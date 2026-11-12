Muzyczna uczta z okazji patriotycznego święta. Trzy koncerty z muzyką chwytającą za serca

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-11-12 20:19

Nie tylko nasi rodacy w kraju nad Wisłą uczcili Święto Niepodległości, które przypada 11 listopada. Uroczyście celebrowała je także chicagowska Polonia. Jednym z ważniejszych wydarzeń była seria patriotycznych koncertów w Chicago i na przedmieściach miasta. Ich gwiazdą była ceniona pianistka z Polski, prof. Agnieszka Schulz-Brzyska, która wystąpiła wspólnie z polonijnymi uczniami i orkiestrą.

Chicagowska Polonia miała wyjątkową okazję spotkać się z cenioną polską pianistką, prof. KUL dr hab. Agnieszką Schulz-Brzyską z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w weekend poprzedzający Narodowe Święto Niepodległości. 6 listopada artystka wystąpiła w kościele św. Błażeja w Summit, IL, 7 listopada w parafii św. Tomasza Becketa w Mount Prospect, a 8 listopada w kościele św. Konstancji w Chicago. W patriotycznym programie artystycznym wystąpili też: uczniowie Polskiej Szkoły im. gen. Władysława Andersa, Chór Polskiej Szkoły im. św. Błażeja oraz Polonijna Orkiestra Chicago.

Artystka w rozmowie z „Super Expressem” przyznała, że atmosfera była niezwykła.

Koncerty, które były okazją do wspólnego celebrowania Święta Niepodległości, zintegrowały Polonię. Słuchacze przeżywali tę uroczystość, co widać było na wzruszonych twarzach. Była to bardzo konieczna, pozytywna i patriotyczna inicjatywa

- powiedziała nam po koncercie Agnieszka Schulz-Brzyska.

Na występy pianistki złożyły się utwory polskich kompozytorów tworzących sto lat temu: Fryderyka Chopina, Józefa Wieniawskiego, Raula Koczalskiego oraz Stanisława Lipskiego. Znalazły się wśród nich utwory znane oraz te dopiero niedawno odkryte, połączone w krótkie etiudy. Koncert został zorganizowany z inicjatywy Małgorzaty Tys oraz Marty Stępniak z chicagowskiego oddziału Klubu Inteligencji Katolickiej.

 

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