Mikołaj wraca na Greenpoint. Dzieci dostaną prezenty, a fundacja pomoże potrzebującym

Dla wielu polonijnych rodzin to najważniejsze wydarzenie grudnia. W sobotę 6 grudnia znana polonijna fundacja Uśmiech Dziecka po raz kolejny zaprasza na Mikołajki. Coroczna zabawa odbędzie się o godz. 4 pm w audytorium Akademii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie (12 Newell Street, Brooklyn, NY 11222). - Zarówno na milusińskich, jak i ich rodziców czeka wiele atrakcji – zapewniają organizatorzy.

Największą atrakcją zabawy będzie, jak co roku, moment pojawienia się Świętego Mikołaja, wyczekiwany przez najmłodszych uczestników. Podczas spotkania wszystkie dzieci otrzymają bezpłatnie prezent. Przewidziano również pokaz iluzji, konkursy, zajęcia artystyczne, w których wziąć będzie można udział razem z dziećmi, a także loterię z atrakcyjnymi nagrodami. Uczestnicy będą mogli skorzystać z poczęstunku, a całość uświetni zabawa prowadzona przez zespół The Masters.

Wstęp dla dzieci do lat 10 jest bezpłatny, natomiast bilety dla dorosłych i młodzieży kosztują 45 dolarów. Tradycyjnie - cały dochód z loterii oraz imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom, podopiecznym Children’s Smile Foundation.

Bilety są dostępne w siedzibie Fundacji Uśmiech Dziecka (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się) przy 60-43 Maspeth Avenue w NYC, pod numerami telefonów: (347) 602 3622 lub (718) 894 6443 oraz na stronie internetowej Fundacji.