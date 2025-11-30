Mikołaj wraca na Greenpoint. Dzieci dostaną prezenty, a fundacja pomoże potrzebującym

Agata Drogowska
2025-11-30 14:48

Zbliża się jedna z najpiękniejszych polonijnych zabaw mikołajkowych, od lat ciesząca się ogromnym zainteresowaniem wśród polonijnych rodzin. 6 grudnia odbędzie się coroczna mikołajkowa impreza organizowana przez Children’s Smile Foundation. Jak co roku zapewni najmłodszym wiele radości i wprowadzi w świąteczną atmosferę. Będzie to też okazja, by wesprzeć potrzebujących najmłodszych.

Dla wielu polonijnych rodzin to najważniejsze wydarzenie grudnia. W sobotę 6 grudnia znana polonijna fundacja Uśmiech Dziecka po raz kolejny zaprasza na Mikołajki. Coroczna zabawa odbędzie się o godz. 4 pm w audytorium Akademii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie (12 Newell Street, Brooklyn, NY 11222). - Zarówno na milusińskich, jak i ich rodziców czeka wiele atrakcji – zapewniają organizatorzy.

Największą atrakcją zabawy będzie, jak co roku, moment pojawienia się Świętego Mikołaja, wyczekiwany przez najmłodszych uczestników. Podczas spotkania wszystkie dzieci otrzymają bezpłatnie prezent. Przewidziano również pokaz iluzji, konkursy, zajęcia artystyczne, w których wziąć będzie można udział razem z dziećmi, a także loterię z atrakcyjnymi nagrodami. Uczestnicy będą mogli skorzystać z poczęstunku, a całość uświetni zabawa prowadzona przez zespół The Masters.

Przeczytaj także:
Kaczka po poznańsku hitem na Brooklynie. Nowy polonijny lokal wypełnił lukę po …

Wstęp dla dzieci do lat 10 jest bezpłatny, natomiast bilety dla dorosłych i młodzieży kosztują 45 dolarów. Tradycyjnie - cały dochód z loterii oraz imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom, podopiecznym Children’s Smile Foundation.

Bilety są dostępne w siedzibie Fundacji Uśmiech Dziecka (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się) przy 60-43 Maspeth Avenue w NYC, pod numerami telefonów: (347) 602 3622 lub (718) 894 6443 oraz na stronie internetowej Fundacji.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Tak rozpoznasz spadek odporności. Ochota na słodycze to jeden z objawów
Tak rozpoznasz spadek odporności. Ochota na słodycze to jeden z objawów

Co lubią kobiety w łóżku? Te pozycje przynoszą im najwięcej satysfakcji
Co lubią kobiety w łóżku? Te pozycje przynoszą im najwięcej satysfakcji

NOWY JORK
CHILDREN’S SMILE FOUNDATION
USA
POLONIA
MIKOŁAJKI

Najnowsze

Tragiczna śmierć Polaka pod Paryżem. 27-letni strażak zginął na francuskiej drodze. Zawsze pogodny

dramat

Tragiczna śmierć Polaka pod Paryżem. 27-letni strażak zginął na francuskiej drodze. "Zawsze pogodny"

7
Mikołaj wraca na Greenpoint. Dzieci dostaną prezenty, a fundacja pomoże potrzebującym

Charytatywne Mikołajki

Mikołaj wraca na Greenpoint. Dzieci dostaną prezenty, a fundacja pomoże potrzebującym

74
Ewa Chodakowska w opałach! Doda zapowiedziała strat w zawodach. Jej ciało zmieniło się radykalnie

Na zdjęciach to widać

Ewa Chodakowska w opałach! Doda zapowiedziała strat w zawodach. Jej ciało zmieniło się radykalnie

10
Pijany kierowca wjechał w opla. Nie żyje jedna osoba, szokujące ustalenia policji

Wstrząsająca

Pijany kierowca wjechał w opla. Nie żyje jedna osoba, szokujące ustalenia policji

38
Zaskakujące słowa Danuty Martyniuk o Danielu. Zasypana pytaniami ujawnia: „Znajdzie się”

Szczere słowa!

Zaskakujące słowa Danuty Martyniuk o Danielu. Zasypana pytaniami ujawnia: „Znajdzie się”

Vinted: Unikaj pułapek!

Zakupy online

Vinted: Unikaj pułapek!