwietnia na Manhattanie.